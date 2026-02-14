神社裡喝下午茶！九州唯一藍瓶咖啡門市　連結神域與繁華都市

我是Lydia，台南鄉下小孩，從旅行中愛上台灣，喜歡分享生活瑣事與旅行的美好，從台南在地美食出發，立志要踏遍全台灣走遍全世界。

撰文攝影／台南好Food遊、整理／實習記者陳莉玟

天神商圈像是福岡最熱鬧的心臟，百貨、地下街、潮牌服飾、藥妝店與美食名店、咖啡甜點店一家接一家，走沒幾步就會忍不住停下來逛，手上也很容易越提越多袋。不知不覺腳步就會快了起來，不過如果想在行程裡安排一站可以慢下來的地方，我很推薦大家可以走進「警固神社」，在神社裡喝一杯咖啡，這也是我們到過多家的「Blue Bottle Coffee」裡最特別的一家，因為它就開在神社裡，一邊喝咖啡，一邊享受神社裡的寧靜感，也為旅程留下一段剛剛好的空白。

Blue Bottle Coffee 福岡天神店：目前九州唯一門市

福岡天神店是九州的第一家藍瓶咖啡，2024年2月開幕，位置是開在熱鬧的天神商圈，鄰近福岡市地下鐵 「天神南站」，出站後步行約4分鐘就能抵達，交通非常方便，加上福岡三越、Solaria Plaza 百貨都在附近，作為逛街後的小休憩站真的很合適。

即使是平日，內用外帶的人潮幾乎擠滿店內，而且都是以台灣人與韓國人居多，當然除了藍瓶咖啡本來就很受歡迎外，因為店就開在警固神社社務所的一樓，位置相當特別，更加受到遊客們的喜歡。

警固神社的社務所大樓

本以為警固神社旁這棟嶄新的大樓是一般的商業大樓，但其實不然，原來這棟竟然是警固神社的社務所大樓，整個社務所空間由日本建築師暨設計師二俣公一的建築設計事務所操刀，以「Crossing 交會」為主題，打造出一個能讓咖啡店成為連接「都市」與「神社」之間的介面。走進來的感覺很奇妙，明明身處福岡天神最熱鬧的商圈，卻能在咖啡香與留白空間中，慢慢過渡到神社特有的寧靜氛圍。

空間非常寬敞

搭配大片的落地窗，坐在店內視線能延伸到神社，意境非常好。這裡早上八點就開始營業，除販售咖啡與飲品、甜點、也販售早午餐。如果想要購買藍瓶的周邊商品，店內也有販售。

店內的裝潢承襲藍瓶咖啡一向的格調，簡約質感，但這家店真的太熱門，內用外帶都非常多人在等待，加上無法預訂座位，如果真的想要內用，座位區都是需要現場等候的。建議拿取外帶杯後到戶外座位區享用，一樣很愜意。

▲點完餐後店員會詢問您的姓名，並打在取餐單，之後等候叫名字即可取餐。因為內用座位都是滿滿人潮，我們選擇外帶到戶外座位區享用。

▲點了一杯冰抹茶拿鐵和咖啡櫻桃氣泡飲，坐在戶外感受神社的寧靜，是旅途中很特別的一段記憶。

警固神社

警固神社位於日本福岡市天神商業區中心，是一座歷史悠久、同時也非常貼近當地日常的神社。主祭神為具有消災解厄之意的神直日命、大直日命、八十枉津日命，過去更被視為福岡藩的守護神，至今仍是許多居民的重要信仰中心。

▲參拜前到手水舍前淨化身心一下。

▲警固神社內藏有一座「今益稻荷神社」，神社前有微型的紅色千鳥居，是許多遊客來這裡一定要拍照取景的好景點。

必訪日本全國罕見的微笑狐狸

這裡還有兩隻日本全國罕見的微笑狐狸，這兩隻狐狸據說是守護人們的使者，象徵帶來好運。聽說參拜後撫摸狐狸，就能把好運帶回家，因此牠們的頭部真的被摸到黑得發亮，因此神社也特別推出以狐狸為主題的 「笑狐財富御守」，可愛又有寓意，完全是來警固神社必收的小紀念品。

紀念品購買處

▲也可以買御守或是抽籤詩做紀念，一般的籤詩是100日圓，戀愛籤是300日圓。

▲抽到不好的籤記得綁在這裡，不要帶回家。

心得

來到福岡天神，行程多半離不開購物與人潮，但警固神社像是一座藏在市中心的綠洲，讓人可以在最熱鬧的區域裡，短暫回到寧靜。這次走進神社參拜、摸摸微笑狐狸沾好運，再到神社裡的藍瓶咖啡坐下來喝一杯，真的會感受到一種很特別的反差：外面是天神的喧鬧，裡面卻是剛剛好的安靜與留白。

如果你也想在福岡旅途中安排一段「慢下來」的時間，那麼警固神社加上Blue Bottle Coffee福岡天神店，絕對值得你放進行程裡。

Blue Bottle Coffee福岡天神店

地址：福岡市中央区天神 2－2－20 警固神社社務所

營業時間：08：00－20：00（全年無休）

台南好Food遊

我是Lydia，台南鄉下小孩，從旅行中愛上台灣，喜歡分享生活瑣事與旅行的美好，從台南在地美食出發，立志要踏遍全台灣走遍全世界。

