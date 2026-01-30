仁川機場「大韓航空商務艙貴賓室」開箱　能學烹飪、DIY泡麵

▲大韓航空商務艙貴賓室翻新啟用。（圖／大韓航空提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

近年航空業高艙等需求大增，各大航空公司紛紛提升機上硬體與服務外，機場貴賓室也成為吸引旅客搭乘的重要誘因。大韓航空就全面翻新位於仁川國際機場第二航廈東側區域的「大韓航空商務艙貴賓室」，並於1月中旬正式啟用。貴賓室內不僅能淋浴、休息、提供現場烹煮區，更設有烹飪工作室、遊戲室、拉麵圖書館，提供截然不同的服務。

▲大韓航空今年將完成於仁川機場第二航廈所有直營貴賓室的翻新工程。

全新啟用的大韓航空商務艙貴賓室鄰近253號登機口對面4樓處，總面積達1553平方公尺，設有192個座位。貴賓室內設有自助餐和「Live Station」現場烹飪餐飲區，並設置用餐區、酒吧、淋浴間等設施。此外，休息室特別規劃了「Tech Zone」辦公區等專為商務旅客打造的空間。

▲烹飪工作室。

▲遊戲區。

貴賓室內也創新引進多元體驗和娛樂服務，包括烹飪工作室、遊戲室和拉麵圖書館。「烹飪工作室」是大韓航空與韓國君悅酒店主廚合作開設烹飪課程，旅客可在工作室入口處預約，課程輕鬆易學，包括製作添加多種配料的巧克力脆片等。

▲大韓航空商務艙貴賓室內的「拉麵圖書館」能自己DIY喜歡的拉麵。（圖／大韓航空提供）

「遊戲室」設有拍照機、抓娃娃機、空氣曲棍球、賽車遊戲機等娛樂設施。最具創新的是「拉麵圖書館」，該區域陳列多款韓式拉麵讓旅客依照喜好挑選，並選擇湯底與配料，打造個人化的專屬拉麵，並通過現場的即食拉麵機製作品嚐。

大韓航空也表示，透過大幅增加不同服務，期望吸引更多親子遊旅客及年輕群體，將貴賓室營造成旅遊目的地的一部分。目前，位於仁川機場二航西側的頭等艙和商務艙貴賓室正在進行內部施工，預計將於今年上半年起陸續重新開放，以全面提升客戶服務品質，為與韓亞航空的全面整合做好準備。

▲達美航空鹽湖城全新飛凡貴賓室啟用。（圖／達美航空提供，下同）

達美航空近年也積極打造全新貴賓室體驗，例如於去年10月底在美國鹽湖城國際機場B航廈開幕的最新「飛凡貴賓室」，貴賓室近千坪的空間可容納多達600位賓客，並以自然為靈感設計，擁有全景跑道景觀，更設有多項為商務與休閒旅客打造的貼心設施，包括環繞式高級酒吧與九間隔音電話亭，提供安靜專注的工作空間。

▲達美航空鹽湖城全新飛凡貴賓室擁有全景跑道景觀，玻璃窗景可看到綿延山脈。

餐飲方面，貴賓室設有現場新鮮製作的自助餐檯，供應沙拉、三明治等多樣現做料理，並設有兩處飲品吧台，提供咖啡、茶與汽水，其中一處為本貴賓室獨有的「Dirty Soda Bar」特色飲品區，源自猶他州的在地汽水調飲文化。

▲也有自助餐檯區。



同時，「SkyPriority 優先報到服務」讓旅客可快速辦理登機手續。飛凡哩程常客計劃（SkyMiles）會員可透過 Fly Delta App 儲存「已知旅客編號（Known Traveler Number）」與護照資訊，使用「TSA PreCheck Touchless ID」快速通關；達美至臻商務艙旅客亦可享有全新「Delta One Check-in」專屬禮賓式報到體驗。

▲▼千坪空間讓旅人享有舒適的待機時光。

達美航空現在每天提供「台北－西雅圖」直飛服務，並採A350-900客機執飛，306個座位包括32個套房式「達美至臻商務艙」座位、48個「達美尊尚客艙」座位、36個「達美優悅經濟艙」座位以及190個經濟艙座位。

▲國泰航空「逸連堂」貴賓室入口。（圖／記者蔡玟君攝）

而國泰航空位於香港國際機場的貴賓室「逸連堂」（THE BRIDGE），也在去年5月全面翻新後開幕，貴賓室鄰近35號登機門，對轉機旅客來說，通過轉機安檢後出來就抵達，且屬於中間位置，無論前往哪一處登機門都較方便。

▲設有不同功能的座位區。（圖／記者蔡玟君攝）

「逸連堂」是業者首個使用人臉識別系統的機場貴賓室，讓旅客掃臉即可進入。貴賓室佔地2700平方公尺的空間以中式、國際美食區分成左、右兩區，整體空間延續國泰航空貴賓室一貫的沉穩、原木風格，配以精挑細選、生氣盎然的植栽與家具，營造出溫馨雅緻的家居氣氛。

▲國際美食吃到飽區。（圖／記者蔡玟君攝）

位於右側的國際美食區，設有「嚐味坊」與「悠然吧」。「嚐味坊」以Buffet形式提供沙拉、起司、甜點、紅酒燉牛肉等選擇，也有韓食料理如辣炒年糕、雜菜冬粉等選擇。

▲▼悠然吧喝得到國泰招牌特調。（圖／記者蔡玟君攝）

「悠然吧」則提供靠窗吧台座位，眼前是整面落地窗景，旅客可在此點到國泰招牌特調，邊欣賞飛機起降；亦可點杯拉花咖啡，在拿鐵表面慢慢畫出如天馬、國泰航空品牌形象的圖案，每一杯都讓人覺得驚喜。

▲百味坊有點心推車。（圖／記者蔡玟君攝）

左側中式美食區則設有「風味坊」與「百味坊」。其中「百味坊」打造全新餐飲概念，設有特製點心推車，供應熱騰騰的點心，還有現點現做的粢飯、酥脆蔥油餅及鹹酥雞割包。

▲淋浴間。（圖／記者蔡玟君攝）

而淋浴空間位於左側，鄰近中式美食區。與玉衡堂的淋浴間設計不同，逸連堂以素雅洗鍊的米色調打造典雅且寬敞舒適的洗浴空間，並提供完整的英國頂級品牌bamford備品，還有牙刷、刮鬍刀等用品在洗手台旁。