ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

關西「60元大碗公麵」免費加麵吃到飽！靠醇厚油蔥香征服饕客

黑皮的旅遊筆記

黑皮的旅遊筆記 黑皮的旅遊筆記

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

▲▼關西大碗公麵。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者陳莉玟

如果要提到佛心的關西美食，那不能不提到這間「關西大碗公麵」，只要銅板60元，老闆一定讓各位飽著離開。雖然就位於超熱門的「ㄤ咕麵」旁邊，但正餐時間一到，還是會有超多的老饕會在關西大碗公麵的門口準時排隊。如果喜歡俗又大碗的人，這間可以先收藏起來。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

環境

▲▼關西大碗公麵。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲這裡沒有過多宣傳，也沒有華麗裝潢，靠的全是長年累積下來的口碑。

▲▼關西大碗公麵。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

店內環境
走進店內，這裡的座位不算多。牆上掛著老菜單，桌椅簡單卻乾淨，來這裡吃飯的人，從學生、上班族到在地長輩都有，沒有觀光客的喧鬧，更多的是「今天想吃一碗安心的麵」的踏實感。

▲▼關西大碗公麵。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

菜單
除了招牌的大碗公乾麵，手工餛飩、米粉、板條同樣是許多客人的固定班底；再切上一盤滷味，滷蛋、豬皮、肝連隨意搭配，簡單卻超級對味。

▲▼關西大碗公麵。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼關西大碗公麵。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼關西大碗公麵。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

餐點
一碗只要銅板價60元，份量卻完全不手軟，老闆像是生怕客人餓著離開一樣，碗公一上桌就能感受到用心。麵條堆得高高的，醬汁給得豪邁，拌開後每一口都扎實又滿足，難怪不少在地人都是一吃好幾十年。那種熟悉的醬香與油蔥香，讓人一吃就知道，這是標準的客家日常味。

▲▼關西大碗公麵。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲而且不僅僅是大碗，如果這一碗吃不夠的話，都還可以再跟老闆夫妻說，可以免費續，而且讓各位吃到飽。

▲▼關西大碗公麵。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼關西大碗公麵。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼關西大碗公麵。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

▲▼關西大碗公麵。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

心得
如果各位喜歡俗又大碗、價格親民、吃得飽也吃得暖心的小吃，那這間關西大碗公麵真的可以先收藏起來。下次來到關西，不妨避開人潮最滿的名店，轉個彎，給自己一碗最純粹的在地滋味。

▲▼關西大碗公麵。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供）

關西大碗公麵

地址：新竹縣關西鎮明德路53號
電話：03－5874713
營業時間：10：30－15：00（周三、四、五休息）

*部落客《黑皮的旅遊筆記》現有經營：粉絲團部落格

【你可能也想看】

墾丁青旅「海景陽台房」一晚900有找！頂樓還有絕美觀星台
恆春隱藏版看海角落！撿海漂垃圾換咖啡　直面180度無敵海景
日月潭落羽松長廊正美！騎鐵馬穿梭金黃美景　中午前拍光線最好

關鍵字： 關西大碗公麵 新竹美食 達人美食 美食情報 美食雲 台灣特色系列 黑皮的旅遊筆記

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

外送員帶慶生氣球進電梯！　下秒瞬間爆炸「3人遭烈火吞噬」畫面曝

推薦閱讀

彰化田尾必訪夢幻落羽松林！絕美溫室餐廳　門票200可抵消費

彰化田尾必訪夢幻落羽松林！絕美溫室餐廳　門票200可抵消費

冬季限定！南投絕美「梅花林古厝」盛開中　雪白花海下吃炒米粉

冬季限定！南投絕美「梅花林古厝」盛開中　雪白花海下吃炒米粉

4人就能包棟！墾丁挑高樓中樓天井民宿　還有電動麻將露天泳池

4人就能包棟！墾丁挑高樓中樓天井民宿　還有電動麻將露天泳池

與世隔絕的放空角落！台東低調咖啡民宿　東河包子走路3分鐘

與世隔絕的放空角落！台東低調咖啡民宿　東河包子走路3分鐘

煙波集團今年再開4飯店　中餐廳更名「滿月樓」主打客家料理

煙波集團今年再開4飯店　中餐廳更名「滿月樓」主打客家料理

煙波集團「年終最高6個月」　平均可領2.7個月

煙波集團「年終最高6個月」　平均可領2.7個月

松屋也賣台式蛋餅　4種口味最低43元

松屋也賣台式蛋餅　4種口味最低43元

晶華酒店年終出爐「最高7.1個月」

晶華酒店年終出爐「最高7.1個月」

關西「60元大碗公麵」免費加麵吃到飽

關西「60元大碗公麵」免費加麵吃到飽

限今天！全家咖啡「買6送6」優惠一次看

限今天！全家咖啡「買6送6」優惠一次看

推薦行程

讀者迴響

熱門行程

2026新北平溪天燈節2/27、3/3登場

2026新北市平溪天燈節來啦！2/27平溪國中、3/3十分廣場，邀您施放天燈迎接嶄新馬年

最新新聞更多

煙波集團今年再開4飯店　中餐廳更名「滿月樓」主打客家料理

煙波集團「年終最高6個月」　平均可領2.7個月

松屋也賣台式蛋餅　4種口味最低43元

晶華酒店年終出爐「最高7.1個月」

關西「60元大碗公麵」免費加麵吃到飽

限今天！全家咖啡「買6送6」優惠一次看

桃園「大溪老茶廠」慶百週年　百場講座登場

本土品牌TGC咖啡取代星巴克進駐清境商圈

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366