北車商旅爆「床蝨爬滿床墊」！業者急封房道歉：商討補償

▲鉑泊客旅宿示意圖。（圖／翻攝自鉑泊客官網）

記者蔡玟君／綜合報導

有網友在社群平台Threads抱怨，住台北車站的「鉑泊客」飯店碰到床蝨，且後來發現床墊上都是蟲和排泄物，讓他超崩潰。業者今（31日）表示，已針對受影響房間進行最高規格的臭蟲清消作業，為確保萬全，受影響房間已即刻封鎖，暫不對外開放，也持續與旅客保持聯繫，並積極商討後續的補償事宜。

業者發布公告表示，關於本館近日發生之蟲害疑慮，事件發生於深夜，在接獲通知的第一時間即刻採取行動。翌日一早，專業消毒公司已抵達現場，針對受影響房間進行最高規格的臭蟲清消作業，經消毒人員全面檢查，館內其餘房間目前均未發現類似狀況。

公告指出，為確保萬全，受影響房間已即刻封鎖，暫不對外開放；​目前正與專業公司規劃全館深度消毒日程，預計於周一（2/2）取得完整行程表後，立即依照時程執行全館清消，務求提供旅客安心的住宿環境。

業者強調，針對受影響的旅客，在事發當下已立即協助其衣物高溫烘乾消毒，並安排更換房間，「對於打亂旅客行程及造成的困擾，致上最深的歉意。目前館方正持續與該旅客保持聯繫，並積極商討後續的補償事宜。」

該事件源自於網友在社群平台Threads分享，住台北附近的「鉑泊客」飯店，不但進房有怪味，半夜還發現有床蝨在爬。網友也表示，飯店反應消極，他再三要求才檢查房間，結果發現床墊上都是蟲和排泄物，讓他超崩潰。對此，台北市政府觀光傳播局表示，將了解及處理。