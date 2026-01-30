ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
竹竹苗桃居民晚餐打7折　新竹喜來登Buffet優惠2/23登場

▲新竹喜來登推「護師節」餐飲優惠，盛宴下午茶及晚餐「3人同行1人免費」。（圖／新竹喜來登提供）

▲新竹、苗栗、桃園縣市居民吃盛宴自助餐廳晚餐可享7折。

記者黃士原／台北報導

新竹喜來登延續去年竹竹苗縣市民餐飲優惠的好評迴響，今年再度擴大優惠適用地區至桃園，2月23日起憑身分證或該地區水電、瓦斯帳單等可證明文件，盛宴自助餐廳晚餐可享7折，而大廳咖啡吧半自助午間套餐也有3人同行1人免費優惠。

新竹市普發5000元消費金，新竹喜來登大飯店除了順勢推出新竹縣、市民限定的住房專案，竹竹苗縣市民餐飲優惠也再加碼，凡居住於新竹、苗栗、桃園縣市民眾，2月23日至3月31日每周一至周四，憑身分證或該地區水電、瓦斯帳單等可證明居住地文件，即可享有「盛宴自助餐廳」下午茶兩位成人同行1499元優惠價（含服務費），或晚餐7折優惠，不限人數。

除了Buffet，大廳咖啡吧的半自助午間套餐也有3人同行1人免費優惠，迎月庭鐵板與日式料理及采悅軒中餐廳則享午餐、晚餐消費滿1,000元現折200元，消費折抵無上限。

▲豐FOOD推辦桌菜主題，經典台菜無限吃。（圖／取自豐FOOD官網）

另外，台北Buffet餐廳「豐FOOD海陸百匯」在2026年1月推出新主題，以「寶島豐台味・逗陣來辦桌」為主題，集結各式台味經典菜餚，魚子醬龍蝦沙拉、佛跳牆、蒜香脆皮雞、蚵仔酥、花好月圓、剝皮辣椒雞湯、魷魚螺肉蒜都能吃到飽。

除了經典辦桌菜，豐FOOD還祭出姓名優惠，2月28日前，只要含有「家、豪、志、明、淑、芬、雅、婷」任一字（需同字），午、晚餐送「紅蟳米糕」1份。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

