全新甜點「COMEPOP」快閃信義A11　有焦糖布丁、草莓大福

▲▼「COMEME」推出全新快閃甜點品牌「COMEPOP」。（圖／業者提供）

▲COMEME推出全新快閃甜點品牌「COMEPOP」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

發跡於台中、因千層可頌蛋撻爆紅的「COMEME」推出全新快閃甜點品牌「COMEPOP」，首度打造「雪特生焦糖布丁大福」，把整顆手工焦糖布丁完整包入大福中，還有升級版「草莓大福」，2月11日起於信義A11登場。

▲▼「COMEME」推出全新快閃甜點品牌「COMEPOP」。（圖／業者提供）

▲雪特生焦糖布丁大福。

▲▼「COMEME」推出全新快閃甜點品牌「COMEPOP」。（圖／業者提供）

▲華特濃乳醬草莓大福。

「COMEPOP」以快閃形式進駐信義新天地A11地下2樓，帶來2款限定甜點，「雪特生焦糖布丁大福」將一整顆手工焦糖布丁完整包入大福中，布丁是選用天然香草籽、桶裝萊姆酒、日本三溫糖，自製焦糖醬搭配歐洲乳源製成，口感滑順濃郁。

另外，升級版「華特濃乳醬草莓大福」有別於市面上常見的草莓大福，裡面包特製招牌卡士達、手工綿密蛋糕以及新鮮草莓。以上品項單顆售價皆為90元。

COMEPOP
快閃地點：台北信義新天地A11 B2
開幕日期：2月11日

▲台南人氣店「冰鄉」草莓季12月底才登場　。（圖／取自冰鄉臉書）

▲台南人氣店「冰鄉」草莓季登場。（圖／取自冰鄉臉書）

有台南最強排隊芒果牛奶冰稱號的「冰鄉」則於1月28日起正式開賣草莓冰，今年售價維持一碗195元。

冰鄉草莓季往年都是12月左右登場，但近年都要等到1月後。據了解，店家都是與固定農家合作進貨，而且要等到旺季生產的特大顆草莓，因此開賣時間都會比其他業者還晚。

冰鄉草莓季營業時間從中午12點開始，熟門熟路的消費者都會提早排隊領號碼牌，官方臉書也提到，會照現場排隊的時間調整，因為人太多時會影響騎樓的通行，建議大家可以先拿取號碼牌後，再回來店裡享用，避免現場辛苦等候。

不過業者也提到，「真的拜託大家不要一大早就來辛苦排隊。每當看到大家清晨就守在門口，老闆娘心裡除了感謝，更多的是不捨與心疼，為了不讓大家久候，長輩也總是跟著清晨就趕來開店」。冰鄉草莓冰不接受電話預約，一律以現場排隊優先。

關鍵字： 美食情報 美食雲 COMEPOP 冰鄉

【認不出來嗎？】飼主燙完頭髮回家！狗狗定格原地沉默直盯XD

