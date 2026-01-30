高雄「碼頭樂園」22設施免費玩　有全新恐龍旋轉木馬、飛天車

▲高雄冬日遊樂園的碼頭樂園金妮有多達22種遊樂設施免費玩。（圖／高雄市政府觀光局提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

代表高雄燈會的「高雄冬日遊樂園」今年不僅與日本知名IP英雄「超人力霸王」合作，更將高雄港16-18號碼頭化身歡樂碼頭樂園。高雄市政府今（30日）搶先公開全新5座機械及2座氣墊設施，從2月7日起就能讓小朋友們免費玩。

▲▼高雄碼頭樂園有全新9個設施，包括小恐龍、恐龍主題旋轉木馬。

高雄冬日遊樂園從2月7日起至3月1日為止，不僅有日本知名IP英雄「超人力霸王」現身港都，高雄港16-18號碼頭更化身歡樂碼頭樂園。高雄市政府表示，樂園共設置22座遊樂設施，其中9座為全新亮相，包括恐龍主題旋轉木馬、牛仔列車、夢幻飛天車、小恐龍、積木小火車及星際探險等，同時也貼心規劃專屬於2-4歲小朋友遊玩的幼兒遊戲區。

▲還有小火車能搭乘。

碼頭樂園設施開放時間為2月7日至3月1日（2/16除夕休園）下午3點至6點；周五至周日及年假期間，增加晚上6點至9點時段，遊園券於當日活動開始前1小時，於活動現場發放。

目前高雄過年期間訂房率已達8成，台灣港務公司也指出，在過年期間過年期間將有三艘國際級郵輪「威士特丹號」、「瑞佳塔號」及「哥詩達莎倫娜號」來到高雄港，透過「高雄冬日遊樂園」活動，定能讓國際旅客第一時間感受到高雄的熱情與活力。