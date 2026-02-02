高雄漢來「保夾必中娃娃機」抽住宿券　住洲際酒店享高鐵票7折

▲高雄漢來大飯店推出保夾必中娃娃機。（圖／業者提供）

記者蔡玟君／綜合報導

迎接寒假與春節假期，高雄漢來大飯店今年特別在館內推出主題娃娃機，主打保夾必中，只要從即日起至3月3日為止，入住指定專案，就能獲得娃娃機代幣體驗，並加碼祭出價值8888元的住宿券，讓旅人在新的一年把好運帶回家。

高雄漢來大飯店此次推出「馬力全開夾夾樂」娃娃機，即日起至3月3日止，凡指定入住「冬日熊好玩」住房專案的旅客，即可獲得娃娃機代幣；另於春節期間除夕至初三，入住三麗鷗主題房、套房以上房型，亦可獲得娃娃機代幣。

▲高雄漢來大飯店以三麗鷗主題房聞名。（圖／業者提供）

▲保夾必中娃娃機可抽住宿券、玩偶和沐浴組等好禮。

娃娃機特別設計可重複操作、直到成功為止的保夾機制，確保每位參與者都能獲得獎品。獎項內容包含最受矚目「平日一泊一食住宿券一張」，可任選入住高雄漢來或台北漢來、價值1280元的漢來熊玩偶與精品香氛沐浴組等超澎湃好禮。

▲漢來熊小提燈。



此外，漢來最萌代言人「漢來熊」，今年也化身為「漢來熊小提燈」，凡入住限定專案即可獲得小提燈一盞，即日起開放現場販售，房客限定優惠價199元，讓旅客能將這份溫柔的祝福一同帶回家。為便利春節與寒假期間的出遊行程，高雄漢來同步推出冬日遊樂園免費接駁服務，並隨車安排冬遊大使沿途介紹景點，讓旅客輕鬆安排亞灣區新春走春行程。

▲高雄洲際酒店。（圖／業者提供）

響應城市節慶熱潮，高雄洲際酒店首推高鐵聯票住房專案，優享加購高鐵票最高7折優惠；並同步打造酒店經典泰迪熊—新年限定角色「新春洲賀熊」，讓旅程中的歡樂記憶，能被實際帶回家珍藏。



高雄洲際酒店即日起推出冬季限定高鐵聯票住房專案「搭高鐵，遊高雄」，每晚1萬999元起入住「豪華雅緻房 雙中床」四人房，包含四客經典全自助式早餐，並貼心贈送客房迎賓小點及洲際經典泰迪熊「新春洲賀熊」，旅客另可加購高鐵票，最高享7折優惠禮遇，本專案適用入住期間自即日起至年2月28日，並須於入住前三日完成預訂。