過年喝「金桔蘋安」！手搖飲開運新品整理　有飲推大吉大栗奶茶

記者蕭筠／台北報導

手搖飲業者應景推出吉利諧音商品幫消費者開運，珍煮丹以「蕉」財進寶的吉祥寓意打造「蕉里蕉氣」系列；可不可熟成紅茶以象徵大吉大利的「橘子」推出限定飲品；有飲則推「大吉大栗」栗子麻糬奶茶，日出茶太也有3款新春飲料。

▲▼珍煮丹推出全新「蕉里蕉氣」系列，還有限定杯套。（圖／記者蕭筠攝）

●珍煮丹

珍煮丹搭上新年「蕉」財進寶的吉祥寓意推出全新「蕉里蕉氣」系列，自製焦糖香蕉泥搭配不同基底打造3款飲品，「香蕉鮮奶紅」、「香蕉奶青」以及「香蕉可可奶」，售價65元起。

即日起至2月26日凡點擊專屬連結即可領取10元優惠券，開放1月26日至3月15日使用，且買任意飲品就送「蕉里蕉氣」限定杯套，側邊有「蕉財進寶，新年好」的籤詩增添好運氣。

▲可不可熟成紅茶以象徵大吉大利的「橘子」推出2款新春飲品。（圖／記者蕭筠攝）

●可不可熟成紅茶

可不可熟成紅茶「水果支線」搶搭新春熱潮推出全新復刻「無言的結橘」系列，以象徵大吉大利的「橘子」做為主角，其中「橘果熟成」選用台灣茂谷柑柳搭配經典熟成紅茶，每一口還能吸到茂谷柑果粒；「梅凍橘果烏龍」則把滑嫩梅子凍及柑橘果粒汁加進醇厚烏龍茶中，售價60元起。

業者更推出2款限量周邊，「橘子成哥鑰匙圈」把超人氣吉祥物換上橘子新裝，只要購買上述2款新品（大杯）即可以248元加購；「HORSE成雙紅包袋」以馬年新春設計共4款，每包內含2入隨機款式，凡購買任一飲品加價18元可獲得1包，或單筆消費滿200元免費送1包。

▲▼有飲推出新春限定飲品「大吉大栗」，消費滿額送春聯、刮刮卡。（圖／有飲提供）

●有飲

有飲新春限定飲品「大吉大栗」選用濃郁奶茶為基底，搭配綿密栗子泥、軟糯麻糬，售價88元，加10元可升級鮮奶，預計販售至2月底至3月初，售完為止。

同步推出一系列過年周邊，包括燙金春聯、春聯小貼紙及刮刮樂，門市消費滿88元免費送春聯1組，亦開放加購價29元；消費滿128元還可獲得刮刮樂1張。

▲▼日出茶太推出3款春節飲品及2款開運周邊。（圖／日出茶太提供）

●日出茶太

日出茶太以「馬上大桔 花開富貴」為主題推出3款新春飲品，「香奶兒紅烏龍」結合山茶花及紅烏龍茶，搭配蜂蜜山茶花凍；「金桔蘋安烏龍」以金桔原汁與山茶花烏龍為基底，加入山茶花凍及蘋果丁；「百香真桔利果茶」則選用百香果搭配金桔，再加上珍珠增添咀嚼口感，限時販售至3月8日。

同步打造馬年限定趣味旋轉飲料杯身，以及2款周邊包括帶有香氣的「開運小馬吊飾（紫色款散發梔子花香、橙色款為禪香）」、「實用保冷袋」，期間單筆消費含任一新品滿138元可獲得保冷袋1個、消費滿188元則可同時獲得保冷袋與開運小馬吊飾各1個（可累贈）。

周邊同時開放加價購，消費滿138元以上可以19元加購保冷袋1個、不限消費金額則可以59元加購開運小馬吊飾1個，單筆消費每項限購2個，售完為止。