嘉義散策攻略！盤點4間日系靈魂小店　百年老宅享用日式家常菜

▲▼嘉義必逛4家文具與日式美食。（圖／ReadyGo提供）

首圖／ReadyGo

文／ReadyGo

走進嘉義，不只雞肉飯與老市場，其實在巷弄之間，還藏著一條超有日本感的小店路線。從讓文具控失心瘋的選物文具店、香氣逼人的日式炊飯與明太子玉子燒，到可頌配奶油拿鐵、手刷抹茶的靜謐茶屋，這篇一次整理嘉義巷弄必逛的4家日系小店，不走觀光客路線，卻每一家都值得專程繞進去，收藏起來，下次來嘉義直接照著逛。

拾筆
在嘉義的日常裡，除了美食，其實也藏著一些會讓人「慢下來」的小店，拾筆就是其中一間。它沒有顯眼招牌，卻總是吸引懂逛的人特地繞進巷弄，只為了在這裡好好選一支筆、翻一本紙品，讓旅行節奏暫時降速，是一間會讓人不自覺放慢腳步的文具選物店。

走進店內，第一個感覺不是「要買什麼」，而是「可以慢慢看」，整體陳列偏向日系風格，線條簡單、留白舒服，沒有過度擁擠的商品堆疊，反而讓每一樣文具都看起來很值得被好好對待。

▲▼嘉義必逛4家文具與日式美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

文具控一定會逛到不想走
這裡的文具選品相當完整，從書寫工具、筆記本、紙品到生活選物，每一區都很容易讓人停下來，不是那種五分鐘就能逛完的店，而是會一邊翻、一邊想像「這支筆適合寫什麼」、「這本本子適合記錄哪段生活」，很多人原本只是想進來看看，最後卻默默待了快一個小時，這也是拾筆最迷人的地方——它不急著賣你東西，而是讓你自己慢慢喜歡上。

▲▼嘉義必逛4家文具與日式美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

拾筆不只賣文具
更像是在提醒你：旅行不一定要一直拍照，有時候寫下來，也是一種紀念方式，選一支順手的筆、一本合眼緣的本子，把嘉義巷弄的午後、咖啡店的香氣、或今天發生的趣事記錄下來，會變成很珍貴的回憶，拾筆是一間「會讓旅程多一個層次」的小店。

拾筆

地址：嘉義市東區垂楊路156號
營業時間：13：00－19：00／周日13：00－18：00（周一、二公休）

COFFEE PANTRY
在嘉義跑完一輪巷弄美食之後，總會想找一間咖啡店坐下來，不用太熱鬧、不用太多噱頭，只要一杯順口的咖啡，配一份不馬虎的甜點，讓時間慢慢流過。COFFEE PANTRY，就是這種會讓人自然放慢腳步的存在，坐落在嘉義巷弄之中，外觀低調。

但一走進店裡，就能感受到那種乾淨、舒服的日系氛圍，空間不大，卻剛剛好，沒有多餘裝飾，卻處處讓人覺得「可以坐久一點」，這裡不是那種一定要打卡拍滿一整輯的咖啡店，而是很適合把手機放下來，好好喝一杯咖啡、吃點東西的地方。

▲▼嘉義必逛4家文具與日式美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

可頌配奶油拿鐵
來到COFFEE PANTRY，都會點一份可頌，外層酥脆、內層柔軟，吃得到麵包本身的香氣，而不是過度甜膩的負擔感，這樣的可頌，很適合搭配咖啡慢慢吃，不會膩口，也不會搶戲，這種「吃得完、吃得舒服」的甜點，比浮誇更重要。

▲▼嘉義必逛4家文具與日式美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

剛剛好的午後停留
咖啡部分，奶油拿鐵是很安全、也很容易讓人記住的一款。咖啡本身順口不苦，搭配奶香後層次柔和，適合下午時段慢慢喝，它會讓你在聊天或整理照片時，不知不覺就喝完一整杯，如果你是喜歡咖啡「陪著時間流動」的人，這一杯會很對味。

COFFEE PANTRY不是為了製造驚喜而存在的咖啡店，而是那種「下次來嘉義，會想再來坐一下」的日常選擇，可頌不浮誇、咖啡不張揚，卻很耐相處，也替嘉義巷弄的一個下午，留下剛剛好的溫度。

COFFEE PANTRY

地址：嘉義市東區興中街134號
電話：05－2255567
營業時間：11：00－18：00（周四公休）

京製茶 Kyo Cha 手刷茶專賣
在一整天的巷弄散策之後，最適合的不是再塞一個行程，而是找一個地方坐下來，讓身體和心都慢慢回到平衡。京製茶 Kyo Cha，就是那種一走進去，就會自動降低音量、放慢呼吸的地方，沒有多餘裝飾，卻有一種讓人願意久坐的安定感，店家藏身在嘉義的巷弄之中。

