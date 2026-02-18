走春拜訪全台最大「國家公園大學」　薄鹽醬油、鮮奶布丁必搶

▲薄鹽醬油（膏）是屏科大最著名的產品之一。（圖／屏科大提供）

記者許敏溶／台北報導

農曆春節期間，不少民眾會外出踏春。國立屏東科技大學擁有近300公頃的校園，被譽為「國家公園大學」，更研發出「薄鹽醬油（膏）、水保香草咖啡、智穗低碳米磚」等許多生技產品，鮮奶與鮮奶布丁也是屏科大消費合作社熱門商品，民眾可以趁著過年期間到屏科大走走散心，順便帶著滿滿伴手禮返家。

位於屏東內埔鄉的屏科大，擁有將近300公頃的校園，更獲得「國家公園大學」美譽，是全台單一校區最大的大學，自2014年起迄今連續12年在世界綠色大學評比中榮獲全國第1名殊榮。

▲屏科大擁有近300公頃的校園，被譽為「國家公園大學」。（圖／屏科大提供）

屏科大校長張金龍表示，屏科大在熱帶農業領域的教學與研究獨冠全台，研發出「薄鹽醬油（膏）」、「水保香草咖啡」、「智穗低碳米磚」等許多生技產品，尤其屏科大出產的「薄鹽醬油（膏）」，一直是許多民眾熟悉的知名醬油品牌。「智穗低碳米磚」則是屏科大師生在校內實作農田栽培與收成的稻米成果，導入創新水稻管理技術與友善農法。

此外，張金龍指出，「水保香草咖啡」是校內教授們跨域合作的計畫產物，在校內農地水土保持國際示範區，以林下坡地導入智慧咖啡栽培與灌溉管理，結合物聯網監測、生態保育及社區參與，發展出永續咖啡生產模式。1550株咖啡樹以林蔭式栽培，增加咖啡豆的生物鹼及芳香物，增進豆身大小，2024年國際茶咖啡品鑑大會被評為感官品質優良且為各類前30%群組的優質產品，獲優質產品推薦獎章，2025年再次獲得卓越與優選良品推薦等三面獎章。

▲▼屏科大消費合作社販售上百種學校老師研究開發的產品（上圖），包括自產的鮮乳（下圖）等。（圖／屏科大提供）

屏科大補充說明，包括鮮奶與鮮奶布丁，也是屏科大消費合作社熱門商品，鮮奶僅使用來自校內畜牧場，是純天然的單一乳源，乳脂含量高於法規規定，每一隻乳牛吃的都是高級混合飼料，保證鮮奶的品質，在校內的乳品加工廠經過高溫短時間滅菌（HTST）保留更多營養成分，讓鮮奶的口感更滑順，是很多周邊居民購買牛奶的唯一指定。

若民眾在春節期間想到屏科大走春踏青，屏科大表示，販售上述商品的消費合作社，無需經由校門進入，民眾從農專街旁小路即可抵達，但除夕（16日）至初二（18日）休息，初三（19日）正常營業，營業時間為上午10至下午6時。