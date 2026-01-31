添好運港點吃到飽2月續辦　台中、高雄2分店開放訂位

▲添好運2月續推「港點吃到飽」。（圖／添好運提供）

記者黃士原／台北報導

添好運港點吃到飽延續到全新的2026年，業者再宣布2月直接續辦，台中J Mall店、高雄富民店兩家分店同步提供服務，即日起開放1個月內訂位，餐費每人699元。

添好運「點心放題」由於受到好評，活動時間不斷延長，全新的2026年也持續推動。業者日前再宣布2月場次已開放網路訂位（開放1個月內預約），適用分店同樣是台中J Mall店、高雄富民店。

港點吃到飽的時段部分，台中J Mall店為2月1日至28日平日14:00至15:40與16:00至17:40，但2月14日至2月22日春節期間不適用，每時段限量40位，每人餐費699元；高雄富民店用餐時段不限平假日，過年期間一樣不適用，時間為11:00至17:00。兩家店的用餐時間都是100分鐘。

▲路易莎集團進軍港點市場，成立全新品牌「隱岳閣」。（圖／路易莎集團提供）

另外，路易莎集團進軍港點市場，成立全新品牌「隱岳閣」，今日正式進駐雀客藏居台南永康，吃到飽平日660元，假日720元。歡慶開幕，2月13日前兩人以上同行88折，凡消費每人即可獲得100元優惠券。

▲隱岳閣同時提供吃到飽與單點。（圖／路易莎集團提供）

隱岳閣吃到飽的「飲茶無限區」與單點現做的「隱岳茶樓」（3月1日起供應）明確區隔。吃到飽型態提供超過百道港式料理，點心推車匯集多款經典港點，從鹹香入味的蠔油蒸鳳爪、豉汁蒸排骨到燒賣都有（有鮑魚、松露、干貝、蝦仁、蟹肉、蟹粉與火腿等10種口味）。

▲點心推車匯集多款經典港點。（圖／路易莎集團提供）

除了點心推車，還有提供乾炒牛河與避風塘排骨的熱鍋區、供應鮮蝦腸粉與蔥油鮮魚腸粉的現做腸粉區、吃得到現煎西多士及鮮蝦粉絲煲的現煮料理與鴨粥專區，燒臘區供應現包鴨餅、廣式烤鴨、蜜汁叉燒與油雞，而甜點區則集結多款港式與西式甜品，如港式紅豆冰、楊枝甘露等。