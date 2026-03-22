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京都清水寺深度遊攻略！12個必解鎖體驗　音羽瀑布祈願不能貪心

CJ夫人

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Hello, 我是CJ夫人。是一個30+台北人、旅行專欄作家，喜歡推薦質感、動人又有趣的生活日常，熱衷透過訪談深入了解品牌初衷和經營理念，因此你經常會在我的文章看見除了度假故事以外的人人文觀察、風格趨勢。

▲▼自由行必安排京都世界遺產。（圖／部落客cj夫人提供）

撰文攝影／CJ夫人、整理／實習記者柯珮萱　

這個世界太急，許多願望還沒長成就被否定、還沒出聲就被壓抑，而139根原木高柱支撐的清水舞台，沒有使用一根鐵釘，卻能在13公尺高的空中，錯落分布、互相支撐，也留住了千年來數百萬人的腳步、祈願與等待。

人們許的願、說不出口的執念、沒寫完的句子、還不敢做的決定，在實現之前，從來就不是落地的事物，他們都像清水舞台一樣，懸而未墜，卻始終存在，只因為還有人願意堅持著「還想繼續相信某件事」的堅持。

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千年古都的信仰核心
京都的清水寺，不只是觀光打卡地，更是一座集信仰、歷史與生活於一體的文化場域。作為京都訪問率第一的寺院，清水寺每年吸引逾500萬參拜者，前往寺院的旅人，多數都是選擇自周圍坂道與參道，一步一步緩緩上行，從八坂神社、五重塔、三年坂、二年坂到清水坂，再一路走進本堂、清水舞台、音羽瀑布，沿途都是一幕幕最經典的京都場景，更是一趟與京都古今並肩而行的朝聖之路。

▲▼自由行必安排京都世界遺產。（圖／部落客cj夫人提供）

▲▼自由行必安排京都世界遺產。（圖／部落客cj夫人提供）

▲▼自由行必安排京都世界遺產。（圖／部落客cj夫人提供）

▲▼自由行必安排京都世界遺產。（圖／部落客cj夫人提供）

音羽山的清水寺
多數人或許不知道，清水寺的正式名稱是「音羽山清水寺」，意指這座千年古剎不僅倚山而建，更與音羽山共享靈性地脈。清水寺名中的「清水」一詞，亦來自山中持續湧出的名泉「音羽の滝」，象徵淨化與生命之源，是清水寺創建的地方，也是一切願望誕生的起點。

▲▼自由行必安排京都世界遺產。（圖／部落客cj夫人提供）

創建於西元778年
整座寺院宛如懸掛在東山半山腰之上，不僅是世界文化遺產、日本國寶級建築的象徵，更是京都最具代表性的古剎之一。專程至此的人們，通常從仁王門、本堂、清水舞台、音羽瀑布，再走回朱紅色的三重塔，從事參拜、祈願與欣賞懸造木構建築壯觀之美等儀式。

尤其是清水舞台，總是聚集人群享受一股股吹過身邊的風，那道峰彷彿掠過千年的柱樑與無數願望，而那一刻的人們也都感受到了，自己正站在歷史長河之中。

▲▼自由行必安排京都世界遺產。（圖／部落客cj夫人提供）

▲▼自由行必安排京都世界遺產。（圖／部落客cj夫人提供）

▲▼自由行必安排京都世界遺產。（圖／部落客cj夫人提供）

▲▼自由行必安排京都世界遺產。（圖／部落客cj夫人提供）

盤點12個清水寺最美風景
還記得清水寺香火繚繞、光影灑落在木地板上，空氣中瀰漫著木香與祈禱聲，千里迢迢至此的人們，不自覺放慢了呼吸。而清水寺外的周邊坂道，有商店的熱鬧，也有美食的色香味，有觀光的取景地，也有空氣的寧靜。原來，朝聖千年古剎清水寺，最動人的不在季節流轉的代表性景觀畫面，而是那種人與信仰並存的生活氣息。

