南投粉黃雙色花海盛開中！夢幻櫻花隧道必拍　門票含接駁服務

南投水里賞櫻景點「阿本農場」一直以來都在我的收藏名單中，這一次終於來朝聖了，免費的接駁車，還有提供茶水給前往的旅人，絕美的櫻花池點綴出絕美的畫面。這麼棒的賞櫻景點實在要好好收藏在自己的名單中。

接駁車服務

要前往農場需要坐接駁車上山，山下會有停車場，各位可以先把車子停放於此，然後再坐接駁車上山。一開始我還有疑問，明明有車為什麼不能自己開車上山，坐了接駁車後，才慶幸有接駁車的服務，因為沿途的路非常窄，幾乎沒有會車的空間，而且一個不小心旁邊就是懸崖，所以上山的路真的可以用驚恐來形容。

門票價格＆注意事項

目前農場的門票為350元，其中含接駁車的價格，有去過其他賞櫻景點的旅人可能會覺得這樣的價格有些貴，但其實實際走完後我覺得蠻划算的，園區整理得很好，而且從停車場到園區將近15分鐘的車程，到了園區後又有很多免費的梅子茶、烏龍茶、薑母茶可以品嚐。

園區介紹

櫻花美如畫

農場的櫻花呈現獨特之處，因為它們與油菜花相互融合，形成一種獨特的風景。每一朵嬌嫩的櫻花都搭配著淡淡的黃綠色調，為整個農場注入了如詩如畫的色彩，勾勒出一幅令人陶醉的風景畫。

漫步粉紅花海

這樣的組合賦予櫻花一種別樣的美感，使得花卉之間的共生共舞更加迷人。櫻花的粉嫩與油菜花的明亮黃色在陽光的照射下相互輝映，形成一片繽紛而生動的畫卷。遊客漫步在這片花海之中，彷彿進入了一個夢幻的世界。

來自大自然的饋贈

農場這樣獨特的櫻花景觀，不僅讓人對於櫻花有了新的感受，更為大自然的奇妙之美提供了一個極富詩意的展示。無論是攝影愛好者還是喜愛大自然的人們，都能在這裡找到一份難忘的自然之愛。

櫻花隧道

除了擁有獨特的櫻花景色外，農場還有一條美不勝收的櫻花隧道。當前往的旅人漫步其中，彷彿進入了一個夢幻的花海，櫻花如婀娜多姿的仙子，迎風綻放著瑰麗的花姿。走在櫻花隧道下，每一步都彷彿踏在粉白花瓣之間，櫻花的芬芳隨風飄散。眼前的櫻花樹林形成一道天然的花牆，陰影交織間，陽光灑落，營造出一種極致浪漫的氛圍。這樣的場景不僅讓人沉浸在櫻花的優雅之美中，更讓整個身心都被這片悠然的花海所包裹。

櫻花池

這裡的櫻花池絕對是一個極受歡迎的打卡勝地。在這片水池中，櫻花花瓣如雪花一樣飄落，輕輕地漂浮在澄澈的水面上，彷彿是一場夢幻的花瓣盛宴。每一片花瓣都如詩如畫地舞動，形成絢麗多彩的倒影，使整個櫻花池充滿著一種神秘而迷人的氛圍。清澈的湖水彷彿成為櫻花的鏡子，每一片花瓣在水中投下的倒影猶如一首悠揚的詩篇。這樣的場景讓人感受到一種超越現實的美感，彷彿進入了一個唯美的夢境。

櫻花步道

櫻花步道的美麗，彷彿將人帶入了一個充滿詩情畫意的童話世界。在這裡，可以放慢腳步享受遠離喧囂的感受，細細品味每一朵花朵的優雅，感受自然所賦予的寧靜和愜意

遠眺層層山巒

農場地勢高聳，海拔較高，遠眺四周盡是層層疊疊的山巒。當天氣晴朗時，放眼望去，山川蒼翠、峰巒起伏，勾勒出一幅壯麗的自然風光。這片高地所處的視野開闊，彷彿置身於天際之巔，能夠一覽眼前壯麗的山川景色。

免費茶水服務

最佛心的就是這裡還有提供免費的茶水服務，有梅子茶、烏龍茶還有薑母茶，光是梅子茶我就喝了快十杯，只能說老闆「阿本」真的把園區打理得很好，讓我們能看到這麼美麗的櫻花林。

阿本農場櫻花園

地址：南投縣水里鄉郡坑村二廍活動中心（此處為接駁車）

營業時間：周一至周日07：00～17：00、櫻花季將於2月8日17：00正式截止

