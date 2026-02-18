ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
高雄走春必去！冬日遊樂園看水上超人力霸王　朝聖階梯海景咖啡

▲▼高雄旅遊，高雄市，高雄流行音樂中心。（圖／記者蔡玟君攝）

▲高雄愛河灣區越來越美麗，已成為當地熱門觀光去處。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／高雄報導

過年期間高雄愛河灣區很熱鬧，包括正如火如荼登場的「高雄冬日遊樂園」，可以近看水上版超人力霸王，沿著港灣散步，也有近期新開幕的百貨商場、咖啡廳與藝術活動值得一訪，本篇整理過年走春到高雄愛河灣必去景點與活動，漫步港灣邊，享受南部陽光。

▲▼高雄冬日遊樂園。（圖／高雄市政府觀光局提供）

▲高雄冬日遊樂園與超人力霸王合作。（圖／高雄市政府觀光局提供，下同）

高雄冬日遊樂園

高雄年度觀光節慶活動「高雄冬日遊樂園」從即日起至3月1日登場。今年以「超人降臨港都」為策展主軸，邀請日本知名IP「超人力霸王」現身愛河灣及高雄港16至18號碼頭，最大亮點是將首次有超人力霸王大型水上氣膜於戶外展示。

▲▼高雄冬日遊樂園。（圖／高雄市政府觀光局提供）

▲今年將首次打造超人力霸王水上氣膜。

今年「高雄冬日遊樂園」與適逢60周年的「超人力霸王」合作，延續去年大型水上氣膜展出熱潮，此次活動也設計出「初代超人力霸王」及「超人力霸王迪卡」首次以大型水上氣膜於戶外進行展示，兩個IP氣膜將於高雄流行音樂中心音浪塔前及珊瑚礁群好望角與大家相見。

▲▼高雄冬日遊樂園。（圖／高雄市政府觀光局提供）

▲高雄冬日遊樂園還有超人力霸王見面會、燈光秀活動。

高雄市政府也表示，今年也再次與台灣港務公司合作，讓16-18號碼頭化身為歡樂碼頭樂園，多達22個遊樂設施與氣墊遊具讓小朋友免費玩，其中更包括9個全新亮相的設施，並有2歲至4歲兒童專屬遊戲區，碼頭樂園也有「超人力霸王見面會」，邀請民眾把握機會近距離見證英雄魅力。

此外，高雄流行音樂中心及高雄港旅運中心每日亦有燈光秀展演。配合活動舉辦，愛河灣周邊道路每日下午2點至晚上10點實施交通管制，包含愛河灣西岸（公園路以南、七賢路以東）、東岸（五福路以南、四維路以南、英雄路以西、永平路以西、苓南前路以西）等區內道路，並視需要機動擴大管制。

▲▼高雄FOCUS 13珊瑚廣場。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼去年底試營運的FOCUS 13珊瑚廣場。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼高雄FOCUS 13珊瑚廣場。（圖／記者蔡玟君攝）

FOCUS 13 珊瑚廣場

位於高雄流行音樂中心珊瑚礁群的 「FOCUS 13 珊瑚廣場」於去年底試營運，商場取名致敬舊日的13號碼頭文化背景，場域以「珊瑚礁」為設計語彙，對外視野開闊，整體空間約2100坪，主打文創品牌、潮流選物與特色餐飲，展現台灣文創設計力量，還有香氛、飾品，兩層樓空間讓民眾能逛得過癮。

▲▼高雄FOCUS 13珊瑚廣場。（圖／記者蔡玟君攝）

▲高雄現在最受歡迎的階梯海景咖啡廳「FULA COFFEE 芙拉咖啡」。（圖／記者蔡玟君攝）

而位於商場2樓的「FULA COFFEE 芙拉咖啡」，是現在最受歡迎的海景咖啡廳之一，可說是一位難求。階梯式座位設計，讓每一層視線都能遠眺高雄港灣風光，讓人彷彿來到釜山的錯覺，記得內用需先抽號碼牌，等待現場人員協助安排座位。

▲▼高雄貨櫃藝術節。（圖／高雄市立美術館提供，Studio Millspace攝影）

▲▼高雄貨櫃藝術節。（圖／高雄市立美術館提供，Studio Millspace攝影）

▲▼高雄貨櫃藝術節。（圖／高雄市立美術館提供，Studio Millspace攝影）

高雄國際貨櫃藝術節

而正在高雄港11號碼頭、淺一碼頭及海風廣場舉辦的「高雄國際貨櫃藝術節」，是兩年一度的城市藝術盛會。本屆以《愛耍廢》為主題，以「貨櫃」為核心創作媒材，邀集台灣、日本、法國、丹麥等多組國內外藝術家，將退役貨櫃、工業廢材與海洋元素重新構成大型藝術裝置，透過創意手法探討永續、再生與物質循環的可能性。

今年的展期至3月1日止，結合港灣景觀與公共藝術，不僅有互動裝置、光影藝術，還安排了導覽與工作坊活動，帶領旅人透過全新視角，跟著藝術家的腳步，重新感受高雄港灣魅力。

高雄旅遊 高雄冬日遊樂園 高雄燈會 超人力霸王 咖啡美食 美食情報 台灣特色系列 2026走春 2026過年 農曆春節

