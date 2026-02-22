貓空樟樹步道賞魯冰花　象山105株櫻花迎春

▲到貓空欣賞有「黃金搖鈴」之稱的魯冰花。（圖／公園處提供）

記者彭懷玉／綜合報導

春節連假不妨到貓空踏青，欣賞有「黃金搖鈴」之稱的魯冰花綻放，搭配層層山巒與落羽松林，色彩繽紛。而象山公園周邊的櫻花也盛開，105株櫻花沿步道開展，台北人不必遠行就能賞花。

▲整片金黃色魯冰花沿著步道與坡地盛開，在翠綠山林間鋪展成燦爛花毯。（圖／公園處提供）

貓空的樟樹步道冬末初春便迎來魯冰花花季。一整片金黃色魯冰花沿著步道與坡地盛開，是當地重要景點。

▲魯冰花不僅是文山茶農重要的綠肥作物，也兼具生態與觀賞價值。（圖／公園處提供）

魯冰花是文山茶農重要綠肥作物，兼具觀賞價值。公園處在貓纜貓空站前方的大斜坡種植紅、白、粉三色交錯的四季秋海棠，一路延伸至步道入口。

樟樹步道全長約1.1公里，多為平緩石板路，動線友善，適合親子與長輩同行。途經彩雲亭、明鏡池、不思亭等景點，終點還可銜接百年樟樹林與樟樹古厝，或延伸至樟湖步道，形成環狀健行路線，賞花之餘，也能感受濃厚的農村與人文風情。

▲象山公園由華納社區認養並維護園區內105株櫻花。（圖／華納社區櫻花會提供）

城市近郊的象山公園同樣是踏青熱門選擇。迎接年節賞花人潮，公園處攜手象山周邊的華納社區推動環境綠美化，認養並維護園區內105株櫻花，形成更完整的賞櫻散步路線。

▲象山公園櫻花盛開。（圖／華納社區櫻花會提供）