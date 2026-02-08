肥肉輕抿就化開！高雄60年肉燥飯老店進駐鹽埕　膠質豬腳必點

虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者柯珮萱

這家在高雄飄香近60年的老字號，現在到鹽埕、駁二藝術特區附近也吃得到了！新分店的空間明亮寬敞，用餐環境變得很舒服。招牌肉燥飯滷得很透，肥肉部位在嘴裡輕輕一抿就化開，油脂與鹹甜滷汁均勻包覆著每一粒米飯，相當順口。喜歡大口吃肉的可以點腿庫飯，肉質扎實但保有軟嫩口感，搭配酸菜與淋上滷汁的白飯，每一口都很下飯。

鹽埕店還有限定的美味

像是滷得入味且外皮Q彈的豬腳切盤；口感厚實軟綿的麻油米血也很推薦！泰式荷包蛋是我們很喜歡的一道，每次吃這家都會加點一份，酸勁十足又帶點微辣，非常清爽。最後配上一碗現點現煮、份量十足的鮮魚湯，或是有茶香不甜膩的古早味紅茶剛剛好。

肉燥飯（大）68元

這裡的招牌必點！肉燥的肥肉比例較高，滷得很透，肥肉部位在嘴裡輕輕一抿就化開了，油脂與鹹甜滷汁包覆著每一粒米飯，吃起來很順口。

腿庫飯95元

喜歡大口吃肉的可以點腿庫飯，腿庫滷得很入味，肉質扎實但還是保有軟嫩的口感，肥肉吃起來Q嫩，配上肉燥、酸菜還有淋上滷汁的白飯，層次感很足。

▲搭配酸菜比較爽口。



豬腳切盤 150元（鹽埕店限定）

這道是鹽埕店才吃得到的限定美味。豬腳滷得很入味，外皮Q彈、肉質軟嫩，吃起來有點膠質感，鹹甜的滋味非常下飯。

泰式荷包蛋 135元

這道我們很喜歡，每次吃這家都會加點一份！炸過的荷包蛋淋上泰式酸辣醬汁，吃起來酸勁十足又帶點辣感，搭配洋蔥和小番茄，口感非常清爽。

▲這裡也有多款小菜可以自己選擇。



▲麻油米血 50元（鹽埕店限定），米血口感厚實而且軟綿，吃起來帶點微黏的口感，麻油的香氣很溫潤。



▲麻油豬肝50元，店裡的人氣小菜，豬肝切得厚實，吃起來鮮嫩帶一點脆度，沒有腥味；拌了薑絲和辣椒帶點微辣，加上麻油香氣很順口。

▲醃製小黃瓜 50元，小黃瓜口感脆脆的，酸甜的味道很入味，非常解膩。



虱目魚皮味噌湯90元

吃肉燥飯配一碗鮮魚湯最暖胃，這裡的魚湯都是現點現煮，味噌湯喝起來甘醇爽口，碗裡還有滑嫩的豆腐，虱目魚皮吃起來很厚實，推薦可以沾一點芥末醬油提鮮。

鱸魚清湯150元



▲這碗鱸魚份量給得很足，魚肉飽滿鮮甜；高湯加上薑絲簡單提味，喝起來鮮香順口，能吃到魚肉最單純的原味。



▲古早味紅茶55元，茶香清雅而且不甜膩，配餐點享用剛剛好。

老店柏弘肉燥 鹽埕店

地址：高雄市鹽埕區大勇路125號

營業時間：11：00－15：00、17：00－21：00（周二公休）

電話：07－5315858

虎麗笑嗨嗨

生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。

