擲聖筊拿「金」平安卡、玩闖關　桃園土地公文化館過年限定活動

▲桃園市土地公文化館「祈福土地公.好運馬上來」。（圖／桃園市文化基金會提供）

▲20日限量發送「金」款平安卡；「馬力全開．集運闖關」可兌換土地公加持的「平安聖杯鑰匙圈」。（圖／桃園市文化基金會提供）

記者彭懷玉／綜合報導

桃園市土地公文化館正月初四至初六（2月20日至22日）不休息，加碼推出「祈福土地公．好運馬上來」特別活動，除了有機會帶回馬年金平安卡，還有闖關就送聖杯鑰匙圈等活動。

▲桃園市土地公文化館將於2月20日至22日（農曆正月初四至初六）推出「祈福土地公．好運馬上來」新春特別活動。（AI協作圖／記者彭懷玉製作，經編輯審核）

▲桃園市土地公文化館將於大年初四至初六推出新春特別活動。（AI協作圖／記者彭懷玉製作，經編輯審核）

初四上午將率先登場的是「新春雅樂．樂在其中」音樂演出，由長期推動市民音樂培育的「桃園市民國樂團」帶來演奏，在悠揚樂聲中為新春揭開序幕。下午則推出「福德正神開運平安卡」祈福活動，以金、木、水、火、土五行概念設計平安卡，首波限量發送「金」款，民眾可於福德宮前擲筊，擲得聖杯即可獲得一張。

▲桃園市土地公文化館「祈福土地公.好運馬上來」。（圖／桃園市文化基金會提供）

▲「祈福土地公.好運馬上來」大年初四到初六限定，點圖放大。（圖／桃園市文化基金會提供）

同場加碼推出「呷甜甜，畫糖人」傳統工藝體驗，邀請「水滴捏麵人」詹明達現場展演畫糖技藝，帶民眾近距離感受年節民俗工藝的魅力。

農曆年假期間，文化館連續三天下午安排街頭藝人輪番演出，包括擅長特技呼拉圈與手繞鈴的「廖曼君」、結合氣球造型、腹語與默劇的「香蕉先生」，以及帶來趣味魔術表演的「巧克Choco」，透過多元表演，陪大家共度歡樂的春節時光。

大年初五、初六下午壓軸登場的「馬力全開．集運闖關」活動，更是親子族最期待的亮點。活動結合民俗文化與趣味遊戲，設置「運氣關、智慧關、財運關」三大主題關卡，完成集章即可兌換由土地公加持的「平安聖杯鑰匙圈」一份，象徵新年好運隨身相伴。

地點：桃園市土地公文化館 (桃園市桃園區三民路一段100號)
時間：09:00-17:00周一及國定假日休館（農曆新年正月初四至初六為特別開館日）

