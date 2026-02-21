鼎泰豐、老山東都上榜　米其林必比登8連霸餐廳一次看

▲鼎泰豐信義路本店。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

米其林指南自2018年登台已公布了8屆名單，評選城市也擴增到7個（新增新北市、新竹縣、新竹市），其中必比登推介也增加到144家，這當中有7家蟬聯8屆，除了小籠包名店鼎泰豐、杭州小籠湯包之外，還有牛肉麵店、素食及台菜餐廳，以下整理這7家店家資訊。

▲鼎泰豐排骨蛋炒飯。（圖／記者黃士原攝）

鼎泰豐（信義路）

創立於1958年的鼎泰豐，在1972年由食用油行轉型經營小籠包與麵點生意，18摺小籠包已成為觀光客來台必吃美食之一，許多政商名流、國際級影星來台灣必定造訪。

除了小籠包之外，鼎泰豐還有許多美味料理，其中網友推薦必吃鼎泰豐的炒飯，呈現金黃色澤的炒飯，蛋花均勻密布（太大或太小都不行），入口還保留八分嫩度，加入蔥花拌炒，每口都可以吃到蛋香與蔥香，還能搭配上海口味的酥炸排骨，增添飽足感。

地址：台北市大安區信義路二段194號

電話：02-2321-8928

▲老山東牛肉家常麵店的牛肉麵湯頭以台灣牛骨及十種特調的中藥材熬製。（圖／記者呂佳賢攝）

老山東牛肉家常麵店

老山東牛肉家常麵店創立於1949年，除了是西門町知名老店，更受到米其林指南評審員青睞。店裡最受歡迎為半筋半肉牛肉麵，牛肉麵湯頭以台灣牛骨及十種特調的中藥材熬製，而手工刀切麵條口感彈牙，吸附滿滿紅燒湯汁，並佐上軟嫩的滷牛肉。

除了牛肉麵，店裡的招牌手工水餃也很受歡迎，不過近年原物料成本持續上揚，2月1日起調漲水餃價格，從9元調整到10元。

地址：台北市萬華區西寧南路70號B1

電話：02-2389-1216

▲招牌小籠湯包每天現擀，並以新鮮豬後腿肉作餡，皮薄多汁而不油膩。（圖／資料照）

杭州小籠湯包（大安）

杭州小籠湯包因位於杭州南路上而得名，原本是經營炭烤店，後來跟上海三六九點心總匯學藝，讓店裡增加麵食料理，結果麵食料理大受好評，反而成為店裡的主力商品，而充滿湯汁的小籠包更是店裡招牌。

招牌小籠湯包外皮僅以麵粉及水所做，不含添加物，每天現擀，並以新鮮豬後腿肉作餡，皮薄多汁而不油膩。除了原味，蟹黃湯包、角瓜蝦仁湯包也很受歡迎。店裡還提供涼菜、煲類、蒸餃、煎餅、湯品及小菜等品項。

地址：台北市大安區杭州南路二段19號

電話：02-2393-1757

▲茂園「白斬雞」。（圖／取自茂園官網）

茂園

1971年創立的台菜老店茂園至今已有50多年歷史，除了是不少台灣人心中的聚餐好去處，更因曾被放入日本來台美食指南當中而備受日本客和外國人歡迎。茂園的菜色以傳統台菜為主，多以新鮮澎湃的海產入菜，扁魚白菜滷和鹹冬瓜蒸鮮魚都是必點。

地址：台北市中山區長安東路二段185號

電話：02-2752-8587

▲祥和蔬食是四川風味的素菜餐廳。（圖／取自MICHELIN Guide臉書）

祥和蔬食（中正）

全台首家四川風味素菜餐廳，祥和蔬食跳脫素菜傳統的清淡口味，在菜色中加入麻、辣、辛、香風味，並可調整成全素或是蛋奶素。招牌餐點塔香脆腸將杏鮑菇切片後油炸，搭配九層塔炒香，風味與口感十足。

地址：台北市中正區鎮江街1巷1號

電話：02-2357-0377

▲醉楓園小館主打粵菜。（圖／取自米其林指南網站）

醉楓園小館

醉楓園小館主打粵菜，彭主廚雖然與彭家園的廚師師承同一人，但手法還是大相逕庭。米其林評審除了覺得芋泥香酥鴨、瓊山豆腐特別出色外，還推薦冬天去吃羊腩火鍋或魚頭火鍋，前者以澳洲草羊、甘蔗頭、老薑和南乳熬煮；後者強調原汁原味，與坊間用沙茶醬的做法有別。

地址：台北市松山區八德路三段8巷5號

電話：02-2577-9528

▲雙月食品社蛤蜊燉雞湯。（圖／記者黃士原攝）

雙月食品社（青島店）

雙月食品社以湯品聞名，招牌是蛤蜊燉雞湯、元氣鱸魚湯。社長賴永晟表示，雙月的初衷是希望讓客人走進店裡，彷彿回到家中，享用家人用心準備的料理，堅持使用每日產地直送的溫體仿土雞腿肉、台南虱目魚和台灣金目鱸魚排等新鮮食材。

地址：台北市中正區青島東路6之2號

電話：02-3393-8953