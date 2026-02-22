ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

壽司郎盤子背面藏神祕晶片　鮮食軌道上迴轉超過350公尺就報廢

▲▼台灣壽司郎。（圖／記者黃士原攝）

▲壽司郎每個盤子後面都有安裝IC晶片。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

日本壽司郎登台已有8年，全台分店已超過50家，已是許多人享用迴轉壽司的口袋名單，特別的是，盛裝壽司的盤子底下藏有晶片，能記錄食品在迴轉檯上運行距離，超過350公尺未被取用就會報廢，還能蒐集消費數據，推出能滿足顧客需求的產品。

迴轉壽司最大特色就是輸送帶上有各式各樣壽司，顧客看見喜歡口味可從軌道上拿走享用，若是無人取用而放置過久，就會出現衛生疑慮，日本壽司郎2002年正式推出綜合管理系統，在每個壽司盤底部安裝IC晶片，當軌道上的料理運行距離超過350公尺之後便自動廢棄，確保壽司品質。

▲軌道上的壽司在運行距離超過350公尺後，便會自動廢棄。（圖／記者黃士原攝）

除了淘汰放置過久的壽司，IC晶片還能獲取許多數據，不但可以進行業績管理，還能預測顧客的消費行為，進而迎合顧客喜好、滿足飲食需求。

▲「DIGIRO數位迴轉壽司」系統的巨型螢幕，寬150公分、高50公分。（圖／記者黃士原攝）

此外，日本壽司郎在2023年推出「DIGIRO數位迴轉壽司」系統，在每個座位都擺上150公分寬的超大螢幕，模擬壽司在迴轉檯上的模樣，1月底開幕的微風南山店首度引進這套系統，將迴轉壽司邊看邊挑選的逛盤樂趣，透過巨型螢幕重新呈現。

顧客可以直覺地瀏覽餐點、掌握推薦菜色，餐點透過座席旁的輸送帶送達，以確保餐點的新鮮與品質。同時，螢幕上設有飽足進度條，達到滿格時將啟動萌抱壽司小遊戲，成功過關可獲得小禮物。

▲藏壽司鮮度君可以隔絕細菌飛沫。（圖／藏壽司提供）

另外，同樣來自日本的藏壽司，鮮度君是保持迴轉檯的特殊設計（同時還有申請專利），民眾只要輕抬盤子，蓋子就會自動掀起，不需經過人手碰觸，可以隔絕細菌飛沫。

關鍵字： 美食雲 迴轉壽司 壽司郎

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【惡毒飼主】不能帶狗上飛機「她竟當場棄養」

推薦閱讀

信義虎林市場神秘菜尾湯小攤！

信義虎林市場神秘菜尾湯小攤！

高雄超人力霸王小提燈限定2天免費領

高雄超人力霸王小提燈限定2天免費領

6家手搖飲常態優惠　50嵐買5送1、麻古免費加料

6家手搖飲常態優惠　50嵐買5送1、麻古免費加料

7-11咖啡「買2送2」　全家「買1壺送1壺」

7-11咖啡「買2送2」　全家「買1壺送1壺」

日本救觀光！鹿兒島「最新旅遊補助」曝光　6月開跑

日本救觀光！鹿兒島「最新旅遊補助」曝光　6月開跑

為愛紮根桃園觀音！義大利女婿手作薄脆披薩

為愛紮根桃園觀音！義大利女婿手作薄脆披薩

八二三砲戰公園「免費看F-86戰鬥機」

八二三砲戰公園「免費看F-86戰鬥機」

國道上午8起事故！下午「11處壅塞路段」預測一次看

國道上午8起事故！下午「11處壅塞路段」預測一次看

圓山飯店系統遭入侵　顧客資料疑外洩「檢調調查中」

圓山飯店系統遭入侵　顧客資料疑外洩「檢調調查中」

羅東在地人才懂吃！古早味乾麵豬油香氣濃

羅東在地人才懂吃！古早味乾麵豬油香氣濃

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

全台5家必比登牛肉麵整理包

台北近郊「3條不爆汗健行路線」推薦

台北4大「山林親水步道」懶人包

貓空樟樹步道賞魯冰花　象山105株櫻花迎春

入住高雄日航揮別喧囂！

壽司郎盤子背面藏神祕晶片

八二三砲戰公園「免費看F-86戰鬥機」

客訴「21萬極光團」飛機故障行李不見　旅行社喊冤：我們也受害

羅東在地人才懂吃！古早味乾麵豬油香氣濃

米其林必比登8連霸餐廳一次看

熱門行程

最新新聞更多

信義虎林市場神秘菜尾湯小攤！

高雄超人力霸王小提燈限定2天免費領

6家手搖飲常態優惠　50嵐買5送1、麻古免費加料

7-11咖啡「買2送2」　全家「買1壺送1壺」

日本救觀光！鹿兒島「最新旅遊補助」曝光　6月開跑

為愛紮根桃園觀音！義大利女婿手作薄脆披薩

八二三砲戰公園「免費看F-86戰鬥機」

國道上午8起事故！下午「11處壅塞路段」預測一次看

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366