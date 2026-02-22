壽司郎盤子背面藏神祕晶片　鮮食軌道上迴轉超過350公尺就報廢

▲壽司郎每個盤子後面都有安裝IC晶片。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

日本壽司郎登台已有8年，全台分店已超過50家，已是許多人享用迴轉壽司的口袋名單，特別的是，盛裝壽司的盤子底下藏有晶片，能記錄食品在迴轉檯上運行距離，超過350公尺未被取用就會報廢，還能蒐集消費數據，推出能滿足顧客需求的產品。

迴轉壽司最大特色就是輸送帶上有各式各樣壽司，顧客看見喜歡口味可從軌道上拿走享用，若是無人取用而放置過久，就會出現衛生疑慮，日本壽司郎2002年正式推出綜合管理系統，在每個壽司盤底部安裝IC晶片，當軌道上的料理運行距離超過350公尺之後便自動廢棄，確保壽司品質。

▲軌道上的壽司在運行距離超過350公尺後，便會自動廢棄。（圖／記者黃士原攝）

除了淘汰放置過久的壽司，IC晶片還能獲取許多數據，不但可以進行業績管理，還能預測顧客的消費行為，進而迎合顧客喜好、滿足飲食需求。

▲「DIGIRO數位迴轉壽司」系統的巨型螢幕，寬150公分、高50公分。（圖／記者黃士原攝）

此外，日本壽司郎在2023年推出「DIGIRO數位迴轉壽司」系統，在每個座位都擺上150公分寬的超大螢幕，模擬壽司在迴轉檯上的模樣，1月底開幕的微風南山店首度引進這套系統，將迴轉壽司邊看邊挑選的逛盤樂趣，透過巨型螢幕重新呈現。

顧客可以直覺地瀏覽餐點、掌握推薦菜色，餐點透過座席旁的輸送帶送達，以確保餐點的新鮮與品質。同時，螢幕上設有飽足進度條，達到滿格時將啟動萌抱壽司小遊戲，成功過關可獲得小禮物。

▲藏壽司鮮度君可以隔絕細菌飛沫。（圖／藏壽司提供）

另外，同樣來自日本的藏壽司，鮮度君是保持迴轉檯的特殊設計（同時還有申請專利），民眾只要輕抬盤子，蓋子就會自動掀起，不需經過人手碰觸，可以隔絕細菌飛沫。