酷聖石「168萬麻將蛋糕」新春限定　辻利茶舗推法朋風呂敷禮盒

▲COLD STONE今年春節推出「酷聖石馬上開胡蛋糕」、經典法式蝴蝶酥禮盒。

▲春節禮盒推薦懶人包。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

COLD STONE推出新春限定「168萬開胡麻將蛋糕」象徵一路發，還有8入蝴蝶酥禮盒附贈冰淇淋兌換券。辻利茶舗則攜手法朋推出升級版「匠心辻光風呂敷禮盒」，內含茶包、抹茶蝴蝶酥等點心，數量有限、售完為止。







●COLD STONE
COLD STONE今年春節推出「酷聖石馬上開胡蛋糕」，選用人氣海鹽焦糖冰淇淋搭配鬆軟海綿蛋糕，上面還點綴了象徵「一路發」的168萬巧克力飾片，門市限時販售至2月22日，原價880元、特價799元。

業者同步開賣「經典法式蝴蝶酥禮盒」，每盒8入特價499元，內另附贈TK券2張，每張可兌換雙球冰淇淋1份。

▲▼春節禮盒 。（圖／業者提供）

▲海邊走走推出2款新春蛋捲禮盒。（圖／業者提供）

●海邊走走
海邊走走以「馬上發光 RIDE THE SHINE」為主題，推出2款新年限定蛋捲禮盒，包裝選用獨角獸做為主角，搭配紅、橘色系，喜氣十足。

「海有財新年蛋捲禮盒」內含24入蛋捲組合，集結花生、肉鬆、黑巧克力、咖啡拿鐵、激厚黃金等風味，還有人氣開心果愛餡蛋捲，售價1080元；「海有福新年蛋捲禮盒」內含8入裝蛋捲，有花生、黑巧克力、開心果、咖啡拿鐵4種口味，售價580元。數量有限、售完為止。

▲▼春節禮盒 。（圖／業者提供）

▲BAC今年推出全新「星鑽布列塔尼新年禮盒」。

●BAC
BAC推出全新「星鑽布列塔尼新年禮盒」，以法式經典布列塔尼酥餅為靈感，選用70.5%比利時黑巧克力及法國鹽之花製成2款風味「黑巧克力布列塔尼」、「鹽之花布列塔尼」，每盒8入售價580元，官網限時限量販售至2月28日。

▲▼春節禮盒。（圖／業者提供）

▲辻利茶舗「辻利迎春寶盒」限量500盒。

▲▼春節禮盒。（圖／業者提供）

▲法朋烘焙甜點坊聯名「匠心辻光風呂敷禮盒」。

●辻利茶舗
辻利茶舗新年版雕刻花窗的「辻利迎春寶盒」，選用可重複使用的木製雙層收納櫃為主體，內含2款經典日本茶品，搭配抹茶、焙茶雙口味茶酥及酥脆腰果，限量500盒，售價2450元，優惠價2325元。

人氣冠軍禮盒「辻利茶心摯禮」也有全新馬年設計，採用精緻提繩搭配盒身的吉祥白馬，內含辻利特製煎茶茶包、辻利抹茶酥、辻利抹茶米香餅、辻利抹茶杏仁捲，售價799元，優惠價759元。

業者也再度攜手「法朋烘焙甜點坊」推出3款禮盒，升級版「匠心辻光風呂敷禮盒」內含2款精選日本茶茶包搭配抹茶玄米卡雷多、抹茶蝴蝶酥、抹茶柚香夾心餅乾、抹茶沙布列、抹茶柚子夏威夷豆塔、抹茶米香餅，售價1680元；還有「綜合蜂蜜燒餅禮盒」售價750元、「茶香藏韻聯名禮盒」售價680元。數量有限、售完為止。

▲▼春節禮盒 。（圖／業者提供）

▲微熱山丘今年以推出限定春節禮盒搭配新春包裝。

●微熱山丘
微熱山丘選用3款經典點心「鳳梨酥」、「蘋果酥」與「山丘芭娜娜」，換上喜氣「春旺福」包裝搭配馬年限定紅色禮盒，並以英文「Horse」為靈感融入「好勢」的諧音寓意。

「春旺福禮盒（售價800元）」內含山丘芭娜娜6片、鳳梨酥4個、蘋果酥4個；還有「鳳梨酥蘋果酥禮盒（售價600元起）」，以及「新年頂級禮盒（售價1450元）」，內含山丘芭娜娜6片、鳳梨酥4個、蘋果酥4個、烏龍茶10包。期間限定，售完為止。

