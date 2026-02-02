麻古茶坊「4公升分享壺」回歸　迷客夏開賣磁吸小燈箱

▲麻古茶坊「麻酷分享壺」回歸。（圖／麻古茶坊提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

麻古茶坊「麻酷分享壺」將於2月6日回歸上市，2月4日前開放9折預購，再送中獎率100%刮刮卡。另外，迷客夏開賣限量磁吸小燈箱周邊，2月13日起春節期間也推買飲料送好運刮刮卡活動。

▲分享壺提供10個迷你杯方便分裝。

麻古「麻酷分享壺」主打4公升大容量，並提供10個迷你杯方便分裝，保冷鋁袋還能鎖住冰涼口感，去年中秋節上市很快完售，今年以馬年造型回歸，搭配好運加馬祝賀詞，過年氣氛十足。

▲分享壺售價、販售品項。

分享壺限高山金萱、錫蘭紅茶、翡翠綠茶、蕎麥綠寶石、紅萱烏龍、蜜桃紅茶、柚香翡翠、翡翠柳橙、柚香紅萱、橙香紅萱等10款，提醒中、南部未販售蜜桃紅茶。

麻酷分享壺即日起預購至2月4日，2月6日起上市，填寫線上表單，選擇飲品、門市取貨日期及時間，結帳即享9折優惠，2月22日前買再送「好運加碼刮刮卡」，中獎率100%，獎項包含麻古巧克力１袋、翡翠柳橙、紅萱烏龍、高山金萱茶飲品兌換券，刮刮卡兌換期限至3月3日。

▲迷客夏開賣全新周邊「Milksha磁吸小燈箱」。（圖／迷客夏提供，下同）

迷客夏2月也推出新春限定活動，即日起搶先開賣經典小牛LOGO的「Milksha磁吸小燈箱」，吸附於冰箱、鐵櫃等金屬表面，還會亮燈，單筆消費2杯飲品即可用85元加價1個，售完為止。

▲春節期間推買飲料送刮刮卡活動。

2月13日至2月22日推「買飲料送刮刮卡」活動，單筆消費3杯飲品可獲得「喝迷客夏好運三重刮」刮刮卡1張，一張有三重中獎機會，第一重為單杯折5元或單杯折10元；第二重全單9折或「愛茶的牛」系列指定飲品買1送1等；第三重為集滿「迷」、「客」、「夏」3字享「免費暢飲一個月」抵用券（30張65元券）。

業者表示，刮刮卡可累贈，送完為止，使用期限為2月23日至3月3日。