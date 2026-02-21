ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新開幕人氣餐廳整理　金豬食堂海外首店「GD包場慶功」

▲金豬食堂菜單搶先看！五花肉單點450元　開幕日早上9點發號碼牌。（圖／記者黃士原攝）

▲韓式燒肉品牌「金豬食堂」海外首店去年5月登場。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

回顧2025年，台灣餐飲市場依舊熱鬧非凡，這一年不僅有日本人氣牛舌、羊肉燒烤相繼插旗台灣，韓國天團BTS、GD私藏的愛店也正式進駐，就連本土吃到飽業者也掀起一波大店競爭，紛紛開出全台最大規模分店或全新餐酒品牌。以下是《ETtoday新聞雲》整理出2025年開幕的熱門話題餐廳。

▲金豬食堂招牌「帶骨五花肉」。（圖／業者提供）

金豬食堂

連7年榮獲首爾必比登推介，也是BTS、RIIZE、aespa最愛的韓式燒肉「金豬食堂」，去年5月首度登台，韓流天王G-Dragon權志龍在台北小巨蛋舉辦演唱會後，也是到這裡包場慶功。

金豬食堂招牌是帶骨五花肉、霜降豬肩肉、肩胛肉等，且皆由專人桌邊代烤，價格分別是450元、480元、520元，另有豬皮、泡菜鍋、拉麵與烤大蔥、杏鮑菇，60元至600元，每人低消600元。

除單點外，同時提供2人至5人套餐，內容包括熟成帶骨五花肉、梅花豬肉與霜降豬肉、泡菜鍋、拉麵、烤蔬菜拼盤、米飯，主要差別是肉的重量會依人數增加，價格1900元至4750元，平均每人約950元。

▲白菜滷、桂竹筍、滷豬腳等台式料理。（圖／記者黃士原攝）

我家牛排板橋遠科店

被網友稱為「自助吧才是本體」的我家牛排，去年4月開出板橋遠科店，在高雄同盟店開幕前，是全台最大的分店，至今仍是一位難求。除了經典牛排餐外，自助餐檯上供應菜色全都超過上百道，從冷盤、熱食、炸物、湯品、蒸點（港點）、沙拉、甜點到台式料理都有，而且還新增披薩區，提供6種口味無限吃到飽。如果喜愛飽足感的人，還可以來碗白飯，自行加上牛丼、咖哩、滷肉、打拋豬。

▲貴族世家板橋板新店熱食超過30道。（圖／記者黃士原攝）

貴族世家板新店

貴族世家全台最大分店「板橋板新店」去年7月開幕，座位數多達328個，除了多款排餐外，自助餐檯還供應熱食、湯品、冷菜、沙拉、水果、甜點等，其中熱食多達30多道，包括滷豬腳、紅燒肉、麻辣鴨血豆腐、炒麵、炸魚、炒青菜、紅燒茄子等，炸物區也有薯條、雞塊、地瓜球，同時還提供白飯及一整鍋的滷肉與咖哩，就怕民眾吃不飽。

▲島語高雄店海鮮餐檯。（圖／記者黃士原攝）

島語自助餐廳高雄店、桃園店

有最難訂位吃到飽稱號的「島語自助餐廳」，去年開出2家店，高雄首店8月跟大家見面，在原有的8大餐檯基礎上新增炸物區，合計提供超過200道料理，每座餐檯都有必吃招牌菜，更聯手多家百年品牌，包括烘焙達人王鵬傑、義豐冬瓜茶、員林百年老字號仙草。

島語12月底再開出第3家店，由原本漢來海港台茂店改裝升級、更換品牌的全新餐廳，從原本海港的300個座位數，減少成為270個，讓客人擁有更舒適、寬敞的用餐區域，同時，台茂購物中心也將原本餐廳前的其他專櫃全數撤離，提供島語作為候位區使用。

▲「牛舌の檸檬」雙拼套餐。（圖／取自IG：beef_lemon）

牛舌の檸檬

牛舌の檸檬有新宿總本店、大阪店與淺草店3家店，主要提供牛舌舌根部位，以厚切方式再進行炭火直燒，外層酥脆、內裡軟嫩，成為台灣人前往東京旅遊的朝聖名店，去年10月首度登台，店裡提供5款套餐，價格900元至1300元，還附有羽釜燜飯、牛舌湯、牛舌咖哩、味噌牛舌肉醬、山藥泥、沙拉。

▲「東山牛舌」台灣首店去年8月登台。（圖／記者黃士原攝）

東山牛舌

「東山牛舌」是日本仙台的30年傳奇名店，擁有20多家分店，去年8月正式進軍台灣，首店選在統一集團最新百貨商場「Dream Plaza」，餐廳全套引進日方原汁原味技術與醬料配方，連炭火與燒烤流程也相同。菜單部分，主要提供12款定食，除了主菜，還包含白飯（可無限續）、牛舌湯、生食級雞蛋、沙拉、蘿蔔，以及鹽巴、柚子胡椒等調味料，價格598元至1699元。

▲饗賓集團去年新推出的Buffet「URBAN PARADISE」。（圖／記者黃士原攝）

URBAN PARADISE

這是饗賓餐旅集團去年7月推出的全新餐酒Buffet，坐落於「Dream Plaza」5樓，占地417坪，提供306席座位。品牌以「都會饗樂 × 微醺時光」為核心概念，顛覆傳統餐酒館與Buffet的既定印象，料理橫跨全球多元餐酒文化，從美墨的熱情奔放、歐陸的經典優雅、日式的細膩精緻，以及國人熟悉的台味，街上的鵝肉麵攤也以全新風貌呈現。

▲台灣大黑屋也是使用澳洲空運直送的低溫冷藏羊肉。（圖／記者黃士原攝）

成吉思汗大黑屋

來自日本北海道旭川的人氣燒烤名店「成吉思汗大黑屋」，去年進軍台灣，首間分店地址選在台北市中山區中山北路上。餐廳跟日本一樣採用澳洲空運直送的低溫冷藏羊肉，單價260元起至750元，另供應小菜、沙拉、冷麵與各式飲品。

▲東京壽喜燒老舖「すき燒割烹日山」台北首店去年10月進駐新光三越信義新天地A4館。（圖／記者黃士原攝）

日山

東京壽喜燒代表性老舖「すき燒割烹日山」起源「日山畜產」，1935年開設，曾連續10年榮獲東京米其林一星肯定，台灣首店去年10月進駐新光三越信義新天地A4館。

日山以精選國寶級日山特選和牛，搭配多年秘製醬汁，強調「肉品即料理靈魂」的美味體驗，台北店結合旬味割烹料理、精選和牛，打造「極上・日山」、「金賞・日山」、「回味・日山」，以及午間限定「日山・壽喜燒」共4款套餐（價格1980元至4880元），內容包含酒肴、先付、造里、燒皿、特品、吸物、甘味，以及壽喜燒。

