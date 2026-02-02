ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
藏壽司2/5菜單改版「新推5價位」　最低30元、最高100元

▲藏壽司2/5菜單大改版　新推5個價格帶「最低30元」。（圖／藏壽司提供）

▲藏壽司2月5日起菜單大改版，新推5個價格，最低30元。（圖／藏壽司提供）

記者黃士原／台北報導

藏壽司啟動菜單大改版，2月5日起新增30元、50元、60元、90元、100元共5段新價位壽司盤，總計17款新價位商品上市。原有40元、80元的壽司仍會是菜單最大占比。

▲韓風辛味花蛤軍艦30元。（圖／藏壽司提供）

▲韓風辛味花蛤軍艦30元。（圖／藏壽司提供）

藏壽司2月5日登場的新版菜單中，30元超值系列有4款，分別是「大切長鰭鮪魚（一貫）」、「韓風辛味花蛤軍艦」、「納豆軍艦」、「黃瓜卷」；50元炙鮮系列共6款，「大切星鰻握壽司（一貫）」、「大切星鰻天婦羅握壽司（一貫）」、「炙烤青森扇貝佐香蔥醬油」、「炙烤起司酪梨豬五花」、「炙烤鮭魚親子奶油乳酪」、「炙烤明太子鮭魚親子」。

▲藏壽司2/5菜單大改版　新推5個價格帶「最低30元」。（圖／藏壽司提供）

▲鮪魚大腹（一貫）90元。（圖／藏壽司提供）

60元新品為「炸蝦天婦羅握壽司」；90元極盛系列有4款，包括「鮪魚大腹（一貫）」、「炙烤鮪魚大腹（一貫）」、「海膽中脂海苔包」、「醃漬生鮭魚脂佐松露」；100元盛宴系列則有「北海三種盛合」、「醃漬鮪魚中脂佐松露」這兩款，北海明星海鮮蟹、鮭、海膽美味大集合。

▲藏壽司2/5菜單大改版　新推5個價格帶「最低30元」。（圖／藏壽司提供）

▲藏壽司17款新品與新價格。（圖／藏壽司提供）

此外，藏壽司全門市將導入手機點餐，通過手機點餐之商品，全改為一個盤子出餐。同時，以往手機累積抽獎需消費滿200元才可抽獎一次，現在也將適用於價格介於60元壽司盤至90元壽司盤的商品。透過手機點餐60元至90元任一壽司，該盤就能參加手機累積抽獎及投盤一次。

▲壽司郎南山店「5%服務費」體驗期間暫不收取。（圖／記者黃士原攝）

另外，壽司郎台灣首家數位迴轉門市「微風南山店」今起試營運，原先計劃加收5%清潔服務費挨轟，但後來公告開幕體驗期間免收該費用，體驗截止時間將另外公告。

壽司郎微風南山店空間約150坪、有142個座席，導入全新「DIGIRO數位迴轉壽司」，顧客透過螢幕點餐、輸送帶送餐，還有趣味遊戲體驗，讓用餐更有趣。

＆TEAM王奕翔教成員中文　MAKI：「南港展覽館」好標準

