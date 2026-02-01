霍諾德帶動「網搜台北101」海外占比破8成　觀景台門票成長40%

▲霍諾德1月25日完成徒手攀登台北101。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡玟君／台北報導

美國攀岩大神艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）1月25日花了91分鐘成功攀登台北101，透過Netflix直播吸引全球目光。若要「量化」這場盛事對台灣帶來的正面影響，根據旅遊平台Trip.com最新數據，在活動期間，台北101的總搜尋量海外地區佔比高達8成，來自海外訂單達9成，同時帶動台灣人熱搜冒險型體驗與戶外活動，成為今年新主流。

▲▼「霍諾德效應」帶動台北101觀景台全品項門票體驗銷售。（圖／台北101觀景台提供）

國際曝光效益：海外搜尋占8成，韓國穩坐雙冠王

Trip.com分析，此次「霍諾德效應」對台灣的曝光效益極為顯著。整體來看，1月於平台上有關「台北101觀景台」門票相關關鍵字搜尋量，較活動前提升約6%，其中在1月25日當天，整體流量相較前一天大幅成長5成，當日全球搜尋量更達當周最高峰，並帶動台北101觀景台全品項門票訂單數同步提升約4成。

在1月23日至27日活動期間，台北101的總搜尋量中海外地區佔比高達8成，顯示本次活動成功讓台北101成為全球焦點，實質轉化表現也相當突出，海外訂單達9成。進一步分析熱搜台北101前5大海外市場來源， 依序為「韓國、香港、日本、泰國與美國」，其中韓國穩坐流量與訂單雙冠王。

Trip.com也表示，搜尋熱度連續多日維持高檔，反映此次極限挑戰成功讓台北101從傳統觀光地標，轉化為具有「冒險精神」的城市象徵，帶動新一波旅遊靈感朝聖。

▲霍諾德徒手攀登台北101，帶動台灣旅客冒險型體驗上熱搜。（圖／Netflix提供）

台灣旅客趨勢：從「打卡」轉向「人生清單式旅行」

Trip.com觀察，此活動對於台灣旅客的旅遊行為也出現顯著轉型，從傳統的觀光打卡，轉向追求自我突破與深度體驗的「人生清單式」挑戰。與去年同期相比，冒險型體驗相關搜尋量年成長近10倍，熱門關鍵字包括「極限運動」、「極限攀岩」、「野外活動」、「Free solo」、「戶外探險」、「高空體驗」等，尤其在霍諾德攀登活動前後多日維持高水位，顯示對台灣旅客而言，「體驗型、挑戰型旅行」已快速成為新主流。

同時也發現平台中以「戶外活動」、「空中體驗」、「登高爬山」、「水上運動」、「自然風光」等景點標籤為主的搜尋量明顯增加，相關產品訂單的年增率與月增率均呈雙位數成長，反映搜尋熱度已轉化為實際消費意圖。

尤其針對山岳與攀岩型目的地的搜尋與瀏覽熱度持續高檔，顯示登山、攀岩、高空景點正成為旅遊新顯學，而台灣人旅遊消費型態也正從傳統觀光走向深度體驗，甚至延伸至自我挑戰，同時帶有模仿偶像、追求社群認可的成分，形成新的旅遊行為動力。