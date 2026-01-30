ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

名古屋購物新景點「岡崎三井Outlet」　有免費接駁、看水舞秀

▲▼岡崎三井Outle Park。（圖／業者提供）

▲岡崎三井Outlet Park是愛知縣內最大的Outlet商場。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

到名古屋又有購物新去處！位於愛知縣岡崎市的「岡崎三井Outlet Park」已於去年11月開幕，是愛知縣內規模最大的Outlet商場，共有180間品牌進駐，且交通方便，搭乘名鐵從名古屋搭車到「本宿」車站走路即可到達。旅客同時可順遊鄰近的抹茶博物館，到豐川稻荷看千隻狐狸雕像。

過去到名古屋玩，許多人習慣到鄰近三重縣的爵士之夢長島Outlet購物，但隨著「岡崎三井Outlet Park」開幕，提供旅客購物新選擇，在名鐵本宿車站也提供免費接駁車服務。

▲▼岡崎三井Outle Park。（圖／業者提供）

▲▼商場內有180個品牌進駐，還有日本國內Outlet最大美食區。

▲▼岡崎三井Outle Park。（圖／業者提供）

岡崎三井Outlet Park結合180間特色品牌，更有日本國內Outlet規模最大的美食區，45間餐飲選擇包括採用八丁味噌烹煮的岡崎地區限定菜餚、熱門拉麵店、中華料理、在地日式點心老店、麵包店、肉類料理、蓋飯等。

▲▼岡崎三井Outle Park。（圖／業者提供）

▲▼公園型區域「OKAZAKI MARKET」。

▲▼岡崎三井Outle Park。（圖／業者提供）

近年日本三井Outlet不斷轉型，從單純的購物商場，到結合娛樂、賞景、親子、購物的複合型商業設施。在岡崎三井Outlet Park內就設有公園型區域「OKAZAKI MARKET」，販售在地食材，以及遛狗場、兒童遊樂區，傍晚則能欣賞音樂光影水舞秀。

若想來趟深度旅遊，也推薦旅人串連周邊景點。如岡崎是德川家康的出生地，旅客可以造訪岡崎城，體驗穿武士甲冑。而與岡崎市相鄰的「西尾市」，則是日本知名的抹茶產地之一，市區的「抹茶博物館西條園WAKUWAKU」，能透過五感了解抹茶製作過程與歷史。

參觀導覽必須事先預約，每次導覽時間依照人數不同，1至6位體驗行程為75分鐘，可了解世界的抹茶、品嚐不同茶葉，以及體驗用茶臼研磨和茶道體驗，從3月起每人價格調漲為2500日圓（約新台幣510元），可透過官網預約。

位於豐川市的「豐川稻荷」，是日本三大稻荷之一，許多旅客會特別前來這裡祈求生意興隆、提升財運。而境內的「靈狐塚」是最具代表的風景，從過去至今，許多前來參拜祈願的信眾願望實現後，就會在院內供奉狐狸雕像，成就如今壯觀景象。

▲▼202510日本Bic Camera優惠券。（圖／Bic Camera提供）

▲即日起至2026年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： 日本旅遊 名古屋旅遊 日本中部旅遊 亞洲旅遊 岡崎三井Outlet

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

鳥來嬤抗癌成功..不追蹤癌指數！　少找醫生「開心最重要」

推薦閱讀

高雄燈會「碼頭樂園」22設施免費玩

高雄燈會「碼頭樂園」22設施免費玩

屬馬、名字有馬看過來！樂園玩整天優惠

屬馬、名字有馬看過來！樂園玩整天優惠

內湖最美咖啡廳Moooon River 2/5拆除

內湖最美咖啡廳Moooon River 2/5拆除

七龍珠「40座巨型角色立像」進駐華山

七龍珠「40座巨型角色立像」進駐華山

全新甜點「COMEPOP」快閃信義A11　有焦糖布丁、草莓大福

全新甜點「COMEPOP」快閃信義A11　有焦糖布丁、草莓大福

竹竹苗桃居民吃Buffet打7折

竹竹苗桃居民吃Buffet打7折

君悅酒店「天龍國水餃」每顆77元

君悅酒店「天龍國水餃」每顆77元

名古屋購物新景點「岡崎三井Outlet」

名古屋購物新景點「岡崎三井Outlet」

炸雞品牌除夕提早打烊！春節營業調整　最多連休5天別撲空

炸雞品牌除夕提早打烊！春節營業調整　最多連休5天別撲空

初魚新品牌「朝炭」進駐民生社區

初魚新品牌「朝炭」進駐民生社區

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

虎航大量取消飛日本航班　業者曝原因

姓名「中3個馬」免費住關西六福莊

路易莎集團港點吃到飽新品牌1/31開幕

獨／奇美埃及展首日「法老貓扭蛋」中午就搶光

國宴指定甜點！萬華夜市「飛碟燒」

200元爽嗑主餐＋40道韓式小菜吃到飽

手搖飲限時優惠　可不可熟成紅茶、日出茶太買1送1

屏東「奇幻大津」10燈區搶先看

三商巧福攜手武德宮推「紅燒四喜牛肉麵」　買就送黑虎開運錢母

奇美埃及展商店「明起改單向通行」　看完展才能買

熱門行程

2026新北平溪天燈節2/27、3/3登場

2026新北市平溪天燈節來啦！2/27平溪國中、3/3十分廣場，邀您施放天燈迎接嶄新馬年

最新新聞更多

高雄燈會「碼頭樂園」22設施免費玩

屬馬、名字有馬看過來！樂園玩整天優惠

內湖最美咖啡廳Moooon River 2/5拆除

七龍珠「40座巨型角色立像」進駐華山

全新甜點「COMEPOP」快閃信義A11　有焦糖布丁、草莓大福

竹竹苗桃居民吃Buffet打7折

君悅酒店「天龍國水餃」每顆77元

名古屋購物新景點「岡崎三井Outlet」

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366