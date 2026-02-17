ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

過年喝「金桔蘋安」！手搖飲開運新品整理　有飲推大吉大栗奶茶

▲▼日出茶太春節飲品。（圖／日出茶太提供）

▲4家手搖飲開運飲品一次看。（圖／日出茶太提供）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲業者應景推出吉利諧音商品幫消費者開運，珍煮丹以「蕉」財進寶的吉祥寓意打造「蕉里蕉氣」系列；可不可熟成紅茶以象徵大吉大利的「橘子」推出限定飲品；有飲則推「大吉大栗」栗子麻糬奶茶，日出茶太也有3款新春飲料。

▲▼珍煮丹推出全新「蕉里蕉氣」系列。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼珍煮丹推出全新「蕉里蕉氣」系列，還有限定杯套。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼珍煮丹推出全新「蕉里蕉氣」系列。（圖／記者蕭筠攝）

●珍煮丹
珍煮丹搭上新年「蕉」財進寶的吉祥寓意推出全新「蕉里蕉氣」系列，自製焦糖香蕉泥搭配不同基底打造3款飲品，「香蕉鮮奶紅」、「香蕉奶青」以及「香蕉可可奶」，售價65元起。

即日起至2月26日凡點擊專屬連結即可領取10元優惠券，開放1月26日至3月15日使用，且買任意飲品就送「蕉里蕉氣」限定杯套，側邊有「蕉財進寶，新年好」的籤詩增添好運氣。

▲▼可不可推出全新「無言的結橘」系列。（圖／記者蕭筠攝）

▲可不可熟成紅茶以象徵大吉大利的「橘子」推出2款新春飲品。（圖／記者蕭筠攝）

●可不可熟成紅茶
可不可熟成紅茶「水果支線」搶搭新春熱潮推出全新復刻「無言的結橘」系列，以象徵大吉大利的「橘子」做為主角，其中「橘果熟成」選用台灣茂谷柑柳搭配經典熟成紅茶，每一口還能吸到茂谷柑果粒；「梅凍橘果烏龍」則把滑嫩梅子凍及柑橘果粒汁加進醇厚烏龍茶中，售價60元起。

業者更推出2款限量周邊，「橘子成哥鑰匙圈」把超人氣吉祥物換上橘子新裝，只要購買上述2款新品（大杯）即可以248元加購；「HORSE成雙紅包袋」以馬年新春設計共4款，每包內含2入隨機款式，凡購買任一飲品加價18元可獲得1包，或單筆消費滿200元免費送1包。

▲▼有飲推出新春限定飲品「大吉大栗」，加碼過年周邊。（圖／有飲提供）

▲▼有飲推出新春限定飲品「大吉大栗」，消費滿額送春聯、刮刮卡。（圖／有飲提供）

▲▼有飲推出新春限定飲品「大吉大栗」，加碼過年周邊。（圖／有飲提供）

●有飲
有飲新春限定飲品「大吉大栗」選用濃郁奶茶為基底，搭配綿密栗子泥、軟糯麻糬，售價88元，加10元可升級鮮奶，預計販售至2月底至3月初，售完為止。

同步推出一系列過年周邊，包括燙金春聯、春聯小貼紙及刮刮樂，門市消費滿88元免費送春聯1組，亦開放加購價29元；消費滿128元還可獲得刮刮樂1張。

▲▼日出茶太春節飲品。（圖／日出茶太提供）

▲▼日出茶太推出3款春節飲品及2款開運周邊。（圖／日出茶太提供）

▲▼日出茶太春節飲品。（圖／日出茶太提供）

●日出茶太 
日出茶太以「馬上大桔 花開富貴」為主題推出3款新春飲品，「香奶兒紅烏龍」結合山茶花及紅烏龍茶，搭配蜂蜜山茶花凍；「金桔蘋安烏龍」以金桔原汁與山茶花烏龍為基底，加入山茶花凍及蘋果丁；「百香真桔利果茶」則選用百香果搭配金桔，再加上珍珠增添咀嚼口感，限時販售至3月8日。

同步打造馬年限定趣味旋轉飲料杯身，以及2款周邊包括帶有香氣的「開運小馬吊飾（紫色款散發梔子花香、橙色款為禪香）」、「實用保冷袋」，期間單筆消費含任一新品滿138元可獲得保冷袋1個、消費滿188元則可同時獲得保冷袋與開運小馬吊飾各1個（可累贈）。

周邊同時開放加價購，消費滿138元以上可以19元加購保冷袋1個、不限消費金額則可以59元加購開運小馬吊飾1個，單筆消費每項限購2個，售完為止。

關鍵字： 美食情報 美食雲 有飲 可不可熟成紅茶 珍煮丹 日出茶太 春節 開運 飲品

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

遭持刀攻擊！礁溪超商女顧客傷勢曝　頸部4cm、右手掌1cm割傷

推薦閱讀

有苗栗人帶路吃才知道！苑裡隱藏版鵝肉店

有苗栗人帶路吃才知道！苑裡隱藏版鵝肉店

奧萬大「春櫻傳情」大年初四浪漫登場

奧萬大「春櫻傳情」大年初四浪漫登場

桃園「走春路線」老街、廟宇一次收

桃園「走春路線」老街、廟宇一次收

義大遊樂世界斥資7千萬搶過年商機

義大遊樂世界斥資7千萬搶過年商機

消費滿額送咖啡！西濱快3休息站春節優惠　還可抽iPhone17

消費滿額送咖啡！西濱快3休息站春節優惠　還可抽iPhone17

桃園聚餐首選！一秒穿越古代客棧

桃園聚餐首選！一秒穿越古代客棧

回憶殺！葉啟田睽違9年重返藍寶石舞台

回憶殺！葉啟田睽違9年重返藍寶石舞台

過年喝「金桔蘋安」！手搖飲開運新品整理　有飲推大吉大栗奶茶

過年喝「金桔蘋安」！手搖飲開運新品整理　有飲推大吉大栗奶茶

高雄英國領事館找小王子　一起浪漫看夕陽

高雄英國領事館找小王子　一起浪漫看夕陽

彰化283公頃花海接力盛開　走春直接衝這

彰化283公頃花海接力盛開　走春直接衝這

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

彰化283公頃花海接力盛開　走春直接衝這

在地超過20年宜蘭式早餐！

盤點10家耽誤系餐飲品牌

松山慈惠堂「錢母＋發財金」連發7天

九九峰氦氣球明開放預約　2時段氣流相對穩定

台灣燈會「超級瑪利歐主燈」亮相

雲林賞櫻攻略　古坑櫻花季迎來最佳觀賞期

北市「過年5大花海」免費賞

肥前屋復活！3月與大家重新見面

過年喝「金桔蘋安」！手搖飲開運新品整理　有飲推大吉大栗奶茶

熱門行程

最新新聞更多

有苗栗人帶路吃才知道！苑裡隱藏版鵝肉店

奧萬大「春櫻傳情」大年初四浪漫登場

桃園「走春路線」老街、廟宇一次收

義大遊樂世界斥資7千萬搶過年商機

消費滿額送咖啡！西濱快3休息站春節優惠　還可抽iPhone17

桃園聚餐首選！一秒穿越古代客棧

回憶殺！葉啟田睽違9年重返藍寶石舞台

過年喝「金桔蘋安」！手搖飲開運新品整理　有飲推大吉大栗奶茶

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366