迎馬年走春步步高升　大坑步道成台中熱門首選

▲春節到大坑步道走春，順著階梯攀頂，象徵「步步高升」。（圖／觀旅局提供）



記者白珈陽／台中報導

馬年即將到來，台中市的大坑風景區以豐富的步道選擇和多元特色，成為春節期間走春的熱門景點。台中市觀光旅遊局特別推薦，不論是挑戰自我的登山客、帶孩子放電的家長，還是想拍浪漫美照的情侶，都能在這裡找到適合自己的步道，迎接新年「步步高升」的好彩頭。

觀旅局表示，喜歡浪漫氛圍的遊客可選擇9號及9-1號「愛戀步道」，沿途設有「小九與阿知」的戀愛故事打卡點，登頂後更有花團錦簇的拱門，讓登山充滿粉紅泡泡；家長們則推薦8號「遊戲步道」，串聯6、7號步道後直達風動石公園，園內的相思滑道與爬網設施能讓孩子玩得盡興。

喜歡自然教學的遊客可選擇7號「藥草植物教學步道」，沿路設有藥用植物解說牌；而6號「仙境步道」則適合想感受仙氣的旅人，沿著步道探索南海寺與觀音亭，享受芬多精洗禮。

文青族和攝影愛好者也能在大坑找到心儀的路線，5-1號「手作文學步道」採用手工步道工法，並融入日本文學故事，是一條寓教於樂的步道；而3-1號「鳥語步道」設有鳥類探索區，運氣好時還能拍到鳳頭蒼鷹或藍腹鷴等珍稀鳥類；至於追求挑戰的登山客，則推薦1號步道，這條被稱為「森林健身房」的路線擁有陡峭上下坡和完善的訓練設施，讓人挑戰自我之餘也能感受滿滿力量。

台中市風景區管理所提醒，目前因去年豪雨影響，部分步道仍在施工中，開放的步道包括1號、3-1號、5-1號、6號、7號、8號、9號及9-1號，遊客出發前可至風景區管理所臉書查詢最新步道動態。春節期間走春來大坑，不僅能享受山野探索的樂趣，更能帶回滿滿正能量，迎接充滿希望的龍馬精神新年！