小漁港內藏秘密看海角落！恆春天台咖啡　180度湛藍海景一望無際

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者陳莉玟

這一間恆春咖啡廳「追浪咖啡 Catch wave」過去是我很喜歡的「啞口海藍」，目前已換了老闆，在裝潢上還保有前身的風格。很喜歡這樣的小希臘氣息，以最愜意的形式點一杯咖啡，坐在這邊靜靜的看著漁港，給自己一個悠閒的恆春之旅。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

位置

位於屏東恆春較偏僻的滿州，在過去滿州就是一個三不管地帶，但近一兩年陸續增加了許多很值得前往的咖啡廳，像是「開門見山樹屋咖啡」、「吳物」。而追浪咖啡是早幾年我收藏已久的口袋名單，不管去幾次，都還是很喜歡這樣的度假氛圍感。

▲這裡沒有明顯的招牌，所以建議在這條路上各位旅人可以開慢點，注意路邊的小木牌。

▲但要注意的就是不要隨便停車，請把車子停到小漁港周邊空地，步行一分鐘就可到追浪咖啡（搜尋興海漁港）。

環境

追浪咖啡總共有兩層樓，有一樓的室內座位區還有天台的座位區，這裡有飲品、以及一些甜點輕食的選擇。風格很鮮明，藍白配色把海邊感直接拉滿，戶外是偏粗獷的木作架構，白色樑柱被海風吹得有點歲月感，反而讓整體更有「在海邊生活」的真實感。

▲屋頂的露台是追浪咖啡的靈魂。很喜歡這樣適合墾丁的藍調，搭配白色欄杆與植栽盆，海景就在正前方延伸開來。

▲站在天台上可以直接看到小漁港的景致。

▲有些人坐著看海，有些人只是發呆。在這邊不需要做任何事，也不會有人催你，這就是可以讓旅人放空的魔力。

▲露台上那個鞦韆靜靜掛著，沒有刻意排隊拍照的壓力，反而更像一個提醒——這裡，本來就不是趕時間的地方。

▲藍色貨櫃的外牆帶一點斑駁與鐵鏽感，整個畫面就會很有層次。如果怕熱的話，貨櫃裡本身就是室內座位區。

▲透過窗框看出去的海，像被裝進一幅畫裡。

▲看著眼前的景色，真的會讓人宛如置身希臘的氛圍，面前湛藍的海景，與南國蔚藍的天空下拍出一張張的網美照。

▲很多旅人會覺得這樣在陽台用餐不會太熱嗎？但我來這邊三次了，不管什麼時候來其實是蠻涼爽的，在天台上依然可以享受微風徐徐的愜意時光。

飲品

這裡的飲品選擇非常多，每一杯在視覺效果上也充滿著小清新，顏色和層次很乾淨。漸層的飲品在白色桌面上特別好看，搭配簡單的小甜點，很適合邊看海、邊慢慢吃。

追浪咖啡 Catch wave

地址：屏東縣恆春鎮興海路116號

電話：0902－385061

營業時間：11：00－18：00（周二、三、四休息）

*部落客《黑皮的旅遊筆記》現有經營：粉絲團、部落格

【你可能也想看】

►墾丁青旅「海景陽台房」一晚900有找！頂樓還有絕美觀星台

►恆春隱藏版看海角落！撿海漂垃圾換咖啡 直面180度無敵海景

►日月潭落羽松長廊正美！騎鐵馬穿梭金黃美景 中午前拍光線最好

