從吸血鬼到玫瑰節　感受巴爾幹多重魅力

文／七逗旅遊網 圖／鳳凰旅遊

巴爾幹半島就像歐洲地圖上一塊保有神祕氣息的拼圖，橫跨羅馬尼亞、保加利亞、馬其頓、科索沃、塞爾維亞與阿爾巴尼亞，六個國家在這片土地上交織出文明、宗教與歷史的紋理，有中世紀的古城輪廓、混搭風格的宗教建築，還有恐怖又浪漫的吸血鬼傳說，民風純樸、物價親切CP值高，每年五月底至六月初登場的保加利亞玫瑰節，更以繽紛花海與節慶氛圍，讓人少女心大噴發。

▲吸血鬼傳說在布朗城堡內低迴，靜候著永恆的暗夜長夢。

談起巴爾幹的神祕魅力，羅馬尼亞的布朗城堡可說是暗黑代表。這座古堡因愛爾蘭作家史托克筆下的《德古拉》而聲名大噪，也成了吸血鬼傳說最具象的舞台。走進城堡，石牆、尖塔與蜿蜒樓梯在陰影中交錯，每一步都像踩在傳說與現實間。城堡周邊販售各式吸血鬼小物，惡夜、月光與不安的靈魂在空氣中流動，讓人忍不住緊握護身符，卻又捨不得離開。

▲房子長眼睛的錫比烏，詭異又可愛，輕啟於紅瓦間。

相較於布朗城堡，錫比烏展現羅馬尼亞另一種面貌。這座薩克森要塞城，一直是外西凡尼亞的政治中心，街道與建築保留濃厚的德國風格。紅瓦屋頂上，那一雙雙被稱為「錫比烏之眼」的天窗，天天跟大家大眼瞪小眼，靜靜俯視城市，十分有特色。漫步大小廣場，跨過騙子橋，再登上市政塔樓俯瞰全城，巴洛克與文藝復興風格在陽光下交會，是一座很文青又很有歷史的古城。

▲世界遺產里拉修道院，造型極為奇特，還有黑白相間的斑馬紋。

巴爾幹的宗教風景，同樣令人驚豔。隱身於山麓深處的里拉修道院，是保加利亞重要的精神象徵。外牆獨特的黑白相間和彩色裝飾，極具辨識度，拱門與石柱圍繞的中庭，濕壁畫色彩依舊鮮明，人物神情生動。寶物博物館中，那座由修士耗費多年心血雕刻的木造十字架，密密刻滿聖像，令人屏息凝視，高聳的希雷洛塔靜靜佇立，更可感受到信仰的重量與時間的深度。

▲保加利亞玫瑰節採花體驗，籃中盛滿大地深情的餽贈。

若於五月底、六月初前往巴爾幹，正好可以遇到「保加利亞玫瑰節」年度盛典。節慶期間，遊行、音樂與笑聲在城鎮間流轉，玫瑰園裡花香瀰漫，還可體驗親手採摘大馬士革玫瑰，每朵都盛滿夏初的氣息。走進精油工坊，看玫瑰化為香氣，也讓旅程在花海與香氣中，留下最難忘的片刻。