空間低調、不張揚，但只要推開門，就能感受到完全不同的節奏，整體氛圍偏向日式茶屋的簡約路線，留白多、動線清楚，讓視線和心情都能自然安靜下來，這裡不是來匆匆喝一杯的地方，而是會讓人願意坐著，看刷茶、喝茶、發呆的空間。

▲▼嘉義必逛4家文具與日式美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

巷弄手刷抹茶日常
來到京製茶，最不能錯過的就是現場手刷抹茶，從茶粉入碗、刷茶動作，到最後端上桌的那一刻，每一個步驟都很安靜，卻很有存在感，這種節奏，會讓人不自覺跟著慢下來。抹茶入口後，茶香濃郁卻不苦澀，尾韻溫潤，很適合慢慢喝，而不是一口氣喝完，對平常不常喝抹茶的人來說，也不會有距離感，是一杯「願意再嘗試一次」的味道。

京製茶 Kyo Cha 不是一間會讓人喧鬧拍照的店，而是一間會讓人記住「那個下午很安靜」的茶屋，手刷抹茶的溫度、空間的留白，讓嘉義巷弄多了一種值得被慢慢感受的日系日常。

京製茶 Kyo Cha 手刷茶專賣

地址：嘉義市西區忠義街75號
電話：05－2956600
營業時間：12：00－18：00（周三公休、店休日以IG為主）

海森
在嘉義的巷弄裡，有些店不是第一眼就很張揚，卻會在吃過之後，被默默收進回訪清單，海森就是這樣的存在。沒有華麗裝潢，卻把日式家常料理做得很到位，是那種吃完會覺得「這一餐吃得很剛好」的日系小店。店面低調，但用餐時間常常坐滿懂吃的人，整體空間簡單乾淨，沒有過多裝飾，反而讓人把注意力全部放在餐點本身，這裡給人的第一印象不是「要拍照」，而是「可以好好吃飯」，這正是一間很適合被排進行程的主餐型店家。

▲▼嘉義必逛4家文具與日式美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

百年日式老宅裡的炊飯
來到海森，多數人都會點炊飯，掀開鍋蓋的那一刻，米飯香氣立刻撲鼻，米粒吸飽湯汁，口感扎實卻不濕爛，每一口都很有存在感，這種炊飯不是重口味取勝，而是用香氣和層次慢慢堆疊出來，吃到最後也不會膩，如果你是喜歡「吃得到米飯本身好吃」的人，這一道會很對胃口。

除了炊飯，明太子玉子燒幾乎是桌桌必點，玉子燒口感柔軟，明太子的鹹香與蛋香融合得很平衡，不會過於厚重，也不會搶走主食風采，很適合搭配炊飯一起吃，看似簡單，卻很耐吃的料理，正是海森讓人願意再訪的原因。

▲▼嘉義必逛4家文具與日式美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

日式家常菜料理路線
不追求花俏變化，份量剛好、調味不浮誇，吃完不會有負擔感，很適合放進旅途中段，補充體力再繼續走巷弄，對於不想踩雷、又想吃得舒服的人來說，這裡是一個很安全的選擇。它不是那種會讓人驚呼連連的店，而是會在吃完後默默留下好印象，炊飯的香氣、玉子燒的溫柔口感，讓嘉義巷弄裡多了一個值得專程繞進來的日式日常。

海森

地址：嘉義市東區北榮街48號（沿著仁武宮旁巷子走進來)
電話：05－2286988
營業時間：11：00－21：00（最後接客時間：20：00）

嘉義一日遊常見問題

海森有什麼必點餐點？
 海森 Hisun 主打日式家常料理，其中炊飯與明太子玉子燒是多數人推薦的必點。口味溫和不膩，適合當作嘉義一日遊中的午餐主餐。

拾筆是什麼樣的店？
 拾筆是一間以日系文具與生活選物為主的文具店，主打書寫工具、紙品與風格選物，空間安靜、適合慢慢逛。

京製茶 Kyo Cha 是什麼類型的店？
 京製茶 Kyo Cha 手刷茶專賣 主打現場手刷抹茶，空間風格偏日式茶屋，適合靜靜坐著喝茶。

COFFEE PANTRY 推薦餐點是什麼？
 可頌搭配奶油拿鐵是店內常見組合，適合在巷弄散策後坐下來休息。

