關西「60元大碗公麵」免費加麵吃到飽！靠醇厚油蔥香征服饕客

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者陳莉玟

如果要提到佛心的關西美食，那不能不提到這間「關西大碗公麵」，只要銅板60元，老闆一定讓各位飽著離開。雖然就位於超熱門的「ㄤ咕麵」旁邊，但正餐時間一到，還是會有超多的老饕會在關西大碗公麵的門口準時排隊。如果喜歡俗又大碗的人，這間可以先收藏起來。

環境

▲這裡沒有過多宣傳，也沒有華麗裝潢，靠的全是長年累積下來的口碑。

店內環境

走進店內，這裡的座位不算多。牆上掛著老菜單，桌椅簡單卻乾淨，來這裡吃飯的人，從學生、上班族到在地長輩都有，沒有觀光客的喧鬧，更多的是「今天想吃一碗安心的麵」的踏實感。

菜單

除了招牌的大碗公乾麵，手工餛飩、米粉、板條同樣是許多客人的固定班底；再切上一盤滷味，滷蛋、豬皮、肝連隨意搭配，簡單卻超級對味。

餐點

一碗只要銅板價60元，份量卻完全不手軟，老闆像是生怕客人餓著離開一樣，碗公一上桌就能感受到用心。麵條堆得高高的，醬汁給得豪邁，拌開後每一口都扎實又滿足，難怪不少在地人都是一吃好幾十年。那種熟悉的醬香與油蔥香，讓人一吃就知道，這是標準的客家日常味。

▲而且不僅僅是大碗，如果這一碗吃不夠的話，都還可以再跟老闆夫妻說，可以免費續，而且讓各位吃到飽。

心得

如果各位喜歡俗又大碗、價格親民、吃得飽也吃得暖心的小吃，那這間關西大碗公麵真的可以先收藏起來。下次來到關西，不妨避開人潮最滿的名店，轉個彎，給自己一碗最純粹的在地滋味。

關西大碗公麵

地址：新竹縣關西鎮明德路53號

電話：03－5874713

營業時間：10：30－15：00（周三、四、五休息）

