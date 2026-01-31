ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
屏東熱博10展區亮點搶先看　有「跳跳馬彩繪稻田」、瓜果長廊

▲▼屏東熱博。（圖／翻攝自屏東縣長周春米臉書專頁）

▲2026年屏東熱帶農業博覽會打造跳跳馬彩繪稻田。（圖／翻攝自屏東縣長周春米臉書專頁

記者蔡玟君／綜合報導

一年一度的「2026年屏東熱帶農業博覽會」（以下簡稱熱博）將於2月7日登場，並持續至3月1日止。今年主辦單位結合馬年意象，打造「跳跳馬RODY 彩繪稻田」還有三座跳跳馬 RODY 迎賓裝置、瓜果長廊及多元特色展區，是今年過年走春不可錯過的活動。

今年熱博以「2026 躍！屏東（HOP！PINGTUNG）」為主題，規劃10大主題展區，並與國際知名童趣角色跳跳馬RODY 共同展現馬年意象，打造充滿躍動感與活力的節慶氛圍。

▲▼屏東熱博。（圖／翻攝自屏東農好臉書專頁）

▲蘭花館過去活動畫面示意圖。（圖／翻攝自屏東農好臉書專頁

每一處展區皆有獨特樣貌，如「林業館」以森活永續為主題，透過木工實作展演、科技互動與 DIY 體驗，帶領民眾近距離感受林業的自然之美；「蘭花館」運用沉浸式花海與光影設計，打造花卉融入日常生活的療癒空間；「休閒農業及食農教育館」結合農遊體驗與食農教育課程，引導民眾深入了解產地與飲食之間的連結，感受農遊食光。

▲▼屏東熱博。（圖／翻攝自屏東農好臉書專頁）

▲▼瓜果長廊。圖為過去活動畫面。（圖／翻攝自屏東農好臉書專頁

▲▼屏東熱博。（圖／翻攝自屏東農好臉書專頁）

「樹藝盆栽區」以樹藝盆栽與木雕藝術，展現人與自然共生的生活美學；「農特產品展售區」則匯集屏東優質農特產品。「瓜果長廊」則以瓜果植栽打造綠意盎然的體驗廊道，並結合食農互動活動讓民眾體驗瓜果豐收之趣；「彩繪稻田」以跳跳馬RODY稻田圖樣展現屏東農業的躍動能量，成為熱博必訪、必拍的亮點景觀。

今年物產館也規劃三大主題樓層。一樓「遊牧農村．感性屏東」串聯農、林、漁、牧產業，展現屏東豐富物產與創意能量；二樓「屏東領航．魚遊世界」透過沉浸式互動、國際賽事與影像藝術，呈現多元且精彩的屏東風貌；三樓「攝麼都有．精彩屏東」則以靜態攝影作品，帶領民眾從不同視角認識屏東之美。

