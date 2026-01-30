君悅酒店「天龍國水餃」每顆77元　台北市6區居民用餐享9折

▲君悅酒店芹香鱈魚水餃單顆要價77元。（圖／君悅酒店提供）

記者黃士原／台北報導

台北君悅酒店「雲錦中餐廳」坐擁7間雅致的私人包廂，自開幕以來都是許多政商名流喜愛聚餐的地點之一，除了招牌烤鴨四吃，其中芹香鱈魚水餃即使每顆要價77元，但開賣11年來，人氣依然很高。

芹香鱈魚水餃單顆要價77元（每盤6顆，售價460元+10%），11年前推出時，刻意要區隔市場，餡料以1公斤要價超過2000元的頂級遠洋圓鱈為主，由於售價偏高，因此有了「天龍國水餃」稱號，開賣以來人氣依然很高。

除了頂級遠洋圓鱈，餡料還拌入草蝦漿、花枝漿、芹菜、肥瘦均勻的豬肉末與皮凍，營造滑口多汁內餡，再以彈潤水餃皮包覆其外，滾水8分鐘出鍋後，佐上秘製辣椒醬油。

▲烤鴨四吃。（圖／君悅酒店提供）

除了芹香鱈魚水餃，雲錦中餐廳招牌菜還有招牌烤鴨四吃（4000元+10%）、砂鍋花膠火朣雞湯（3600元+10%）。前者沿襲北京東方君悅米其林餐廳 「長安壹號」料理工法，嚴選油脂豐富、肉質細嫩的3公斤櫻桃谷鴨，歷經24小時製程，依傳統工序將鴨身充氣、汆燙、淋麥芽糖醋，再風乾10小時、冷藏靜置後以200°C掛爐燒烤70分鐘。

▲砂鍋花膠火朣雞湯。（圖／君悅酒店提供）

砂鍋花膠火朣雞湯的火朣雞湯以土雞骨、洋蔥、芹菜等時蔬為基底，熬煮16小時的湯頭呈現奶白色，隨後入砂鍋添以金華火腿、花膠、珠貝、娃娃菜提鮮增韻，放入仿土雞全雞再細燉1.5小時。

台北君悅酒店即日起也推出優惠活動，凱悅天地會員全館用餐享85折，信義、大安、松山、南港、內湖、文山6區的居民或企業員工，出示相關證件可享9折優惠（包廂不適用）。

▲路易莎集團進軍港點市場，成立全新品牌「隱岳閣」。（圖／路易莎集團提供）

另外，路易莎集團進軍港點市場，成立全新品牌「隱岳閣」，與全台最大連鎖飯店的雀客國際酒店集團合作，明天進駐雀客藏居台南永康，吃到飽平日660元，假日720元。歡慶開幕，2月13日前兩人以上同行88折，凡消費每人即可獲得100元優惠券。

隱岳閣吃到飽的「飲茶無限區」與單點現做的「隱岳茶樓」（3月1日起供應）明確區隔。吃到飽型態提供超過百道港式料理，熱鍋區有乾炒牛河、避風塘排骨、川椒辣子蟹、烏參豆腐煲與蟹黃燴鮮蔬等；現做腸粉區供應鮮蝦腸粉與蔥油鮮魚腸粉；燉湯吧則推出黃金蟲草燉排骨、香菇燉雞盅與土瓶蒸。

▲點心推車匯集多款經典港點。（圖／路易莎集團提供）

點心推車匯集多款經典港點，從鹹香入味的蠔油蒸鳳爪、豉汁蒸排骨到皮薄餡鮮的手工小籠包，皆為桌邊不可錯過的人氣選擇；燒賣系列包含鮑魚、松露、干貝、蝦仁、蟹肉、蟹粉與火腿等近十種口味；晶瑩剔透的水晶蝦餃、香甜鬆軟的蜜汁叉燒包，以及以紅麴入味的珍珠丸與荷葉糯米雞等經典菜色也吃得到。