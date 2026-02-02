ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
北橫櫻花季即將啟動　跟著「2026北橫櫻花散步地圖」遊巴陵

▲北橫櫻花季將啟動

▲北橫櫻花季即將啟動。（圖／風管處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府風景區管理處1日表示，復興區北橫的櫻花品種非常多，包含:山櫻花、枝垂櫻、八重櫻、香水櫻、昭和櫻、富士櫻，以及千島櫻等，粉色浪漫從即日起至3月下旬北橫櫻花季期間，皆美不勝收，歡迎十方遊客，跟著北橫賞櫻地圖沿著台七線進入桃園復興區，找出最喜歡的櫻花秘境。

山櫻花、枝垂櫻率先綻放　開北橫櫻花季序幕

風管處表示，台灣原生種山櫻花開時呈現深緋紅色、花形為下垂鐘形，在角板山行館、東眼山櫻花大道、羅馬公路、比亞外、上高義及爺亨一帶皆有種植，盛開時滿樹桃紅特別喜慶；枝垂櫻枝條柔軟自然下垂，盛開時形成粉紅瀑布，主要種植在復興區詩朗道路，這兩種櫻花品種預估在1月底陸續綻放，預期2月初會盛開，桃紅與粉紅櫻花輪番盛開，為北橫櫻花季提前暖身!

▲北橫櫻花季將啟動

▲跟著「2026北橫櫻花散步地圖」賞櫻去。（圖／風管處提供）

2月中旬至3下旬北橫櫻吹雪　浪漫不間斷

北橫的2月上旬至3月下旬非常熱鬧，包含復興區詩朗道路的八重櫻、富士櫻與吉野櫻，爺亨道路的吉野櫻與富士櫻等預估2月上旬迎來盛開期，緊接著2月中旬開始比亞外昭和櫻、卡維蘭部落吉野櫻與八重櫻、光華櫻花故事林道與下巴陵拉拉山遊客中心的昭和櫻、中巴陵櫻木花道周邊的八重櫻、昭和櫻，以及上巴陵中心路的富士櫻熱烈綻放。

2月底至3月中下旬上巴陵中心路及拉拉山遊客中心則是千島櫻，千島櫻花期較晚，千島櫻的盛開代表一年一度的北橫櫻花季即將結束。從即日起到3月底桃園復興區北橫櫻吹雪盛開無間斷，想賞花的遊客，歡迎跟著賞櫻地圖規劃一日遊或二日遊的慢遊之旅，上山一趟感受櫻花季的浪漫、北橫山林的自在與靜謐。

巴陵地區櫻花花況預估　可參考「2026北橫櫻花散步地圖」

觀旅局陳靜芳局長指出，預計前往桃園市復興區巴陵地區一帶賞花的民眾，市府團隊參考歷年花況資訊，推出「2026北橫櫻花散步地圖」，想賞花的民眾可至「桃園市政府風景區管理處」或「探索北橫」粉絲專頁下載最新賞櫻地圖，此外，欲知道最新花況資訊者，可關注「桃園市政府風景區管理處」臉書粉專，自115年2月1日起每週更新最新櫻花花況資訊!

