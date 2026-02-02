陽明山「溪流區櫻花開5成」　粉紅美景估持續到3月

▲平菁街櫻花巷寒櫻首波綻放。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

從平菁街寒櫻首波綻放之後，陽明山花鐘廣場一帶迎來山櫻花盛開，公園處表示，目前整體花況約5成，接著還有八重櫻、昭和櫻、吉野櫻開花，把翠綠山頭染上粉霧般色調。春節連假攜家帶眷，靜心徜徉在春光明媚的片刻。

▲花鐘廣場、停車場的「櫻花溪流區」種植上百株山櫻花。（資料照／公園處提供）

2026陽明山花季將在2月5日至3月15日開跑，花鐘停車場和廣場的「櫻花溪流區」上百株山櫻花綻放約5成，預計美到2月中；仰德大道沿線、花卉試驗中心也有近300株山櫻開花，而前山一號公園、陽明公園更是山櫻花的聚集地，多達641株粉嫩櫻花，把山巒點綴地浪漫不已。

▲▼陽明山花鐘廣場一帶山櫻花約開5成。（圖／公園處提供）



2月中則輪到八重櫻綻放，分別在陽明公園蔣公銅像區、竹子湖第二停車場水簾洞區；陽明公園內也有昭和櫻218株，分布於噴水池、王陽明銅像區。而壓軸登場的淺粉色吉野櫻，則在陽明公園遊客中心前和湖山綠地，將在3月上旬依序綻放，為櫻花季畫下句點。

▲陽明山湖山綠地種植300株吉野櫻，將於3月上旬開花。（示意圖／記者彭懷玉攝）

花季期間，公園處推出「陽明山低碳後花園特展」，以「尋找與發現」作為觀展主軸，透過一面延伸式大型插畫，串聯陽明山代表地標、花季景觀、人文生活與植物角色，形塑一幅可自由探索的春日山林畫面。

▲2026陽明山花季櫻花位置和預估花期。（圖／公園處提供）

展覽設計鼓勵民眾依自身節奏參與，自入口故事牆開始，透過轉盤獲得線索後，走入展區，在插畫場景中尋找專屬自己的陽明山風景，於輕鬆互動中體驗永續與生活的連結。

整體觀展過程不需專人導覽，也無須操作複雜設備，民眾可自由停留、觀看與拍照記錄，讓賞花行程多了一段靜心探索的體驗。