早午餐吃日式烤魚定食　初魚新品牌「朝炭」進駐民生社區

▲初魚新品牌「朝炭」進駐民生社區。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

在台灣，早午餐已成為一種生活風格，以「初魚」品牌起家的豊漁餐飲集團，宣布於台北民生社區推出新品牌「朝炭」，將日風炭火烤魚定食帶入早午餐時段，為城市早晨提供更有溫度的用餐選擇，經過1個多星期的試營運後，明天正式開幕。

「朝炭」由年僅30歲的主廚余沁儒（Eden）領軍，他深耕日料體系多年，經歷居酒屋、握壽司、割烹等多元現場，也曾於米其林二星餐廳「祥雲龍吟」追隨稗田良平主廚，並在「盈科」開幕期間擔任其重要夥伴，這段米其林殿堂的修業經驗，使他具備嚴謹的標準與細節訓練，也為朝炭奠定了深厚的烹飪根基。余沁儒說，一直很想做一間烤魚專門店，因為在日本，這就是最日常、最舒服的一餐。

▲店內最受矚目的焦點莫過於兩口要價10多萬元的「雲井窯」烤爐。（圖／記者黃士原攝）

朝炭室內僅設有十席板前座位。店內最受矚目的焦點莫過於兩口要價10多萬元的「雲井窯」烤爐，客人上桌後，主廚便在爐前專注翻轉魚身，魚皮在炭火燻烤下變得酥脆，肥美油脂滴落炭面激起裊裊白煙。目前店內提供3款經典烤法，分別是鹽烤、幽庵燒與西京燒。

▲鹽烤是最為直球對決的料理手法，主廚選用來自福岡、份量十足的青花魚。（圖／記者黃士原攝）

鹽烤是最為直球對決的料理手法，主廚選用來自福岡、份量十足的青花魚，透過高火快速定型，鎖住魚肉油脂與水分，打造皮酥肉飽滿的口感。幽庵燒使用清酒、味醂、醬油與柑橘調和醃漬當季最肥美的鰆魚，帶出魚肉最自然的甘甜。而西京燒則是選用日本京都白味噌與信州赤味噌來醃漬九州的黑喉，是日式家庭料理中最經典的風味代表。

▲幽庵燒使用清酒、味醂、醬油與柑橘調和醃漬當季最肥美的鰆魚。（圖／記者黃士原攝）

朝炭每日的魚種依季節與進貨狀況調整，日本與台灣產地皆會使用，但余沁儒強調，選魚的重點不在昂貴，而在是否適合炭火烤製，以及能否呈現魚本身最好的狀態，像日本鰆魚肉質細嫩，就不適合需要長時醃製的西京燒，鹽烤與幽庵燒最能凸顯它的特色。

▲西京燒則是選用日本京都白味噌與信州赤味噌來醃漬九州的黑喉。（圖／記者黃士原攝）

除了烤魚，朝炭同樣將心力投注在白飯上。經過反覆測試，最終選定以日本七星米與魚津米1:1混合炊煮，七星米帶來清爽的甘甜，黏彈度高的魚津米撐起顆粒感與圓潤的口感，使白飯不只是配角，而是能與烤魚並肩的靈魂核心。煮飯用水亦依台北松山區水質條件調整比例，嘗試貼近日本關西偏軟水的口感，讓米飯散發米香，且粒粒分明、柔潤飽滿。

▲套餐內容搭配多款以日式技法發想的小料理與醃漬物。（圖／記者黃士原攝）

套餐內容搭配多款以日式技法發想的小料理與醃漬物，包括乳酸發酵高麗菜、奈良漬小西瓜、柴魚高湯玉子燒與白酒漬番茄，從清爽、酸甜到溫潤轉味，讓整份定食即使在早午餐時段享用，也不顯負擔。桌上搭配烤魚的兩款醬料亦為主廚親手製作，分別是以香菇高湯為底的海苔醬，以及經乳酸發酵的大葉胡椒醬。

▲單點小料理「油漬生蠔」。（圖／業者提供）

此外，每日亦提供單點小料理展現主廚創意，如搭配自製優格乳酪的「油漬生蠔」，風味辛香酸爽；以及選用鹿兒島A5和牛，佐以九種蔬菜熬製味噌醬的「炭烤牛肉」，為早午餐時段帶來更多有趣選擇。

朝炭目前僅提供板前10個座位，營業時間從早上10點到下午5點，周二、周三公休，目前先透過官方IG私訊訂位，但也開放現場候位，未來會提供線上預約，目前正積極跟「線上訂位系統」洽談。

▲「航棧Express」即日起新推出清粥小菜吃到飽。（圖／復空食品提供）

另外，位於桃園市大園區三民路上的航棧Express，是復空食品（原復興空廚）創立的亞洲菜餐廳品牌，店內提供有飯食、麵食以及牛排等餐點，有大家熟悉的排骨滷肉飯、紹辣乾麵、紅燒牛肉飯、雙寶牛肉麵、清燉牛肉麵，價格150元至280元。排餐則有肋眼牛排、紐約客牛排、板腱牛排、雞腿排及豬里肌，售價290元至480元。

飯食、麵食與排餐，航棧Express即日起新推出清粥小菜吃到飽，周一至周日17:00至22:00供應，20多道菜色無限供應，有三杯肉絲、香腸、京醬肉絲、煎魚、炒時蔬、炒麵等，米食有白飯與地瓜粥可選，用餐時間60分鐘。