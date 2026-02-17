ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
有苗栗人帶路吃才知道！苑裡隱藏版鵝肉店　炒骨仔肉絕對必點

Mika出走美食日誌

Mika

喜歡旅遊、喜歡美食、喜歡迎接生命中種種不期而遇的感動，希望跟大家一起分享更多生命中各種不期而遇的美好︿︿

▲▼苗栗在地人才知道的私房鵝肉店。（圖／部落客mika提供）

撰文攝影／Mika、整理／實習記者柯珮萱

身為在地人其實一直不想寫這家，光是做在地人生意就已經每次來都滿滿人潮，尤其又離垂坤旗艦店很近，再紅下去我怕以後想來吃都沒位子，但對於從小吃到大的老店，最高致敬就是分享出去，希望老闆越開越大間這樣。是說在地人都點什麼？我個人是骨仔肉點好點滿，人多的話，鵝肉點半隻就夭壽大一盤了，真的吃不膩。

門口有醒目的招牌
我記得以前沒有店名，三年前搬到這個巷弄的店面後才放的招牌，我們以前家裡聚餐時，因為老爸不愛出門，所以都會直接跟他們訂一桌外帶回家吃，就算菜單沒有的也可以客製化預約，總之料理功力很強。

▲▼苗栗在地人才知道的私房鵝肉店。（圖／部落客mika提供）

▲▼苗栗在地人才知道的私房鵝肉店。（圖／部落客mika提供）

▲▼苗栗在地人才知道的私房鵝肉店。（圖／部落客mika提供）

▲▼苗栗在地人才知道的私房鵝肉店。（圖／部落客mika提供）

▲現在搬到新店面的好處就是內用空間變大了，以前沒幾桌可以內用。

▲▼苗栗在地人才知道的私房鵝肉店。（圖／部落客mika提供）

▲營業時間要注意，下午有休息，每周一公休。

▲▼苗栗在地人才知道的私房鵝肉店。（圖／部落客mika提供）

▲鵝肉鴨肉都取中段，如果需要前後段要事先告知。

▲▼苗栗在地人才知道的私房鵝肉店。（圖／部落客mika提供）

▲調味料請自取。

菜單

▲▼苗栗在地人才知道的私房鵝肉店。（圖／部落客mika提供）

▲有鴨肉鵝肉、飯麵、湯、熱炒、滷菜等。

▲▼苗栗在地人才知道的私房鵝肉店。（圖／部落客mika提供）

▲本來看到帳單鵝肉半隻要1000元嚇死，結果看到份量後，覺得很超值。

苦瓜肉湯45元

▲▼苗栗在地人才知道的私房鵝肉店。（圖／部落客mika提供）

▲苑裡很喜歡吃苦瓜肉或豆腐肉類的湯，我自己也吃得很習慣，後來才知道豆腐肉不是這麼常見的。

▲▼苗栗在地人才知道的私房鵝肉店。（圖／部落客mika提供）

▲這樣吃不怕苦，連討厭苦瓜的我也肯吃。

豬肝湯35元

▲▼苗栗在地人才知道的私房鵝肉店。（圖／部落客mika提供）

▲▼苗栗在地人才知道的私房鵝肉店。（圖／部落客mika提供）

▲豬肝給得不少。

燙青菜50元

▲▼苗栗在地人才知道的私房鵝肉店。（圖／部落客mika提供）

▲純粹為了營養均衡的概念。

鵝肉（半隻）1000元

▲▼苗栗在地人才知道的私房鵝肉店。（圖／部落客mika提供）

▲▼苗栗在地人才知道的私房鵝肉店。（圖／部落客mika提供）

▲我們五個人吃不完打包還用掉三個便當盒，可見有多大一盤了。

▲▼苗栗在地人才知道的私房鵝肉店。（圖／部落客mika提供）

▲這家鵝肉很嫩口！有調味過，所以不沾醬也好吃。

▲▼苗栗在地人才知道的私房鵝肉店。（圖／部落客mika提供）

▲切薄片方便入口，甜鹹的沾醬吃起來更有風味。

骨仔肉乾麵70元

▲▼苗栗在地人才知道的私房鵝肉店。（圖／部落客mika提供）

▲必點是骨仔肉乾麵，比起鵝肉我更喜歡骨仔肉，也就是骨頭邊肉，吃起來嫩口又軟Q。

▲▼苗栗在地人才知道的私房鵝肉店。（圖／部落客mika提供）

▲搭配的是乾陽春麵。

▲▼苗栗在地人才知道的私房鵝肉店。（圖／部落客mika提供）

▲還淋上肉燥香氣，完美。

炒骨仔肉150元

▲▼苗栗在地人才知道的私房鵝肉店。（圖／部落客mika提供）

▲炒得鹹香入味很下飯，搭配九層塔增添香氣。

綜合滷味200元

▲▼苗栗在地人才知道的私房鵝肉店。（圖／部落客mika提供）

▲我們5個人掃盤吃光光，不會滷得很重口，多吃也不會過鹹膩。

整體評價
我們還有點米粉湯（小）的兩碗（45元／碗），五個人真的吃超撐！尤其是那一盤半隻鵝，超驚人的大盤，如果人少的話我求你慎點，但骨仔肉點好點滿準沒錯。

▲▼苗栗在地人才知道的私房鵝肉店。（圖／部落客mika提供）

社苓鵝肉店

地址：苗栗縣苑裡鎮裕華巷1號
電話：03－7742186
營業時間：11：00－14：00、17：00－21：00（周一公休）

出走是為了更深刻回到原來的位置
MIKA出走美食日誌部落格粉絲團

