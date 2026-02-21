阿里山櫻花季2日玩法！山中茶屋坐看雲起　夜賞昭和櫻點燈

▲阿里山櫻之道櫻花美景。圖為過去花況。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

阿里山櫻花季將於3月登場，許多人現在就已開始規劃。阿里山石棹地區不僅能賞櫻，還能遊走在步道中感受山嵐繚繞，或前往特色茶屋品茶，還能走進櫻花步道欣賞夜間點燈，飽覽春季限定的山城風景。

想要規劃一趟阿里山石棹2日遊，嘉義縣文化觀光局推薦可前往「石棹步道群」，該步道群由茶之道、霧之道、雲之道、霞之道、櫻之道與愛之道6條主題步道串連而成，沿途可遠眺層層山嵐，穿越整齊茶園與竹林綠蔭，景色隨著高度與光線變化，每一刻都能捕捉山中不同面貌。

▲▼櫻花季時，入夜後可欣賞夜間點燈。

其中，「櫻之道」雖為步道群中最短，卻以木棧道兩旁盛開的昭和櫻聞名，白天粉嫩柔美，夜晚在燈光映照下更顯艷麗動人，夜櫻點燈活動預計於花季期間推出，實際時間則有待公布。

▲▼佐一茶屋。

▲▼林園製茶有茶園體驗，也能品嚐特色茶食。

石棹地區也聚集多家特色茶屋與民宿，包括鶴巢民宿、佐一茶屋等，旅客能在雲霧環繞中細細品味高山茶香，或前往位於海拔約1200公尺處的「林園製茶」，品嚐結合在地風味的特色茶餐，園區亦提供古厝茶席體驗、採茶揉茶及植栽手作等活動，需事先預約。

▲生力農場能在群山環繞下享用茶入菜料理。

而「生力農場」也是當地推薦用餐選擇，在群山環繞下享用茶入菜料理，飯後可至戶外平台小坐，品嚐咖啡，或參加品茗與茶園導覽體驗，讓身心徹底沉浸於阿里山的慢活節奏。