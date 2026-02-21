ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
年節大魚大肉　台北近郊「3條不爆汗健行路線」推薦

▲台北大縱走三種走法。（圖／大地處提供）

▲台北大縱走三種走法，圖為第一段清天宮景致。（圖／大地處提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

過年少不了圍爐、零食不斷端上桌，許多人擔心體重悄悄上升。若想維持體態，到戶外走一走，親近自然的同時活動筋骨、促進代謝，台北市大地處推薦以下三條走法，從初級輕鬆散步到「有感級」流汗燃脂，供民眾依個人體力與時間自由選擇。

▲台北大縱走三種走法。（圖／大地處提供）

▲▼「劍潭山步道」沿途滿滿綠意；「老地方觀機平台」看飛機起降。

▲台北大縱走三種走法。（圖／大地處提供）

對於「想運動但不想太累」的族群，推薦台北大縱走三種走法：

一、輕鬆走、不爆汗首選：第五段（捷運劍潭站-碧山巖） 此段被不少山友公認是最親民的路線，從捷運站就能起走，沿途坡度平緩、階梯不多，適合過年午後出門走半天。途中還能到「老地方觀機平台」看飛機起降，邊走邊拍照，輕鬆完成一段運動量，提升下肢肌力同時還能賞山景。

▲台北大縱走三種走法。（圖／大地處提供）

▲第一段可由忠義山步道起登。

二、走春散步型：第一段部分路線（關渡-二子坪） 這一帶結合河岸風景與陽明山綠意，在自然環境中達到低強度、長時間的熱量消耗效果，路線可長可短，適合全家大小一起走春，是「邊聊天、邊運動」的代表路線。

▲台北大縱走三種走法。（圖／大地處提供）

▲七星山欣賞陽明山火山地形和雲霧景觀。

三、想瘦有感再選：第三段（小油坑-風櫃口） 年節期間想稍微加強運動量，石階起伏與上坡段落能有效提升心肺負荷，同時還能欣賞陽明山火山地形和雲霧景觀。不過建議量力而為，依自身狀況折返即可。

