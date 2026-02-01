ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
冰鄉草莓牛乳冰早上7點公告完售　網曝：凌晨4點超過30人排隊

▲台南人氣店「冰鄉」草莓季12月底才登場　。（圖／取自冰鄉臉書）

▲冰鄉草莓牛乳冰開賣，今日凌晨4點就有超過30人來排隊。（圖／取自冰鄉臉書）

記者黃士原／台北報導

台南人氣店「冰鄉」冬天限定的草莓牛乳冰1/29開賣，開賣首日就吸引饕客搶吃，這兩天適逢周末人氣更旺，今天凌晨1點就有人開始排隊，4點人數就超過30人，為了避免影響騎樓通行，店家一早就開始發號碼牌，7點08分就公告已完售。

冰鄉草莓牛乳冰中午12點開賣，但熟門熟路的消費者都會提早排隊等著領號碼牌，官方臉書也提到，會照現場排隊的時間調整，因為人太多時會影響騎樓的通行，建議大家可以先拿取號碼牌後，再回來店裡享用，避免現場辛苦等候。

▲冰鄉草莓牛乳冰早上7點就公告完售。（圖／取自冰鄉臉書）

▲冰鄉草莓牛乳冰早上7點就公告完售。（圖／取自冰鄉臉書）

雖然業者呼籲民眾不要一大早就來辛苦排隊，但草莓牛乳冰魅力難擋，開賣首日就有人早上6點前往排隊，8點52分就公告賣完，許多人9點前往才發現已發完號碼牌。今日是開賣後的第1個星期日，頭香民眾凌晨1點就到現場，有網友說4點時，排隊就超過30人，店家不到7點就開始發號碼牌，7點08分就公告已完售。

對於想吃一碗冰還要凌晨排隊，就有網友表示「不會太扯嗎」、「對外縣市的朋友來說很不友善」，也有人提出疑問「使用一個系統讓大家預約會不會比較好？」

▲果汁媽粉條爸草莓季登場。（圖／周花花

另外，位於台北捷運新埔站民生路附近的「果汁媽粉條爸」，每年草莓季都會吸引甜點控搶購相關甜點，像是草莓蛋糕、草莓大福、草莓三明治，大顆草莓給好給滿，營業時間從每天下午3點開始，但鐵門還沒拉起來，門口就有排隊人潮。

