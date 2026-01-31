ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
宮古島希爾頓酒店開箱　180度看伊良部大橋、早餐吃到下午2點

▲▼宮古島希爾頓度假酒店。（圖／業者提供）

▲宮古島希爾頓度假酒店外觀。（圖／業者提供）

記者蔡玟君／日本報導

星宇航空將於2月開啟台北、台中直飛宮古島航線，帶領旅客直達「東洋第一美沙灘」，為台灣旅客赴日旅遊提供全新直飛選擇。當地推薦酒店之一，就是「宮古島希爾頓度假酒店」(Hilton Okinawa Miyako Island Resort），酒店坐擁蔚藍海景和伊良部大橋第一排視野，讓旅客隨時都能感受「宮古藍」的魅力。

▲▼ 。（圖／記者蔡玟君攝）

▲酒店戶外中庭區域就能遠眺伊良部大橋與海景。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼宮古島希爾頓度假酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲酒店大廳。（圖／記者蔡玟君攝）

「宮古島希爾頓度假酒店」是希爾頓集團首間進駐沖繩離島的旅宿，距離下地島機場約25分鐘車程。當踏入酒店戶外中庭區域時，眼前迎賓水池、整片熱帶棕櫚樹，和遠方大海與伊良部大橋交織成多層次海島景觀；挑高的迎賓大廳結合宮古藍漸層海水與海洋流動線條意象設計，面海處則為落地窗，讓四季風景成為最天然的壁畫，天氣好時，坐在戶外座位區吹風看海超享受。

▲▼宮古島希爾頓度假酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲海景行政雙床房。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼宮古島希爾頓度假酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼特大床露台套房擁有寬敞戶外私人陽台，將宮古島海景盡收眼底。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼宮古島希爾頓度假酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

宮古島希爾頓度假酒店全館共有329間客房與套房，客房大小從11坪起跳，房內以織品、藝術品展現宮古藍、自然與代表手工技藝，每間均設有私人陽台，當掀開窗簾時，就能享有專屬不被打擾的壯闊海景。

▲▼宮古島希爾頓度假酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼宮古島希爾頓度假酒店行政酒廊視野。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼宮古島希爾頓度假酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼宮古島希爾頓度假酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼行政酒廊提供入住套房與行政樓層房客使用，可以品嚐多種輕食，還能自己調「宮古藍調酒」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼ 。（圖／記者蔡玟君攝）

入住行政樓層與套房的旅客，額外享有使用行政酒廊的權益，可在此品嚐早餐、下午茶與傍晚Happy Hour。最推薦於夕陽時分前往，旅客可以自己調一杯酒店招牌的「宮古藍特調」，邊欣賞窗外橘紅晚霞渲染天際與海面的最美時刻。

▲▼宮古島希爾頓度假酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼宮古島希爾頓度假酒店戶外泳池。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼ 。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼宮古島希爾頓度假酒店。（圖／業者提供）

▲也有室內泳池。（圖／業者提供）

▲▼ 。（圖／記者蔡玟君攝）

▲步行就能抵達日落沙灘。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼ 。（圖／記者蔡玟君攝）

▲從酒店欣賞夕陽視角。（圖／記者蔡玟君攝）

公共空間方面，館內設有5個泳池，包括3個戶外泳池與2座室內泳池，並有小孩遊戲區。從泳池區能直達日落沙灘，許多旅人會來此靜靜坐在沙灘欣賞風景，或沿著海線踏浪、玩水，是入住宮古島希爾頓度假酒店必去地點。

▲▼宮古島希爾頓度假酒店。（圖／業者提供）

▲▼全日餐廳「AZURE」空間。（上圖／業者提供，下圖／記者蔡玟君攝）

▲▼ 。（圖／記者蔡玟君攝）

餐飲方面，館內共有4間餐廳與酒吧。全日餐廳「AZURE」集結宮古島在地食材與多國風味料理，包括在地特色美食「宮古麵」，且早餐能一路吃到下午2點，讓旅客睡飽再用餐。

▲▼ 。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼大廳酒吧「茶寮」提供輕食與特調。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼宮古島希爾頓度假酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

招牌餐廳「Isoletta」提供正統義大利料理，午餐採半自助形式，並可選擇義大利麵、披薩當主菜；晚餐則有肉類、海鮮、義大利麵等套餐或單點料理。大廳酒吧「茶寮」讓旅客能坐在絕美風景前享受輕食、咖啡、紅茶、啤酒與特色調酒；季節限定開放的屋頂酒吧「Unai」，則可欣賞宮古藍海景隨夕陽西下轉換為夜色的夢幻風光。

▲▼宮古島Yard Miyakojima。（圖／三菱地所提供）

▲宮古島全新景點「Yard Miyakojima」4月開幕。（圖／三菱地所提供，下同）

此外，宮古島全新商業設施「Yard Miyakojima（ヤード ミヤコジマ）」將於今年4月1日正式開幕。該商場鄰近宮古島希爾頓度假酒店，走路約5至10分鐘，商場結合餐飲、購物與看海觀景台，讓旅客多一處放鬆去處。

▲▼宮古島Yard Miyakojima。（圖／三菱地所提供）

▲主打西班牙料理的「Island Cafe & Spanish Restaurant Blanquita」。

「Yard Miyakojima」目標是打造一個不只觀光客、連當地居民都能自在享受的生活空間，成為「宮古島的中庭」，館內引進8間餐飲與商店，如主打西班牙料理的「Island Cafe & Spanish Restaurant Blanquita」，提供正統海鮮燉飯、義大利麵、漢堡等餐點；咖啡與輕食店「DOUG’S COFFEE & MART」不僅販售香氣十足的咖啡與輕食，還提供宮古島限定伴手禮。

▲▼宮古島Yard Miyakojima。（圖／三菱地所提供）

▲啤酒吧「mueh brewing」。

▲▼宮古島Yard Miyakojima。（圖／三菱地所提供）

▲冰淇淋品牌「SR ice cream coffee Miyakojima」。

而「SR ice cream coffee Miyakojima」是主打能展現島嶼自然風土的手工製作冰淇淋，並有自家焙煎咖啡與義式咖啡飲品。除了餐飲外，這裡也將有體驗空間「Laboratorio Arcadia」，提供陶藝體驗，遊客可在此製作以宮古島海洋與大地為主題的器皿，並把沖繩藝術家製作的陶器買回家。

▲▼宮古島Yard Miyakojima。（圖／三菱地所提供）

▲能欣賞日落、海景、伊良部大橋的日落露台。

商場屋頂空間則規劃為能眺望大海與夕陽的「日落露台」，階梯式座位讓人能坐在這裡，靜靜欣賞日落海灘與更遠的伊良部大橋，預計開幕後將成為宮古島新地標。

看好台灣人赴日熱潮居高不下，以及深度旅遊目的地成為旅遊趨勢，星宇航空從2月12日起將「台北－宮古島」改為全年度航班，「台中－宮古島」航線則於2月13日開航，讓旅客最快只要1.5小時航程就能直達這座「東亞馬爾地夫」，兩條航線每周均提供2個來往航班。

業者表示，宮古島以宜人的氣候與悠閒的島嶼步調吸引旅客，是全年適合前往的度假勝地。旅客能前往著名的「17END」，欣賞跑道盡頭與海天一線的開闊景致，或造訪日本政府指定的天然紀念物「通池」，感受大自然雕刻出的獨特地貌。

