松菸走春亮點一次看！《咒術迴戰》、《莉可麗絲》動漫特展集結

▲「松山文創園區」換上新春裝置。（圖／松山文創園區）



記者林育綾／台北報導

迎接春節與寒假，松山文創園區換上新春裝置，也集結多檔話題動漫與親子特展，包括《咒術迴戰》、《我的英雄學院》、《我獨自升級》、《莉可麗絲》及《汪汪隊立大功》等，成為走春熱門去處。園區同步推出「2026大過馬年」系列活動，即日起至3月8日，結合傳統藝術、創作IP與消費抽紅包，邀請民眾一次感受年味、展覽與創作能量。

▲松菸與漢聲雜誌社合作，設置15幅「百馬賀年」及「吉祥語馬圖」剪紙窗框。（圖／松山文創園區）

●「2026大過馬年」新春藝術裝置

松山文創園區即日起展開「2026大過馬年」，以「馬到松滿福」為主題，象徵好運圍繞、祝福滿園。今年再度攜手「漢聲雜誌社」，將傳統民俗美學融入園區古蹟空間，於多處設置新春藝術裝置，讓歷史建築展現節慶氣氛。

從松菸大道入口進入，即可看到辦公廳舍外牆的巨幅對聯與福字斗方，文字由人物、山水與植物構成，形成「近看是畫、遠看是字」的花鳥字視覺效果。

▲松菸與漢聲雜誌社合作，設置15幅新春剪紙窗框。（圖／松山文創園區）

製菸工廠象徵守護園區的「四大門神」，除了威武形象，也融入拙趣可愛的農民畫風格；文創大街則設置多幅「百馬賀年」與「吉祥語馬圖」剪紙窗框，呈現團聚與祝福意象。

在五號倉庫一側，園區設置《五路進財》版畫作品，象徵五方財源齊聚，為遊客送上新春招財納祥的祝福，也成為不少民眾拍照打卡的亮點。

▲松菸風格店家推出創作品牌「小貓島」主題展。（圖／松山文創園區）

●人氣IP「小貓島」進駐、消防栓箱集章

新春期間，松菸風格店家推出創作品牌「小貓島」主題展「小貓島之喵年大吉」，為園區增添療癒氛圍。來自台南的「小貓島」以貓咪與節慶為創作靈感，透過插畫與設計呈現新年意象，相關作品與商品包含春聯、桌曆與海報，吸引不少貓咪迷關注。

▲消防栓箱設置集章活動，共16處集章點。（圖／松山文創園區）



同時，製菸工廠一、二樓消防栓箱設置集章活動，共16處集章點，即日起至3月30日，完成指定條件即可兌換限定小禮物。

▲咒術迴戰展覽以《劇場版 咒術迴戰0》篇為核心，重現熱血的友情與純愛主題。（圖／松山文創園區）

●動漫、親子特展齊聚

展覽活動方面，園區寒假期間集結多檔人氣特展，《汪汪隊立大功》快閃遊樂園邀請親子族群一同完成任務；《咒術迴戰》展覽以《劇場版 咒術迴戰0》為核心，展出手稿、咒具及角色等身模型。

而《我的英雄學院》、《我獨自升級》期間限定店自開展以來人氣不斷。此外，《Lycoris Recoil 莉可麗絲展～seize the day～》透過沉浸式影像，重現動畫經典場景，吸引動漫迷前來朝聖。

▲園區集結《咒術迴戰》、《我的英雄學院》、《我獨自升級》等動漫特展。（圖／松山文創園區）

●消費滿額抽紅包

除了藝術裝置，松山文創園區同步推出「馬上松好運」消費抽紅包活動，即日起至3月8日，民眾於松菸風格店家及多家指定餐飲、選物與生活品牌，單筆消費滿1,500元，憑發票或消費明細即可抽紅包，有機會獲得消費抵用券或松菸精選好禮，讓走春行程多一分驚喜。

▼同步推出「馬上松好運」消費抽紅包活動。（圖／松山文創園區）

松山文創園區表示，春節與寒假期間，園區結合新春藝術裝置、動漫展覽與消費活動，無論是親子出遊、動漫迷朝聖，或單純走春散步，都能在園區一次感受年節氛圍與文化創作能量。

松山文創園區「2026大過馬年」

時間｜即日起至3月8日(日)

地點｜松山文創園區

活動官網｜https://reurl.cc/1kqoK9

每月展演攻略｜https://reurl.cc/NN9Zxq

展演資訊｜https://www.songshanculturalpark.org/exhibition