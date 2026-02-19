2025年新摘米其林一星整理包　元一唯二摘星高檔天婦羅餐廳

▲元一明星餐點海老天婦羅（圖／元一提供）

「台灣米其林指南2025」去年8月公布了星級餐廳、綠星餐廳等獎項，新進榜的一星餐廳共有8家，除了好嶼是連續拿下綠星的熟面孔外，川雅、鮨嘉仁、心宴都是近幾年才開幕的新餐廳，元一更是第2家摘星的高檔天婦羅餐廳。以下為這8家餐廳的簡介。

▲心宴夏季菜單「無錫杜洛克．菊花炭」。（圖／心宴提供）

心宴

2024年8月開幕的「aMaze心宴」，由米其林一星「天香樓」前主廚楊光宗擔任總主廚，相較過去只做杭州菜，楊光宗在新餐廳沒有受限，活用來自不同地域食材，像是台灣海鮮、各地鮮蔬、美國牛肉、日本刺參與和牛等，而過去幫熟客料理的私房菜，也成為新餐廳的菜色之一，而他也鼓勵團隊共同發想菜色，讓廚房白板內容的菜色可以無限延伸。

心宴

地址：台北市中山區明水路598號

電話：02-8501-5980

▲小肌魚握壽司。（圖／取自鮨嘉仁臉書）

鮨嘉仁

2024年12月開幕，由米其林一星餐廳「鮨和魂」前料理長奧地太一領軍，以江戶前壽司的傳統技藝為核心，食材每周從日本豐洲市場進貨兩次，確保食材的新鮮和多元，並依據魚貨的熟成狀態設計菜色，招牌是小肌魚，經過醃漬後，肉質結實而柔嫩，同時具有特有的香氣。

鮨嘉仁

地址：台北市中山區吉林路28號

電話：02-2581-8999

▲紫蘇海膽。（圖／元一提供）

元一

惠比壽餐飲繼「琥珀割烹」後，與連續14年獲日本東京米其林一星的「元吉天ぷら」合作，2024年3月在台北市東區216巷內開設高檔天婦羅餐廳「元一」。

元一的麵衣分區、分油溫，切成許多階段與部位分層調理，以細膩的方式炸出天婦羅料理。以明星餐點海老天婦羅為例，就分為三種型態，蝦頭以「炸蝦仙貝」薄衣酥炸，乾爽香酥不帶絲毫油氣；蝦身分為「薄炸海老」及「酥炸海老」，前者麵衣薄如蟬翼，一口咬下甘香酥脆，肉質柔滑，後者使用不帶筋性的麵衣，能緊緊包覆鮮蝦肉身，外殼酥脆、肉質紮實。

元一

地址：台北市大安區忠孝東路四段216巷27弄11號1樓

▲青花椒浸九孔鮑魚。（圖／記者黃士原攝）

川雅

嘉林餐旅集團與四川成都米其林一星「松雲澤」合作，2024年在微風南山46樓開出「川雅」餐廳，提供精緻、道地的官府川菜。去年5月，川雅主廚王國政前往四川，正式拜入松雲派傳人、同時也有「廚癡」之稱的張元富門下，除了拜師，這趟旅程他也走進川味的核心，從街坊小館的日常滋味，到農家灶台的家常作法，再到脈絡嚴謹的官府宴席體系，重新梳理川菜的文化風貌。

川雅

地址：台北市信義區松智路17號46樓

電話：02-2722-0303

▲冬季菜色「屏東乳豬｜蕪菁｜毛豆」。（圖／記者黃士原攝）

La Vie by Thomas Bühner睿麗法式餐廳

「La Vie by Thomas Bühner睿麗法式餐廳」駐店行政主廚楊展浩，從開幕至今依然實踐Thomas Bühner的「三維立體」料理哲學，突顯食材的天然風味、堅持低溫烹調技法，以及風味和諧平衡，同時在菜色中都加入了「酸」味，以突顯或平衡食材風味。

La Vie by Thomas Bühner睿麗法式餐廳

地址：台北市中山區樂群三路200號1樓

電話：0937-857-869

▲FRASSI由來自義大利中部托斯卡尼的鬼才主廚Iacopo Frassi（雅克柏・弗西）主掌。（圖／記者黃士原攝）

FRASSI

位於台北市大直地區的FRASSI，主打義大利Fine Dining（精緻餐飲）料理，主廚Iacopo Frassi（雅克柏・弗西）來自義大利中部托斯卡尼，他先後於中國天津四季酒店、台北文華東方酒店擔任主廚，深耕亞洲的他已將台灣當成第2個家，並決心在此開創個人品牌餐廳。

Iacopo選用自身義大利姓氏「FRASSI」作為餐廳名稱，客席以圓弧吧台環繞開放式廚房，讓賓客近身感受料理現場，菜單設計採套餐型式提供9道菜式加附麵包，並把義式飲食文化融入其中。

FRASSI

地址：台北市中山區樂群三路299號1樓

電話：02-8502-6383

▲好嶼菜色「紅玉雞/紅茶/茶梅/剝皮辣椒」。（圖／取自好嶼臉書）

好嶼

2024年遷至新址，從小庭院的臺灣原生五葉松到牆上的牡蠣殼牆漆，皆顯現出其重視生態的理念。包含14道菜式的套餐取材自當地山林與海域的時令食材，融合台灣5大族群的飲食脈絡。好嶼也因持續投入實踐永續，連續3年獲得米其林綠星肯定。

好嶼

地址：台北市大安區仁愛路四段300巷20弄17號

▲方蒔主廚蔡中和擅長用菜色來訴說團隊的成長記憶。（圖／記者黃士原攝）

方蒔

品牌名稱「The Front House」衍自於外場front of house，主廚兼創辦人蔡中和表示，一直以來，餐廳都將主廚視為主角，美味的料理是餐廳的基本，但若缺少外場服務人員的款待及互動，用餐體驗將是不完整的，主廚的料理概念亦將難以完整傳達予客人，所以和太太陳玉錡Kiky共同創立The Front House，希望為顧客創造更完整前場餐飲體驗。蔡中和也擅長用菜色來訴說團隊的成長記憶。

方蒔

地址：高雄市苓雅區憲政路132號

電話：07-223-1768