beard papa's「立頓奶茶泡芙」2月限定　雙連店推新春造型耶克

▲▼beard papa’s2月攜手Lipton立頓推出「立頓奶茶泡芙」，雙連概念店則有限定「新春祝福耶克」。（圖／beard papa’s提供）

▲beard papa's本月攜手立頓推出聯名「奶茶泡芙」。（圖／beard papa's提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

beard papa's 2月攜手Lipton立頓推出「立頓奶茶泡芙」，雙連概念店則有限定「新春祝福耶克」，以及延長販售的「草莓棉花糖耶克」，限時開賣至2月28日。

▲▼beard papa’s2月攜手Lipton立頓推出「立頓奶茶泡芙」，雙連概念店則有限定「新春祝福耶克」。（圖／beard papa’s提供）

▲奶茶泡芙全門市皆有販售。

「立頓奶茶泡芙」是把奶茶、紅茶加入打發鮮奶油中製成香甜內餡，可搭配招牌日式、菠蘿、mini、法式甜圈共4種派皮，每顆售價85元起。即日起購買2顆立頓奶茶系列泡芙還送「立頓英式皇家奶茶」1包，送完為止。

▲▼beard papa’s2月攜手Lipton立頓推出「立頓奶茶泡芙」，雙連概念店則有限定「新春祝福耶克」。（圖／beard papa’s提供）

▲雙連概念店限定販售「新春祝福耶克」。

beard papa's雙連概念店則限時限量推出「新春造型耶克」，日式泡芙派皮沾裹黑巧克力醬，表面撒上白色珍珠糖，再裝飾「恭」、「喜」、「發」、「財」共4種造型巧克力，營造濃厚過節氛圍，每顆售價100元。業者提醒，新春造型耶克無法挑款，實際販售樣式以門市供應為主。

另外，雙連概念店1月熱賣的「草莓棉花糖耶克」延長販售，可搭配經典香草、立頓奶茶內餡，還有草莓以及巧克力內餡，每顆售價80元起。

▲▼Mister Donut推出2款全新「咖啡歐蕾波波隆尼」、「巧克脆脆波波隆尼」。（圖／Mister Donut提供）

▲Mister Donut推出2款全新波波隆尼口味。（圖／Mister Donut提供）

Mister Donut爆餡「波波隆尼」最近也推出2款全新口味，「咖啡歐蕾波波隆尼」、「巧克脆脆波波隆尼」分別在波波隆尼圈體中注入微苦咖啡鮮奶油、帶有可可碎片的可可鮮奶油，最外層再撒上醇厚可可粉，每一口都能吃到滿滿內餡，售價皆為69元。

期間限定的買5送1、買6送2優惠到今日為止，須內含指定品項1款，包括巧克脆脆波波隆尼、咖啡歐蕾波波隆尼、開心果波波隆尼、覆盆莓波波隆尼、濃芝麻波波隆尼、濃醇可可生波堤、黑糖豆香生波堤、流心濃芋金沙波堤、芋見QQ 波堤、椰香芒果糰子、抹茶波堤，限送價低品項。

恩利抱怨「遭庾澄慶已讀不回」　伊能靜緩頰：不回才是親爹