▲▼自由行必安排京都世界遺產。（圖／部落客cj夫人提供）

1.清水寺的清晨
山腰的白霧緩緩升起，從本堂後方悄悄漫過來。清晨6點，清水寺剛剛開門，仁王門還沒人、香火尚未濃郁、鳥鳴聲在屋簷間清晰響起，寺院就像漂浮在雲之上，你很容易發現，那些平常很難細看的木雕細節、石燈籠刻紋、地板的擦痕，在這個時段都靜靜地發著光。

▲▼自由行必安排京都世界遺產。（圖／部落客cj夫人提供）

▲▼自由行必安排京都世界遺產。（圖／部落客cj夫人提供）

2.清水寺的清水舞台
清水舞台是京都最經典的象徵之一，也幾乎出現在所有京都旅行書封面上。清水舞台完全沒有使用一根釘子，由139根高大的木柱支撐在山崖之上，首選造訪時間是早上9點前或傍晚關門前造訪，那時光線柔和，人潮減少，站在清水舞台之上的人，可以靜靜倚在欄杆邊，聽風吹過樹林，俯瞰整座京都市最純粹的呼吸節奏。

▲▼自由行必安排京都世界遺產。（圖／部落客cj夫人提供）

▲▼自由行必安排京都世界遺產。（圖／部落客cj夫人提供）

3.清水寺的三重塔
清水寺的三重塔是典型的江戶時代佛塔建築，朱紅色塔身鮮明亮眼，結構對稱，與本堂遙遙相望，構成極具代表性的清水寺地標剪影。它很高、很紅、很靜，讓人忍不住仰望，卻也不敢喧嘩。建議在藍天晴日或秋季楓紅時節前往，從本堂對岸遠拍，不僅能感受到建築與自然融合的和諧美感，更是攝影與欣賞清水寺全貌的絕佳角度。

▲▼自由行必安排京都世界遺產。（圖／部落客cj夫人提供）

▲▼自由行必安排京都世界遺產。（圖／部落客cj夫人提供）

4.清水寺的音羽瀑布
繞過本堂後方的小徑，便會抵達清水寺的神聖湧泉－音羽瀑布（音羽の滝）。三股泉水自山岩間傾瀉而下，分別象徵長壽、學業與戀愛，長年以來，信眾們依序排隊，以長柄杓承接泉水，虔心祈願人生所盼，傳說中只能擇一飲用，若貪心嘗盡三道泉水，願望便難以實現。

▲▼自由行必安排京都世界遺產。（圖／部落客cj夫人提供）

▲▼自由行必安排京都世界遺產。（圖／部落客cj夫人提供）

5.清水寺的四季
春天的清水寺，山谷像是被粉櫻輕輕刷過，每一片花瓣都讓空氣變得溫柔；秋天的午後，整個舞台下方鋪滿層疊楓紅，像一場無聲的火；冬天積雪覆頂，木造建築顯得更沉靜，整座寺院像一幅正在靜靜呼吸的水墨畫。從本堂望出去的山谷，就像一張四季變幻的巨大畫布，很多人離開時會說：我還要再來一次，看看清水寺的別的季節。我相信，他們一定會再來。

▲▼自由行必安排京都世界遺產。（圖／部落客cj夫人提供）

▲▼自由行必安排京都世界遺產。（圖／部落客cj夫人提供）

▲▼自由行必安排京都世界遺產。（圖／部落客cj夫人提供）

6.清水寺的風
當你站上清水舞台，一陣風迎面而來。那不是涼風，是歷史的氣息，是無數願望堆疊而成的共鳴，寺院下是京都市街與山谷層疊的視野，寺院上則是千年參拜者共同留下的停頓瞬間。很多人會在那裡停下腳步，不說話，只是讓風吹過臉頰，找找自己古都心臟哪個位置。

▲▼自由行必安排京都世界遺產。（圖／部落客cj夫人提供）

7.11點的清水坂
清水坂是通往清水寺的主要上坡通道，自五条坂或清水道巴士站步行進入，步行約10分鐘的即可抵達。清水坂兩側排列著超過百間店舖，從百年和菓子老舖、陶藝選物、香氛道具，到融合現代感的日式生活設計品牌，構成一條熱鬧卻充滿細節的町家觀光主街。

