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鹿兒島拉麵百名店開箱！在地35年湯頭清爽不膩　開到凌晨3點半

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

▲▼拉麵小金太。（圖／部落客周花花授權提供）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳莉玟

天文館商店街附近這家「拉麵小金太」，是網路評價最高的鹿兒島拉麵店，開業30多年深受在地人喜愛，Tabelog分數高達3.66分，還曾多次入選日本拉麵百名店。拉麵、炒飯、餃子評價都很好，營業時間到凌晨3點半，是宵夜時段也能吃的暖心美食。

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位置
位在天文館公園對面，距離天文館商店街不遠。鹿兒島市電可以搭到「天文館通電車站」或「甲東中學前電車站」，下車後步行400公尺，5分鐘左右可抵達。

▲▼拉麵小金太。（圖／部落客周花花授權提供）

介紹
營業時間分成午餐、晚餐兩段餐期，晚上開到凌晨3點半。在日本美食網站Tabelog上的分數高達3.66分，不僅很受到各國遊客的喜愛，本地人更是甘願排隊也要一吃。

▲▼拉麵小金太。（圖／部落客周花花授權提供）

環境
1990年開業至今已有超過35年歷史，應該是最能代表鹿兒島的拉麵店了，店內座位設計較為擁擠，多數座位都圍繞著吧台，還有兩桌榻榻米座席區。

▲▼拉麵小金太。（圖／部落客周花花授權提供）

菜單
主要就是基本款拉麵、醬油拉麵、味噌拉麵三種，要多吃叉燒、豬骨肉再加上去，副餐類的炒飯、燒餃子點餐率也很高，如果怕澱粉太多吃不完的話，可以選擇半半套餐。

▲▼拉麵小金太。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼拉麵小金太。（圖／部落客周花花授權提供）

吃完有喜歡也能直接買伴手禮回去。

▲▼拉麵小金太。（圖／部落客周花花授權提供）

▲店內多數客人都是點基本款拉麵，最能品嘗到湯頭原味。

▲▼拉麵小金太。（圖／部落客周花花授權提供）

▲炒飯、煎餃子的人手完全沒停過，食量大的人會推薦都點來試試，或是人多可以分食。

餐點

▲▼拉麵小金太。（圖／部落客周花花授權提供）

▲入座後會先送上醃蘿蔔，要當開胃菜吃，或是搭配拉麵去油解膩都行。

拉麵－900日圓（約新台幣180元）
拉麵基底為豬骨和雞骨混合，並加入多種蔬果熬製，乳白色湯頭味道看似濃厚，喝來卻甘甜清爽，無論鹹度、油度都不會太高，應該很合多數台灣人口味。麵條呈現和油麵相似的口感，加上有加入油蔥酥，整體有點像是擔仔麵，當然在風味上更富層次與厚度，也是非常適合醒酒的拉麵口味。

▲▼拉麵小金太。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼拉麵小金太。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼拉麵小金太。（圖／部落客周花花授權提供）

▲叉燒肥瘦各半，口感軟嫩、毫不乾柴，同樣也是蠻好吃的。

心得
在地開業超過30年的「拉麵小金太」，絕對是最能代表鹿兒島拉麵的老店，拉麵風味完整而平衡，屬於很耐吃的味道，即使是宵夜時段來上一碗，也不會有太重負擔。靠近天文館商店街、開到凌晨3點半都是一大優勢，半夜肚子餓的時候就來吃暖呼呼的拉麵吧！

拉麵小金太（ラーメン小金太）

地址：鹿児島県鹿児島市樋之口町11－5
營業時間：11：30－15：00、18：00－03：30

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！
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