享受180度山林窗景！南投山中「清水模玻璃屋」喝咖啡

撰文攝影／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影

「大白咖啡DABAI CAFE」位於南投縣魚池鄉，曾經入選十大經典農漁村的魚池鄉澀水社區，三層樓獨棟老宅改造成山林美景咖啡廳，以裸露水泥牆、紅磚元素打造出低調工業感，大片落地窗景，飽覽魚池鄉與埔里鎮山林美景，一探紅茶鄉的茶園景色，魚池山景全收入眼前。

提供咖啡、披薩、甜點，炸物、茶等，點了手沖單品咖啡辛巴藝妓咖啡180元、橙香美式咖啡200元、香蕉蛋糕120元、紅玉巴斯克蛋糕170元，輕鬆享受南投日月潭下午茶推薦，順遊玩樂埔里與日月潭景點，附大白咖啡菜單、大白咖啡第一停車場。

交通方式

開車前往，建議搜尋「大白咖啡第一停車場」，停好車，步行走到咖啡廳，山路小徑，陡峭，難以會車，請小心行走，行動不便、嬰兒車者可先於門口下車再去停車。搭車來，附近景點日月潭，距離這裡約20分鐘開車路程。從南投埔里市區開車前往約15分鐘。從台中市區開車來訪，1小時可抵達。

步行5分鐘指引

建議在大白咖啡第一停車場停好車，從旁邊的路，走上去約5分鐘路程，沿途都有這種藍色指引招牌，不用擔心走錯。大白咖啡訂位，透過官方臉書臉頁面或直接電話聯繫，現場候位為主，特別是觀景座位可能採預約制。

咖啡廳建築外觀

隱身南投山中秘境咖啡廳，南投魚池獨棟老宅改造的清水模建築，超美的！2025年新開幕，就一直收藏在口袋名單，關注許久，這趟南投賞梅與落羽松之行，終於朝聖。門面特殊造型，清水模材質，大片落地窗玻璃，搭配兩種材質充滿特色。

▲來自南投民宿「愛黏在一起民宿 LOVERS B&B」同個老闆開設，買了這民宅而改造成咖啡廳，山林清水模景觀咖啡廳，讓人可一探究竟。

▲聽老闆分享，大白咖啡寵物，來自她喜愛的玩偶，大白是一隻熊，所以有了這命名。



▲入口玄關處，別有巧思，曲線造型，宛如洞穴屋，特別在上頭弄個洞，透光，採光良好，可窺探店內一景。



金屬質感咖啡吧檯

結帳區，可先入內找位置，三層樓老宅建築，以裸露水泥牆、紅磚元素打造出低調工業感，一二樓都有多種風格座位區，三樓有時不開放，僅給予拍照打卡。

▲每日提供甜點，冰櫃可見，熱門的巴斯克蛋糕、香蕉蛋糕、千層蛋糕都有，滿足甜點控。

店內環境

一樓一整大落地窗景，光線灑落折射入內，韓國近年很夯的水磨石子地板，充滿摩登與特色，搭配木桌與木椅，質感很好，彷彿到了近年很夯泰國芭達雅咖啡廳或清邁咖啡廳氛圍。

寵物友善空間

但不是寵物餐廳，寵物需繫牽繩或待在推車內，請勿上桌、勿影響他人，請勿上座位，若有便溺請自行清潔，且一定要告知服務人員，店內無提供寵物餐點。

▲角落木櫃陳列與其他品牌合作，自家烘焙咖啡豆，喜歡可購買。



▲櫃台旁抬頭仰望，可見二樓空間特別裸空，光線從上頭灑落，少了傳統透天厝陰暗的室內，多了光，整間採光明亮充足。

▲橫掃IG網美打卡，很愛的一樓窗邊座位區。

▲二樓空間，大片窗景，分成前後兩區用餐空間，窗邊座位，永遠是最熱門的網美座位。

▲這裡的桌子挑選很有質感的花朵意象的木桌，這區桌子比較低矮，不適合帶筆電或用餐使用。



▲空氣很好，山中秘境咖啡廳，讓人心曠神怡，從大落地窗戶可以飽覽魚池鄉與埔里鎮山林美景，還可以一探紅茶鄉的茶園景色。



▲二樓後半部空間，三張大圓桌，四人用餐，這區提供插電服務，比較好用餐與打開筆電。

菜單

低消每人300元，限時90分鐘，不收服務費，提供咖啡、披薩、甜點，炸物、茶等，主打精品手沖，提供冰滴、冰熱手沖多元選擇。

▲辛巴藝妓咖啡、橙香美式咖啡、香蕉蛋糕、紅玉巴斯克蛋糕，一早就能輕鬆喝咖啡與甜點，很愜意。



辛巴藝妓咖啡180元

器物印上店家Logo，太可愛且用心，喝下一口，日曬肯亞辛巴藝伎／多門／辛巴處理站／藝妓，風味走熱帶水果、百香果、鳳梨、甜橙、葡萄、茉莉花香，獨特果香，伴隨花香，帶點甜感，冷掉比較好喝。

橙香美式咖啡200元

特調咖啡漸層，柳橙帶有酸，果香厚實，搭配美式咖啡，整杯喝起來酸甜風味，中淺烘焙美式，整體順口，明顯偏酸。





紅玉巴斯克蛋糕170元

使用日月潭正夯的紅玉紅茶，巴斯克濕潤綿密，沒有流心感，整體茶香四溢，很好吃，上頭加入宛如巧克力脆片，增添口感，打造特色日月潭紅茶巴斯克，好吃有水準。

香蕉蛋糕120元

烤過後，整塊熱騰騰，香蕉蛋糕，味道厚實，宛如磅蛋糕，帶點扎實口感，香蕉香讓人好喜歡。

大白咖啡DABAI CAFE



地址： 555南投縣魚池鄉大雁巷37－2號1樓

營業時間：周一四五11：00－17：00、假日10：30－17：30（周二、三公休，不定期休看IG查詢）

