▲烏來信賢步道長約1.5公里，全程平緩好走。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／新北報導

新北市烏來區的「信賢步道」，短短1.5公里的路程中，串聯起10條風貌各異的瀑布，被譽為「全新北瀑布密度最高的步道」。步道沿線古樹參天，耳邊伴隨南勢溪潺潺水聲，走進其中讓人暫時卸下日常的煩憂。

▲信賢步道所在的信賢里，是泰雅族的Lahaw聚落，意指樹林繁盛之地。（圖／記者彭懷玉攝）



信賢步道所在的信賢里，是泰雅族的Lahaw聚落，意指樹林繁盛之地。步道位置緊鄰知名的內洞森林遊樂區，卻因動線較為隱密，成了不少旅人錯過的瀑布秘境，也讓這裡保有相對靜謐的自然氛圍。

▲▼循著Google導航前往信賢步道，會先抵達橫跨南勢溪的「信賢吊橋」；沿途依傍翠綠溪水。（圖／記者彭懷玉攝）



循著Google導航前往信賢步道，會先抵達橫跨南勢溪的「信賢吊橋」。30公尺長的紅色橋身下方，是如寶石般透亮的翠綠溪水，過橋後即可抵達步道東入口。

▲信賢步道不僅適合長者，也能推著娃娃車輕鬆前行。（圖／記者彭懷玉攝）



信賢步道全長約1.5公里，路線平緩好走，不僅適合長者，也能推著娃娃車輕鬆前行，是想親近山林、卻不想大汗淋漓的好選擇。一路漫步、享受森林浴，幾乎不費力，就能被滿滿綠意與水流聲包圍。

▲▼從東向西可見昇龍、大肚、小池、通天、潛龍與石板等10條瀑布。（圖／記者彭懷玉攝）



最吸引人的，莫過於沿途大小不一、形態各異的10座瀑布。新北市觀光旅遊局形容，這裡是「全新北瀑布密度最高的步道」，從東向西依序可見昇龍瀑布、大肚瀑布、小池瀑布、通天瀑布、潛龍瀑布、石板瀑布、夫妻瀑布、小孩瀑布、婆婆瀑布及公公瀑布，各自展現不同水勢與姿態，讓行程充滿驚喜。

▲昇龍瀑布是其中規模最大，常吸引遊客在此停留。（圖／記者彭懷玉攝）



其中，最靠近東入口的「昇龍瀑布」規模最大、水量最為豐沛，長年沖刷出的岩壁形成氣勢十足的瀑布景觀。不少遊客喜歡坐在瀑布旁停留片刻，感受水氣在空氣中瀰漫的沁涼，靜靜聊天、放空，讓身心完全放鬆。

▲步道另一端可銜接內洞森林遊樂區，但信賢步道屬落石區，民眾勿在雨天前往。（圖／記者彭懷玉攝）



步道另一端可銜接內洞森林遊樂區，或轉往烏來老街品嚐美食、泡湯、搭纜車。不過，信賢步道屬於落石區，民眾切勿在下雨和雨後前往，途經落石區時需快速通過勿停留。