愛心梅樹藏這！北投「奇岩綠地」33株梅花綻放　北市10處花況一覽

▲北投區「奇岩3、4號綠地」種植逾30株梅花，近日陸續綻放。（圖／公園處提供，下同）

記者彭懷玉／台北報導

梅花率先揭開春天序幕，位於台北市北投區的「奇岩4號綠地」，園內逾30株梅花近日陸續綻放，潔白花朵如雪灑落枝頭，成為城市角落裡的賞梅秘境，從捷運奇岩站出站後步行約9分鐘即可抵達。

▲▼北投區「奇岩4號綠地」逾30株梅花近日陸續綻放，從捷運奇岩站出站後步行約9分鐘即可抵達。

公園處表示，奇岩4號綠地共栽植33株梅樹，目前正值花況最美時刻。其中靠近清江國小一側的老叢梅樹，從特定角度望去，樹冠自然形成愛心輪廓，覆蓋著純白梅花，吸引不少民眾駐足拍照。園區內步道平緩，沿途設有涼亭與綠蔭，是賞花的理想去處。

▲靠近清江國小一側的老叢梅樹，從特定角度望去，樹冠自然形成愛心輪廓，覆蓋著純白梅花，吸引不少民眾駐足。

公園處推薦，上午10點至中午前為最佳觀賞時段，此時陽光尚未被周邊大樓遮蔽，光線柔和通透，更能襯托梅花的清雅姿態。鄰近的奇岩3號公園內，兩株老梅與木橋、流水相互輝映，增添幾分空靈意境，成為另一處值得順遊的賞花亮點。

▲鄰近的奇岩3號公園內，兩株老梅與木橋、流水相互輝映，增添幾分空靈意境。

公園處進一步說明，丹鳳山腳下的奇岩重劃區自民國102年起陸續闢建，包括奇岩1、2、3號公園，並於103年完成清江國小旁的奇岩4號綠地。每到冬末初春，奇岩3、4號公園便迎來梅花盛放，而奇岩1號公園內則藏有一處落羽松秘境，適合一併探訪，感受秋冬專屬的自然風景。

既然來到北投，不妨把行程延伸成一趟賞花泡湯小旅行。賞完梅花與落羽松後，搭乘捷運紅線往新北投方向，或步行約20分鐘，即可抵達溫泉聚集的新北投站。選一家溫泉會館泡湯放鬆，讓花香與暖湯交織，為城市散策畫下完美句點。

▲▼每到冬末初春，奇岩3、4號公園便迎來梅花盛放。

公園處說明，梅花花期較短且受氣溫影響明顯，即日起至2月初為最佳賞梅期，今年陽明山區梅花已於1月初率先綻放，平地公園則於1月中旬後陸續進入花期。

公園處指出，目前奇岩2、3號公園花開2成及4號綠地花開8成，逸仙公園花開4成、士林官邸公園花開8成、青年公園花開2成、榮星花園公園花開8成、南港公園8成、雙溪公園花開8成、志成公園花開8成。同時，提醒賞花民眾勿攀折花枝、勿踩踏草坪，共同維護良好且永續的公園環境。
 

【Siri：你好～咕嚕咕嚕】潛水發現手機在口袋裡...荷包好痛

