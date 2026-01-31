大湖草莓進入盛產期　果大量多、採果免預約「10家特色」一次看

▲苗栗大湖草莓今年盛產期較晚。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／台北報導

苗栗縣大湖鄉素有「草莓王國」之稱，但今年受氣候高溫、閠月延後種植關係，直到近日才進入盛產期。一來是此際果實多且大顆，且採草莓價格開始變得親民，即便如此，因秋天高溫草莓苗不開花，今年比往年產量銳減50%，一台斤價位落在480至600元之間。



全台逾8成草莓產量源自苗栗縣大湖鄉，大湖旅遊網小編David說，因去年農曆閏六月，農民延後種植，加上碰到秋老虎，草莓苗不開花，導致產量比往年減少50%，自然反應在價格上。

▲現已進入果實最多、最大顆的盛產期，圖為棋琦牛奶草莓園。（圖／大湖旅遊網提供）



長年協助大湖農民推廣草莓的David指出，草莓苗植株從11月開始到4月總共會開四次花、結四次果，現在已進入「第二期花」結果階段，果實最多、最大顆的盛產期預計從2月開始。

在價格方面，目前現場採果每台斤約480至600元，多數草莓園採「不收門票、依實際採果重量計價」方式，採多少秤多少，但不得邊採邊吃。在進入盛產期後，果量充足，民眾多半無需事先預約，可直接前往草莓園入園採果，或事先電話詢問品種與價位。

此外，近年大湖草莓產區也持續面臨病害挑戰，果肉軟而多汁的「豐香」品種逐漸退場，目前市面上逾9成已由「香水」取代，包括美姬、美豐、帝王紅、章姬、黑鑽與法蘭蒂等皆屬此品種。香水草莓略酸且脆，與蛋糕甜味能形成良好平衡，因此深受甜點師傅青睞，成為製作草莓甜點的重要主角。

▲幸福莓滿草莓園井然有序的阡陌梯田，猶如一座大自然的迷宮。（圖／大湖旅遊網提供）



苗栗大湖10家草莓園名單：

幸福莓滿草莓園 電話：0911-457900

位於苗栗縣大湖鄉新開村老官道，井然有序的阡陌梯田，猶如一座大自然的迷宮。

大湖草莓樂園 電話：0953-086156

以擁有「大果」著稱。

棋琦牛奶草莓園 電話：0935-593468

「牛奶草莓」源自土壤的微量元素，加上施肥、灌溉酵素，令人回味。

▲灣潭玫瑰草莓園獲得2026大湖地區農會草莓評鑑頭等獎。（圖／大湖旅遊網提供）



灣潭玫瑰草莓園 電話：0926-266261

備有大型的溫室園區，天氣好時，開闔式屋頂打開讓植株行光合作用，天氣不好時可以把屋頂關起來，不受天候影響。今年獲得2026大湖地區農會草莓評鑑頭等獎。

▲巧合草莓園今年共種植58000株，目前「第二期產季」花果齊放。（圖／大湖旅遊網提供）



巧合草莓園 電話：0926-672625

高架園區和地面園區今年共種植58000株，目前「第二期產季」花果齊放。

國際草莓園 電話：0936-972803

2月份地面園區佈滿特大扇形果實，軟綿綿、入口即化，夜間採果提供遊客頭燈，戴著頭燈到田裡尋寶。

▲六合草莓農場高架園區90至120公分高，符合小朋友站著採草莓的高度。（圖／大湖旅遊網提供）



六合草莓農場 電話：0921-471542

高架園區90至120公分高，符合小朋友站著採草莓的高度莓，地面鋪設乾淨的防水布，友善無障礙空間方便採果。

▲出生於90年代的姊妹倆對自家草莓管理很有信心，獲得2026大湖地區農會草莓評鑑頭等獎。（圖／大湖旅遊網提供）



名品牛奶草莓園 電話：0989-539662

名品牛奶草莓園位於苗栗大湖前往泰安溫泉方向的苗62線道路，出生於90年代的姊妹倆對自家草莓管理很有信心，今年獲得2026大湖地區農會草莓評鑑頭等獎。

▲山之戀草莓園種植2萬株白草莓，是全台規模最大的白草莓園區。（圖／大湖旅遊網提供）



山之戀草莓園 電話：0921-990466

山之戀草莓園種植2萬株白草莓，是全台規模最大的白草莓園區，2月份進入盛產期，當紅草莓遇上白草莓，強烈的視覺對比讓人驚艷。

夢田農夫高架草莓 電話：0953-086156

離苗栗台72線東西向快速道路最近的草莓園，全園區採高架種植，園區舒適且孕育出大果實。