▲▼自由行必安排京都世界遺產。（圖／部落客cj夫人提供）

▲▼自由行必安排京都世界遺產。（圖／部落客cj夫人提供）

▲即使語言不同，大家還是為了同樣的風景、同樣的願望，聚在這裡。世界很大，但這一刻，全世界都走在同一條坡道上。

▲▼自由行必安排京都世界遺產。（圖／部落客cj夫人提供）

8.13點的三年坂
午後順著三年坂走下來，像是走進了一部老電影，行燈、木窗、茶屋布簾、和菓子香氣，一步一景，全是京都味的證明。三年坂（產寧坂）是清水寺通往五重塔與祇園方向的主要道路之一，依山勢蜿蜒而下的石板階梯路幅較窄、轉折多，旅人往往會在此放慢腳步，邊走邊拍、邊逛邊看。

兩側町家店鋪櫥窗常見京都在地工藝品，如陶器、香皂、茶具與選物雜貨，相較於清水坂，這裡氛圍更靜，選店也更偏向日式傳統工藝職人風格。

▲▼自由行必安排京都世界遺產。（圖／部落客cj夫人提供）

▲▼自由行必安排京都世界遺產。（圖／部落客cj夫人提供）

▲這是一條展現京都傳統工藝的美感之道。

9.15點的二年坂
順著三年坂下行，轉入右側彎道，便是充滿京都風情的二年坂（二寧坂）。街道兩側多為低矮町家，茶屋、和菓子舖、藝廊與手工藝品店錯落其間，屋簷下掛著燈籠與布簾，氣氛溫柔靜謐，處處充滿與歲月交織的質感，是旅人心中最具老京都味的散步街區之一。

▲▼自由行必安排京都世界遺產。（圖／部落客cj夫人提供）

▲好好留意石階茶屋的轉彎風景。

▲▼自由行必安排京都世界遺產。（圖／部落客cj夫人提供）

10.16點的八坂の塔（法觀寺五重塔）
若說東山街景中最具代表性的地標，八坂の塔（法觀寺五重塔）絕對名列前茅。塔身以天然木材構築，經歲月洗禮呈現出墨灰色澤，與周圍町家深褐色瓦頂形成對比。無論身在東山哪條巷弄，只要回頭，總能望見它靜靜矗立的身影，尤其從三年坂下行、或在八坂通仰望塔身時，那構圖幾乎成了「京都」二字最經典的視覺詮釋。

▲▼自由行必安排京都世界遺產。（圖／部落客cj夫人提供）

▲每個回頭，都是一幅古都畫卷。

11.17點的八坂神社
黃昏時分走到八坂神社，正好為一日清水寺周邊散策畫下圓滿句點。作為京都重要的守護神社，不僅祈求結緣與平安靈驗，境內還有美容水、月光冰人石、萬燈籠、聖水池塘等特色景點可參拜打卡，即便是平日，也常見在地人來此散步祈願，是旅程中感受京都生活氣息的絕佳場所。

▲▼自由行必安排京都世界遺產。（圖／部落客cj夫人提供）

12.20點以後的坂道夜遊
清水寺關門後，白天熱鬧的茶屋與遊客已漸漸散去，只剩燈籠一盞一盞亮起，照著石板路上稀疏的影子。那是一種靜得剛好的夜晚，不需刻意找景點，也沒有非拍不可的角度，但空氣中有股安心，你會發現，不知不覺間，自己已不再像觀光客了，而是像在這城市裡，悄悄留下了一段過路人的氣息。

▲▼自由行必安排京都世界遺產。（圖／部落客cj夫人提供）

後記
隨著坂道與建築的高低起伏，視線逐層打開，心緒也逐漸沉靜，彷彿越接近高處，就越靠近願望被聽見的可能，每一段風景都在告訴你：越接近清水寺本堂，就越靠近你內心的願望。僅此，獻給我心目中的清水寺。

▲▼自由行必安排京都世界遺產。（圖／部落客cj夫人提供）

清水寺

地址：1 Chome-294 Kiyomizu, Higashiyama Ward, Kyoto, 605-0862日本
營業時間：06：00－18：00（特定節日或夜間參拜期間會延長）

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