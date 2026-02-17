有苗栗人帶路吃才知道！苑裡隱藏版鵝肉店　炒骨仔肉絕對必點

喜歡旅遊、喜歡美食、喜歡迎接生命中種種不期而遇的感動，希望跟大家一起分享更多生命中各種不期而遇的美好︿︿

撰文攝影／Mika、整理／實習記者柯珮萱

身為在地人其實一直不想寫這家，光是做在地人生意就已經每次來都滿滿人潮，尤其又離垂坤旗艦店很近，再紅下去我怕以後想來吃都沒位子，但對於從小吃到大的老店，最高致敬就是分享出去，希望老闆越開越大間這樣。是說在地人都點什麼？我個人是骨仔肉點好點滿，人多的話，鵝肉點半隻就夭壽大一盤了，真的吃不膩。

門口有醒目的招牌

我記得以前沒有店名，三年前搬到這個巷弄的店面後才放的招牌，我們以前家裡聚餐時，因為老爸不愛出門，所以都會直接跟他們訂一桌外帶回家吃，就算菜單沒有的也可以客製化預約，總之料理功力很強。





▲現在搬到新店面的好處就是內用空間變大了，以前沒幾桌可以內用。



▲營業時間要注意，下午有休息，每周一公休。



▲鵝肉鴨肉都取中段，如果需要前後段要事先告知。



▲調味料請自取。



菜單

▲有鴨肉鵝肉、飯麵、湯、熱炒、滷菜等。



▲本來看到帳單鵝肉半隻要1000元嚇死，結果看到份量後，覺得很超值。



苦瓜肉湯45元

▲苑裡很喜歡吃苦瓜肉或豆腐肉類的湯，我自己也吃得很習慣，後來才知道豆腐肉不是這麼常見的。



▲這樣吃不怕苦，連討厭苦瓜的我也肯吃。



豬肝湯35元

▲豬肝給得不少。



燙青菜50元

▲純粹為了營養均衡的概念。



鵝肉（半隻）1000元

▲我們五個人吃不完打包還用掉三個便當盒，可見有多大一盤了。



▲這家鵝肉很嫩口！有調味過，所以不沾醬也好吃。



▲切薄片方便入口，甜鹹的沾醬吃起來更有風味。



骨仔肉乾麵70元

▲必點是骨仔肉乾麵，比起鵝肉我更喜歡骨仔肉，也就是骨頭邊肉，吃起來嫩口又軟Q。



▲搭配的是乾陽春麵。



▲還淋上肉燥香氣，完美。



炒骨仔肉150元

▲炒得鹹香入味很下飯，搭配九層塔增添香氣。

綜合滷味200元

▲我們5個人掃盤吃光光，不會滷得很重口，多吃也不會過鹹膩。



整體評價

我們還有點米粉湯（小）的兩碗（45元／碗），五個人真的吃超撐！尤其是那一盤半隻鵝，超驚人的大盤，如果人少的話我求你慎點，但骨仔肉點好點滿準沒錯。

社苓鵝肉店

地址：苗栗縣苑裡鎮裕華巷1號

電話：03－7742186

營業時間：11：00－14：00、17：00－21：00（周一公休）

出走是為了更深刻回到原來的位置

MIKA出走美食日誌部落格、粉絲團

