「北橫賞櫻地圖」出爐！24個櫻花景點必收　賞夢幻櫻花隧道

▲北橫是桃園最推薦賞櫻地，圖為過去花況。（圖／桃園市政府提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

桃園北橫櫻花季即將開跑，包含山櫻花、枝垂櫻、八重櫻、香水櫻、昭和櫻、富士櫻以及千島櫻等將陸續綻放，1月下旬至3月下旬皆能觀賞，桃園市政府就推出「北橫賞櫻地圖」，集結24個推薦景點，讓旅客尋訪自己喜歡的櫻花秘境。

▲從即日起到3月都能到北橫賞櫻，圖為過去花況。

▲恩愛農場富士櫻過去盛開美景。（圖／翻攝自拉拉山 恩愛農場粉專）

桃園市政府指出，「台灣原生種山櫻花」與「枝垂櫻」預計近期陸續綻放，其中台灣原生種山櫻花推薦景點包括角板山行館、東眼山櫻花大道、羅馬公路、比亞外、上高義及爺亨一帶；枝垂櫻則推薦前往復興區詩朗道路欣賞。

而從2月上旬至3月下旬開始，則迎來八重櫻、富士櫻與吉野櫻最佳觀賞時節，推薦景點包括詩朗道路、爺亨道路，預計2月上旬迎來盛開期。

恩愛農場更是推薦必去景點，園區內種植上百棵櫻花樹，品種包括富士櫻和千島櫻，每當花季盛開時，走在園中彷彿置身在櫻花隧道中般，每年都吸引大批遊客朝聖。

▲▼桃園市政府即日起每周會更新賞櫻情報，圖為過去花況，下圖點圖可放大。

而從2月中旬開始，比亞外昭和櫻、卡維蘭部落吉野櫻與八重櫻、光華櫻花故事林道與下巴陵拉拉山遊客中心的昭和櫻、中巴陵櫻木花道周邊的八重櫻、昭和櫻，以及上巴陵中心路的富士櫻熱烈綻放；2月底至3月中下旬上巴陵中心路及拉拉山遊客中心則是千島櫻，千島櫻花期較晚，千島櫻的盛開代表一年一度的北橫櫻花季即將結束。

桃園市政府也表示，現在市府推出「2026北橫櫻花散步地圖」，包括24個推薦賞櫻景點，並從即日起在桃園市政府風景區管理處臉書專頁每周更新最新花況，供想賞花的旅客參考。