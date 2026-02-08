ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
毛孩也能一起進城堡！「台版迪士尼」在嘉義　直擊巧克力生產線

▲▼歐樂沃築夢城堡。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者陳品勻

位在嘉義大林的「歐樂沃築夢城堡」真的超美，夢幻城堡以藍與粉交織的動人色彩來搭配，走過路過都很難不被吸引。建築相當華麗，城堡是座巧克力主題觀光工廠，每個角落都好拍照，親子同行也適合，來訪可以近距離看巧克力製作的過程，還能玩旋轉木馬、用餐、下午茶和買伴手禮，來嘉義大林景點一日遊，可以順遊搭配一起玩樂囉！

交通方式＆停車資訊

▲▼歐樂沃築夢城堡。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲城堡位在嘉義大林小鎮，開車導航即達，也可搭高鐵和台鐵轉計程車來玩。

停車場
購票入園需要額外付停車費，汽車一小時50元，園區消費滿1000元可折抵一小時．因為不確認會停留多久，建議可以選擇園區外的停車場，計次100元的停車費，就不用擔心停留時間太長而憂慮。

▲▼歐樂沃築夢城堡。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼歐樂沃築夢城堡。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

門票資訊

▲▼歐樂沃築夢城堡。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼歐樂沃築夢城堡。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼歐樂沃築夢城堡。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼歐樂沃築夢城堡。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲已經開幕半年的歐樂沃築夢城堡，假日還是很熱鬧，目前僅開放現場購票，或是線上訂購。

現場購票
當天是現場購票，因為大多都是團客比較多，所以我們在售票口排隊購票，一下子就買到了，全票250元、優待票200元，3－12歲小孩也要買優待票200元喔！門票可以折抵25元共二張，但需各滿足200元低消，以城堡觀光工廠來說，真的不便宜啦！而且仔細看了一下，門票抵用限制也蠻多的。

▲▼歐樂沃築夢城堡。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼歐樂沃築夢城堡。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼歐樂沃築夢城堡。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

親子＆寵物友善環境
城堡為親子及寵物友善空間，營業期間都開放親子同行和帶毛小孩來玩，這裡也有提供娃娃車及寵物推車的租借服務。

▲▼歐樂沃築夢城堡。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

城堡莊園環境空間
還沒開幕就是滿滿討論話題，且有嘉義迪士尼樂園之稱，購票入園後，入口的主視覺城堡真的很美，很推薦大家，可以在瑪雅物語這裡拍全家福喔！牆面上的立體雕刻還蠻生動的，充滿異國風情。

▲▼歐樂沃築夢城堡。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼歐樂沃築夢城堡。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

巧克力生產線
跟著參觀動線，我們看到製作巧克力的櫥窗，現場看巧克力的製程，感覺很是特別，而且隱約可以聞到淡淡的巧克力香，牆面上，也有關於巧克力製作的介紹啦！

▲▼歐樂沃築夢城堡。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼歐樂沃築夢城堡。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼歐樂沃築夢城堡。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼歐樂沃築夢城堡。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

旋轉木馬
轉個彎，我們來到城堡的主園區，城堡莊園裡的旋轉木馬也是相當吸睛，色彩繽紛、造景童趣，相信小朋友都會想要體驗。

▲▼歐樂沃築夢城堡。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼歐樂沃築夢城堡。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼歐樂沃築夢城堡。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼歐樂沃築夢城堡。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲旋轉木馬門票也是需要額外購買，旋轉木馬門票是50元，若有消費滿500可免費體驗。

彷彿回到童年時光
繽紛的旋轉木馬是城堡唯一的遊樂設施，一開始看到這麼精緻的旋轉木馬，覺得很特別，馬卡龍色調的設計，帶給我重回兒童歡樂的感受。但可能是真的太操了，當天木馬好多都維護中，僅有少部分木馬可以玩，多少覺得有點可惜，不過小孩還是玩得很開心，但針對設施一堆張貼維護，整體的感受，真的會覺得有點打折囉！

▲▼歐樂沃築夢城堡。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼歐樂沃築夢城堡。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼歐樂沃築夢城堡。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲離開旋轉木馬後，就跑去吃冰，優格冰淇淋一支100元，但味道還不錯，香氣濃郁甜滋滋。

每個角落都超出片
吃完冰淇淋後，我們又開啟了拍照模式，這麼美的嘉義版迪士尼城堡，每個角落都好拍，立起腳架，要是不特別說，真的有出國的錯覺喔！當天小朋友也很喜歡，覺得這城堡很漂亮可能真的以為是迪士尼吧！

▲▼歐樂沃築夢城堡。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼歐樂沃築夢城堡。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

限定活動
假日的城堡還有特別活動可以參與，當天是小朋友喜歡的泡泡表演，小孩們都很愛，因為可以玩泡泡，搭配輕快的旋律，挺好玩的！

▲▼歐樂沃築夢城堡。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼歐樂沃築夢城堡。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼歐樂沃築夢城堡。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲活動結束後，還可以與表演者一起合影喔！可以玩到大泡泡，小朋友就真的很滿足。

普羅旺斯小鎮

▲▼歐樂沃築夢城堡。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼歐樂沃築夢城堡。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼歐樂沃築夢城堡。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼歐樂沃築夢城堡。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲接下來，來到城堡旁的普羅旺斯小鎮，這一區充滿歐風莊園的氛圍，也有走進童話世界的感覺。

