廣島冬季必吃美食！火鍋舖滿黃色檸檬超澎湃　挑戰4種牡蠣吃法

▲▼廣島美食。（圖／HIT廣島縣觀光聯盟提供）

▲廣島美食之一的檸檬鍋。（圖／HIT廣島縣觀光聯盟提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

廣島縣是日本最大檸檬與牡蠣產地，更孕育出多樣美食文化。本篇就整理出4大廣島必吃美食，包括檸檬鍋、多種烹調方式的牡蠣推薦吃法，還有期間限定的「牡蠣樂園」，讓旅客深度探索當地飲食魅力。

▲▼廣島美食。（圖／HIT廣島縣觀光聯盟提供）

▲廣島盛產檸檬，用當地檸檬製作的「檸檬鍋」清香甘醇。

▲▼廣島美食。（圖／HIT廣島縣觀光聯盟提供）

▲檸檬鍋代表餐廳之一「御食事処 味は愛 ちどり」。

必吃1　滋味清香甘醇的「檸檬鍋」 

廣島縣的檸檬產量高居日本之首，尤其位於島波海道沿線的生口島、高根島最具代表性。在生口島就有2間創業50年以上的老字號鄉土料理店「御食事処 味は愛 ちどり」及「お食事処　わかば」，推出特色「檸檬鍋」，以瀨戶內海捕獲的新鮮魚類及當地蔬菜為基底，在表層密密地鋪滿黃澄澄的檸檬切片，視覺超華麗。

檸檬鍋不只香氣怡人，還含有豐富的維他命C，檸檬的清爽更凸顯了魚肉的鮮甜，爽口不膩的好滋味讓人一口接一口，不僅營養健康還美味暖身，絕對是寒冬的最佳選擇。

▲▼廣島美食。（圖／HIT廣島縣觀光聯盟提供）

▲到廣島一定要品嚐牡蠣料理。

▲▼廣島美食。（圖／HIT廣島縣觀光聯盟提供）

▲土手鍋。

必吃2　挑戰牡蠣的4種吃法：生牡蠣、烤牡蠣、牡蠣飯、土手鍋

廣島養殖的牡蠣占日本國內生產量的一半以上，可謂廣島的代表性食材，每年11月到隔年3月是最佳品嚐時節，在當地也發展出多種牡蠣品嚐方式。

想要品嚐最原始的味道，首選「生牡蠣」。在新鮮現撈的帶殼牡蠣上淋上檸檬汁，再沾醬食用，最能品嚐出肥美滑順的新鮮口感。在鐵網或是火爐上「烤牡蠣」，一邊感受香味，一邊吸著滲出的熱熱湯汁，鮮味十足。

▲▼廣島美食。（圖／HIT廣島縣觀光聯盟提供）

▲牡蠣飯。

▲▼廣島美食。（圖／HIT廣島縣觀光聯盟提供）

▲吳市牡蠣樂園。

「土手鍋」則是廣島的鄉土料理，以味噌熬煮牡蠣及蔬菜，其濃郁醇厚的滋味被譽為西日本的三大鍋物料理；「牡蠣飯」則是以炊飯方式烹煮，將精華美味鎖進每一粒米飯中，每一口都能吃到牡蠣的鮮味和香氣。

而在廣島縣的吳市，從即日起至3月29日為止集結63家牡蠣生產業者，推出期間限定的「吳市牡蠣樂園（Kure Oyster Land）」。提供「桶烤牡蠣」、「牡蠣釜飯」或「炸牡蠣」等各式各樣的牡蠣料理。同時也能搭配吳市釀造的日本酒試飲組合，或是以吳市產檸檬汁調製而成的清爽飲料一起品嘗。

▲▼廣島美食。（圖／HIT廣島縣觀光聯盟提供）

▲廣島和牛壽喜燒。

必吃3　廣島和牛壽喜燒

位於世羅町有家昭和2年(1927)創立的料理旅館「玉乃家」，提供和牛壽喜燒、河豚或是鱉肉饗宴。針對喜愛日本和牛的台灣旅客，首推使用肉質等級3以上的廣島和牛「元就」的美味壽喜燒，將和牛與蔬菜以秘傳的醬汁細細烹煮，入口即化的油脂及帶有甜味的軟嫩肉質讓人吃一口就幸福感滿溢。

極具特色的河豚套餐包含河豚生魚片、河豚鍋及珍貴的白子（河豚精囊），搭配店家自製的柚子醋，可同時品味柑橘清香與彈牙肉質的完美平衡。

▲▼廣島美食。（圖／HIT廣島縣觀光聯盟提供）

▲還能到當地果園體驗採草莓。

必吃4　邊採邊吃酸甜可口草莓

廿日市市擁有長達80年的草莓栽種歷史，每家農園的土壤狀態、品種及栽種方式都不同，因此培育出甜度、香氣及酸味不一的豐富種類。廿日市市內有提供體驗採果的農園，旅客可在舒適環境裡輕鬆摘採新鮮草莓，不妨多試試比較不同的品種，找到自己的最愛。