小鎮場景
普羅旺斯小鎮我也覺得很好拍，可以看得出設計者的用心，場景刻畫得相當生動，有浪漫花園、歐式小屋、石頭屋、酒桶和綠樹布景等，我們穿梭在小鎮裡，彷彿在童話故事裡冒險探索，相信喜歡拍照的朋友，也會覺得這裡很好取景唷，就是人潮多時，可能要耐心等候啦！

▲▼歐樂沃築夢城堡。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼歐樂沃築夢城堡。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼歐樂沃築夢城堡。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼歐樂沃築夢城堡。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼歐樂沃築夢城堡。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

餐廳美食
普羅旺斯小鎮很美很好拍照，也有許多小吃美食，但我覺得好可惜，這麼歐風且質感的建築和場景，居然搭配手寫的菜單和招牌，秒拉回台灣風格啦！多少覺得，這麼美的城堡，突然變得有點廉價，但也不得不說，因為這麼台式化的招牌，的確讓人可以一眼就看到城堡裡也有銅板價商品，普羅旺斯小鎮裡有異國餐廳、台式小吃和咖啡館。

▲▼歐樂沃築夢城堡。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼歐樂沃築夢城堡。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼歐樂沃築夢城堡。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼歐樂沃築夢城堡。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

甜甜圈咖啡館
當天我們選了城堡裡的甜甜圈咖啡館，這裡有販售各式麵包、甜點、蛋糕和伴手禮，商品擺設漂亮有質感，的確更讓人想要買啦！

▲▼歐樂沃築夢城堡。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼歐樂沃築夢城堡。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼歐樂沃築夢城堡。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

餐點
當天點了菠蘿麵包、蒜香麵包和慕斯蛋糕，麵包我們覺得中規中矩，蛋糕和布丁小孩很喜歡，整體來說，沒有覺得特別驚艷或是特別好吃，是在樂普羅旺斯小鎮，有個座位能吃下午茶的好地方。

▲▼歐樂沃築夢城堡。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼歐樂沃築夢城堡。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼歐樂沃築夢城堡。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

築夢城堡
正式進入城堡，本來真的很期待，想說會有什麼好玩的互動體驗，或是知識型的探索，結果，原來城堡裡還是伴手禮店啊！只是伴手禮的選擇又更多了，也有許多精緻的禮盒。

▲▼歐樂沃築夢城堡。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼歐樂沃築夢城堡。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）▲▼歐樂沃築夢城堡。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼歐樂沃築夢城堡。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

城堡內部
由於我是帶著玩樂和探索的心來城堡的，所以對於滿滿的伴手禮沒有什麼興趣啦！反而是城堡內別緻帶點奇幻的空間吸引我，接著上橋，欣賞通往戶外的護城河。

▲▼歐樂沃築夢城堡。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼歐樂沃築夢城堡。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼歐樂沃築夢城堡。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

夢幻神樹
抬頭看，像是一座會發光的夢幻神樹，而且神樹巨大，延伸到二樓好特別啊！站在廣場前與神樹合影，也很好看！

▲▼歐樂沃築夢城堡。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼歐樂沃築夢城堡。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

城堡二樓餐廳
走上二樓，延續歐風城堡的空間設計，城堡的二樓主要是餐廳和冰淇淋，還有滿滿的座位空間，要是逛累了，可以來這裡用餐囉！

▲▼歐樂沃築夢城堡。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼歐樂沃築夢城堡。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼歐樂沃築夢城堡。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼歐樂沃築夢城堡。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

觀景長廊
因為沒有要用餐，所以我們就準備要慢慢離開，我們從二樓的戶外空橋出去，意外發現這裡也好拍，這是一條通往城堡的觀景長廊，從這裡取景也很磅礴。

▲▼歐樂沃築夢城堡。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼歐樂沃築夢城堡。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼歐樂沃築夢城堡。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼歐樂沃築夢城堡。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

戶外空橋
喜歡拍照的朋友，二樓戶外空橋這裡也很好拍，可以拍出前往城堡的延伸感，很適合全家福，要是穿婚紗來取景，我覺得一定也會超漂亮的！

▲▼歐樂沃築夢城堡。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼歐樂沃築夢城堡。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

參觀心得
位在嘉義有台版迪士尼之稱的「歐樂沃築夢城堡」，這次實際走訪的評價，覺得是一座很別緻的城堡伴手禮店，不得不說，夢幻別緻的城堡建築真的是非常漂亮，整座園區也規劃得很美，有普羅旺斯小鎮和瑪雅物語。

但我覺得可惜的是，這麼美的歐風城堡莊園空間，卻大多都是伴手禮，少了以巧克力為主題的知識探索，或是可以互動玩樂的體驗，又或是趣味的設施及DIY，就連唯一可以玩的童話般的旋轉木馬，也要額外付費，付費也沒關係，還有一堆木馬是壞掉張貼維修，讓遊園體驗的感受，真的是大大的影響的情緒啦！

說真的，來訪前，我對於美麗城堡充滿期待，唯一開心的就是收錄滿滿的城堡全家福囉！目前歐樂沃築夢城堡還有未開放的區域，還是期望後續能有更多關於巧克力主題的相關活動囉！

▲▼歐樂沃築夢城堡。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼歐樂沃築夢城堡。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼歐樂沃築夢城堡。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

▲▼歐樂沃築夢城堡。（圖／部落客滿分的旅遊札記授權提供）

歐樂沃築夢城堡

地址：嘉義縣大林鎮大埔美園區九路18號
電話：05－2955111
營業時間：平日09：00－17：00、假日09：00－17：30

Hi～我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活！

關鍵字： 歐樂沃築夢城堡 嘉義旅遊 達人旅遊 旅遊情報 台灣特色系列 旅遊雲 滿分的旅遊札記

